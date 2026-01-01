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Calgary skyline in the early morning

Calgary Reisen

Prärie-Metropole und Western-Charme mit dem Spezialisten

Der beste Ort, von dem Sie sich einen Überblick über Calgary verschaffen können, ist unübersehbar: Auf dem 190 Meter hohen Calgary Tower gibt es für Besucher ein Deck mit Glasboden, von dem aus sich ein umwerfender Blick über die Präriestadt und das Umland eröffnet. Wenn Sie danach hungrig sind, ist das Sky 360-Restaurant gleich unterhalb die richtige Wahl. Das Restaurant dreht sich im Kreis, sodass Sie bei einem entspannten Essen ganz Calgary zu Gesicht bekommen.

Anschliessend bietet sich ein Bummel durch die Kneipen und Bars in Downtown an. Das One18Empire gilt als die beste Whisky-Bar der Stadt. Läuft gerade ein Spiel des National Hockey League Teams Calgary Flames, ist der Besuch einer Sportsbar ein echtes Erlebnis. Kanadier lieben ihren Nationalsport und Public Viewing mit Freunden und Bekannten gehört einfach dazu. Neben Vancouver richtete Calgary 1988 die zweiten olympischen Winterspiele in Kanada aus.

Im Juli kommen Besucher aus aller Welt während Ihrer Kanada Ferien in die Stadt, um der berühmten Calgary Stampede, der ‘Greatest Outdoor Show on Earth’, beizuwohnen. Bei dem zehntägigen Rodeo-Festival verteilen sich Dutzende Veranstaltungen über die ganze Stadt, die im Hochsommer echtes Western-Feeling vermittelt.

Westin CalgaryHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Hotel befindet sich an guter Lage, nur wenige Minuten vom Calgary Zoo entfernt. Das Heritage Park Village...
Hotel ArtsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Calgary
Die Unterkunft befindet sich im Stadtviertel «Beltline», zwischen Calgary Downtown und dem Stampede Park. Diverse...
Calgary Airport Marriott In-Terminal HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Hotel befindet sich im Flughafengebäude, in der Nähe der Gepäckentgegennahme.
Hotel Clique Calgary AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 95.– / pro Person
Calgary
Etwa 2.5 Kilometer westlich des Flughafens gelegen. Ins Stadtzentrum sind es ca. 15 Fahrminuten.
Calgary Marriott Downtown HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Calgary Marriott befindet sich gleich neben dem Calgary Tower und ist mit dem «Glenbow Museum» und dem «Epcor...
Delta Calgary DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 114.– / pro Person
Calgary
Zentral in der Innenstadt gelegen, mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der Umgebung.
The Westley Calgary Downtown
ab CHF 118.– / pro Person
Calgary
Zwischen dem Bow River und dem Core Shopping Centre gelegen. Diverse Restaurants und Geschäfte befinden sich in...

Calgary Ferien

Unterwegs in Alberta

Calgary eignet sich ideal als Ausgangspunkt einer Mietwagenreise mit Ziel Vancouver. Eine gute Verkehrsanbindung macht es einfach, zum Beispiel von Toronto aus in die Prärie-Provinz zu fliegen und von dort mit dem Camper oder Mietauto aufzubrechen. Eine sowohl elegante wie auch sehr gemächliche Reiseart bietet sich Ihnen an Bord des luxuriösen Langstreckenzuges ‘Rocky Mountaineer’. Der nostalgische Zug verkehrt regelmässig zwischen Vancouver und Banff, welches weniger als eine Autostunde westlich von Calgary entfernt ist. Lassen Sie sich von unseren Kanada Spezialisten eine massgeschneiderte Reiseroute durch Alberta, British Columbia und die magischen Rocky Mountains zusammenstellen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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