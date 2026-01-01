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Jacques Cartier National Park, Quebec, Canada

Quebec Reisen vom Spezialisten

Way of life und Laisser-faire

Quebec fühlt sich wie ein Land in einem Land an. Die Provinz in Ostkanada ist wie eine Insel mit frankophoner sprachlicher und kultureller Identität im grossen kanadischen Meer. Natürlich ist dies Kanada mit seinem Wechselspiel aus weitläufiger Wildnis und Weltbürgertum, aber Quebecs Umarmung des Terroirs, seiner Sprache, seiner Leidenschaft für alles; vom Winterschnee über Wein bis hin zur Gastronomie, Kunst und Kultur; ist etwas anders. Ein ‘Anders’, das sowohl eindeutig nordamerikanische als auch europäische Identitäten umfasst.

In Ihren Quebec Ferien erleben Sie ein ungezwungenes Nebeneinander von ‘Canadian way of life’ und französisch beeinflusstem Savoir-Vivre und Laissez-faire. Montreal und Quebec City sind geschäftige Metropolen mit einer gelungenen Mischung aus Raffinesse und Verspieltheit, aus historischen und bestens erhaltenen Vierteln, die Teile beider Städte prägen. Ausserhalb dieser weltgewandten und kultivierten Städte liegt die raue Natur der Provinz: die zerklüfteten Küsten der unberührten Gaspé-Halbinsel, die Weite der Tundra entlang der Hudson Bay und die windgepeitschte Abgeschiedenheit der Îles de la Madeleine.

Fairmont Le Manoir RichelieuHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
La Malbaie
Das Schlosshotel liegt ganz majestätisch auf einer Anhöhe zwischen Meer und Gebirge in La Malbaie, ca. 90 Fahrminuten...
Fairmont Le Chateau MontebelloHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 120.– / pro Person
Montebello
Am Ottawa River, einem Nebenfluss des St. Lorenz-Stroms, gelegen und in der Nähe von der Manoir-Papineau National...
Manoir HoveyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 195.– / pro Person
North Hatley
Die historische Unterkunft befindet sich in den Eastern Townships im Südosten von Québec, direkt am Lake Massawippi....
Auberge du Lac-à-l'Eau Claire - Hôtellerie ChâmpêtreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Saint Alexis des Monts
Dieses elegante Resort liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec, in Saint-Alexis-Des-Monts. Es ist von...
Hotel SacacomieHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 286.– / pro Person
Saint Alexis des Monts
Die elegante und imposante Lodge liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec City. Inmitten von Wäldern und...
Auberge du Lac Taureau - Hôtellerie ChâmpêtreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 122.– / pro Person
Saint Michel des Saints
Die wunderschöne Unterkunft liegt eingebettet zwischen dem Mont-Tremblant Nationalpark und dem Mastigouche...
Le Baluchon Eco ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Saint Paulin
Das Baluchon Eco Resort liegt auf halber Strecke zwischen Montréal und Québec City. Der Eingang des La...
Auberge de Montagne des Chic-ChocsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 660.– / pro Person
Cap-Chat
Die Lodge liegt abgelegen, ungefähr 130 km östlich von Matane auf 615 Meter über Meer in den Chic-Choc Mountains. Von...
Gîte du Mont AlbertHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sainte Anne des Monts
Einzige Unterkunft, die direkt im Gaspésie Provincial Park, mit Blick auf den Mont Albert, liegt....
Hôtel Musée Premières NationsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 119.– / pro Person
Wendake
Nur ca. 15 Fahrminuten ausserhalb von Québec City liegt das Hotel & Museum der «First Nations», welches mit viel...
Hotel Le MirageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Percé
Das Hotel befindet sich etwas ausserhalb der Ortschaft Percé. Auf einer Anhöhe gelegen, bietet es einen direkten...
Station Touristique DuchesnayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 165.– / pro Person
Sainte Catherine de la Jacques Cartier
Ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City. Die Unterkunft befindet sich direkt an einem See gelegen und ist umgeben...
Hotel TadoussacHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tadoussac
Im Zentrum von Tadoussac gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf den St. Lorenz-Strom. Diverse...
Entourage Sur-Le-LacHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 162.– / pro Person
Lac-Beauport
Das Ferienresort liegt nur ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City, direkt am schönen Beauport See.
Auberge des BatturesHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
La Baie
Das Hotel befindet sich ca. 1 km von La Baie entfernt, direkt am Saguenay Fjord. Das Fjord Museum ist in ca. 5...
Village Historique de Val-JalbertHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 148.– / pro Person
Chambord
Val-Jalbert ist eine Geistertadt, die 1901 rund um eine Zellstofffabrik gegründet wurde. Die Unterkunft liegt direkt...
Parc Adventures Cap JaseuxHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Saint-Fulgence
Der Park befindet sich am Saguenay Fjord, ca. 30 Fahrminuten von Chicoutimi entfernt. Angebot: Abenteuerpark mit...
Auberge sous les arbresHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 100.– / pro Person
Gaspé
Das Inn befindet sich im Zentrum von Gaspé, mit Blick auf die Gaspé Bucht. Der Forillion Nationalpark ist ca. 35...
Auberge du Cap au LesteHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 86.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Etwa 100 Kilometer von Tadoussac entfernt, befindet sich diese Unterkunft und begeistert mit einem unvergleichlichen...
Auberge Du LièvreHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 329.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Auf einer mehrheitlich naturbelassenen Insel inmitten des St.-Lorenz-Stroms. Die Bootsüberfahrt ab Rivière-du-Loup...
Exode en NatureHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 145.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Die Unterkunft ist ein wahres Naturparadies in der malerischen Landschaft des Saguenay Fjords. Saint-Rose-du-Nord...
Nature NatureHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 110.– / pro Person
Grande Piles
Beim La Mauricie Nationalpark gelegen und nur wenige Schritte vom Maurice River entfernt. Nach Québec City sind es...

Quebec Ferien

Frankophones Ostkanada vom Spezialisten

Die Provinz Quebec lässt sich ideal mit Atlantikkanada kombinieren. Nach ein paar Tagen in Montreal oder Quebec City zu Beginn Ihrer Quebec Ferien bietet sich Ihnen eine Mietwagenrundreise durch Teile von Ostkanada an. Falls Sie in Ihren Quebec Ferien aber lieber Hotelzimmer, Küche, Wohnzimmer und Transportmittel in einem dabeihaben, ist ein Motorhome das passende Gefährt für Sie.

Auf Rundreisen können Sie ganz entspannt zurücklehnen, während Sie zu den schönsten Orten und attraktivsten Sehenswürdigkeiten begleitet werden. Wie immer Sie ihre Quebec Reise gestalten möchten: Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, die Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten werden.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

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Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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