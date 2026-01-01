Quebec Reisen vom Spezialisten
Way of life und Laisser-faire
Fairmont Le Manoir Richelieu
Preis auf Anfrage
La Malbaie
Das Schlosshotel liegt ganz majestätisch auf einer Anhöhe zwischen Meer und Gebirge in La Malbaie, ca. 90 Fahrminuten...
Fairmont Le Chateau Montebello
ab CHF 120.– / pro Person
Montebello
Am Ottawa River, einem Nebenfluss des St. Lorenz-Stroms, gelegen und in der Nähe von der Manoir-Papineau National...
Manoir Hovey
ab CHF 195.– / pro Person
North Hatley
Die historische Unterkunft befindet sich in den Eastern Townships im Südosten von Québec, direkt am Lake Massawippi....
Auberge du Lac-à-l'Eau Claire - Hôtellerie Châmpêtre
ab CHF 118.– / pro Person
Saint Alexis des Monts
Dieses elegante Resort liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec, in Saint-Alexis-Des-Monts. Es ist von...
Hotel Sacacomie
ab CHF 286.– / pro Person
Saint Alexis des Monts
Die elegante und imposante Lodge liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec City. Inmitten von Wäldern und...
Auberge du Lac Taureau - Hôtellerie Châmpêtre
ab CHF 122.– / pro Person
Saint Michel des Saints
Die wunderschöne Unterkunft liegt eingebettet zwischen dem Mont-Tremblant Nationalpark und dem Mastigouche...
Le Baluchon Eco Resort
ab CHF 130.– / pro Person
Saint Paulin
Das Baluchon Eco Resort liegt auf halber Strecke zwischen Montréal und Québec City. Der Eingang des La...
Auberge de Montagne des Chic-Chocs
ab CHF 660.– / pro Person
Cap-Chat
Die Lodge liegt abgelegen, ungefähr 130 km östlich von Matane auf 615 Meter über Meer in den Chic-Choc Mountains. Von...
Gîte du Mont Albert
Preis auf Anfrage
Sainte Anne des Monts
Einzige Unterkunft, die direkt im Gaspésie Provincial Park, mit Blick auf den Mont Albert, liegt....
Hôtel Musée Premières Nations
ab CHF 119.– / pro Person
Wendake
Nur ca. 15 Fahrminuten ausserhalb von Québec City liegt das Hotel & Museum der «First Nations», welches mit viel...
Hotel Le Mirage
Preis auf Anfrage
Percé
Das Hotel befindet sich etwas ausserhalb der Ortschaft Percé. Auf einer Anhöhe gelegen, bietet es einen direkten...
Station Touristique Duchesnay
ab CHF 165.– / pro Person
Sainte Catherine de la Jacques Cartier
Ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City. Die Unterkunft befindet sich direkt an einem See gelegen und ist umgeben...
Hotel Tadoussac
Preis auf Anfrage
Tadoussac
Im Zentrum von Tadoussac gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf den St. Lorenz-Strom. Diverse...
Entourage Sur-Le-Lac
ab CHF 162.– / pro Person
Lac-Beauport
Das Ferienresort liegt nur ca. 20 Fahrminuten nördlich von Québec City, direkt am schönen Beauport See.
Auberge des Battures
Preis auf Anfrage
La Baie
Das Hotel befindet sich ca. 1 km von La Baie entfernt, direkt am Saguenay Fjord. Das Fjord Museum ist in ca. 5...
Village Historique de Val-Jalbert
ab CHF 148.– / pro Person
Chambord
Val-Jalbert ist eine Geistertadt, die 1901 rund um eine Zellstofffabrik gegründet wurde. Die Unterkunft liegt direkt...
Parc Adventures Cap Jaseux
Preis auf Anfrage
Saint-Fulgence
Der Park befindet sich am Saguenay Fjord, ca. 30 Fahrminuten von Chicoutimi entfernt. Angebot: Abenteuerpark mit...
Auberge sous les arbres
ab CHF 100.– / pro Person
Gaspé
Das Inn befindet sich im Zentrum von Gaspé, mit Blick auf die Gaspé Bucht. Der Forillion Nationalpark ist ca. 35...
Auberge du Cap au Leste
ab CHF 86.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Etwa 100 Kilometer von Tadoussac entfernt, befindet sich diese Unterkunft und begeistert mit einem unvergleichlichen...
Auberge Du Lièvre
ab CHF 329.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Auf einer mehrheitlich naturbelassenen Insel inmitten des St.-Lorenz-Stroms. Die Bootsüberfahrt ab Rivière-du-Loup...
Exode en Nature
ab CHF 145.– / pro Person
Sainte Rose du Nord
Die Unterkunft ist ein wahres Naturparadies in der malerischen Landschaft des Saguenay Fjords. Saint-Rose-du-Nord...
Nature Nature
ab CHF 110.– / pro Person
Grande Piles
Beim La Mauricie Nationalpark gelegen und nur wenige Schritte vom Maurice River entfernt. Nach Québec City sind es...
Quebec Ferien
Frankophones Ostkanada vom Spezialisten
Die Provinz Quebec lässt sich ideal mit Atlantikkanada kombinieren. Nach ein paar Tagen in Montreal oder Quebec City zu Beginn Ihrer Quebec Ferien bietet sich Ihnen eine Mietwagenrundreise durch Teile von Ostkanada an. Falls Sie in Ihren Quebec Ferien aber lieber Hotelzimmer, Küche, Wohnzimmer und Transportmittel in einem dabeihaben, ist ein Motorhome das passende Gefährt für Sie.
Auf Rundreisen können Sie ganz entspannt zurücklehnen, während Sie zu den schönsten Orten und attraktivsten Sehenswürdigkeiten begleitet werden. Wie immer Sie ihre Quebec Reise gestalten möchten: Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, die Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten werden.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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