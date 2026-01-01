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Events vom Spezialisten

Events & Informationsveranstaltungen

Tauchen Sie mit uns ein in eine faszinierende Reisewelt! An unseren Informationsveranstaltungen erfahren Sie viel Neues zu unseren Destinationen und Produkten aus erster Hand. Wir möchten Sie einladen, einige unserer absoluten Perlen aus unserer Fernreisepalette näher kennen zu lernen. Wo nicht anders erwähnt, ist der Eintritt frei. Zurzeit sind keine Karibik Reisen Events geplant. Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unseren aktuellen Events teilzunehmen.

04.09. – Reisewelten Windisch (B2B Event für Reisebüropartner)

Freitag, 4. September 2026

Beginn: 12.00 Uhr

Ort: Reisezentrum Windisch

Exklusiv für Branchenpartner: Entdecken Sie die neuesten Trends, Produkte und Destinationen in der Welt des Reisens. Freuen Sie sich auf spannende Workshops,
persönlichen Austausch mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sowie inspirierende Inputs unserer Partner. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

 

05.09. – Reisewelten Zürich (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Samstag, 5. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Zürich

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

06.09. – Reisewelten Luzern (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Sonntag, 6. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Luzern

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

Kataloge

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