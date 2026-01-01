Calgary Reisen
Prärie-Metropole und Western-Charme mit dem Spezialisten
Westin Calgary
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Hotel befindet sich an guter Lage, nur wenige Minuten vom Calgary Zoo entfernt. Das Heritage Park Village...
Hotel Arts
ab CHF 118.– / pro Person
Calgary
Die Unterkunft befindet sich im Stadtviertel «Beltline», zwischen Calgary Downtown und dem Stampede Park. Diverse...
Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Hotel befindet sich im Flughafengebäude, in der Nähe der Gepäckentgegennahme.
Hotel Clique Calgary Airport
ab CHF 95.– / pro Person
Calgary
Etwa 2.5 Kilometer westlich des Flughafens gelegen. Ins Stadtzentrum sind es ca. 15 Fahrminuten.
Calgary Marriott Downtown Hotel
Preis auf Anfrage
Calgary
Das Calgary Marriott befindet sich gleich neben dem Calgary Tower und ist mit dem «Glenbow Museum» und dem «Epcor...
Delta Calgary Downtown
ab CHF 114.– / pro Person
Calgary
Zentral in der Innenstadt gelegen, mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der Umgebung.
The Westley Calgary Downtown
ab CHF 118.– / pro Person
Calgary
Zwischen dem Bow River und dem Core Shopping Centre gelegen. Diverse Restaurants und Geschäfte befinden sich in...
Calgary Ferien
Unterwegs in Alberta
Calgary eignet sich ideal als Ausgangspunkt einer Mietwagenreise mit Ziel Vancouver. Eine gute Verkehrsanbindung macht es einfach, zum Beispiel von Toronto aus in die Prärie-Provinz zu fliegen und von dort mit dem Camper oder Mietauto aufzubrechen. Eine sowohl elegante wie auch sehr gemächliche Reiseart bietet sich Ihnen an Bord des luxuriösen Langstreckenzuges ‘Rocky Mountaineer’. Der nostalgische Zug verkehrt regelmässig zwischen Vancouver und Banff, welches weniger als eine Autostunde westlich von Calgary entfernt ist. Lassen Sie sich von unseren Kanada Spezialisten eine massgeschneiderte Reiseroute durch Alberta, British Columbia und die magischen Rocky Mountains zusammenstellen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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