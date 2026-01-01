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Bustrip Canada

Kanada Rundreisen vom Spezialisten

Kanada erleben

Eine Kanada Rundreise bietet einen Überblick über die Schönheit und den Facettenreichtum des nordamerikanischen Landes. Dabei kann man sich voll und ganz auf das Erleben und die Freude am Entdecken konzentrieren. Denn das lästige Organisieren übernehmen unsere Reiseexperten für Sie. Geführte Kanada Rundreisen, die eine Route quer durch die kanadische Landschaft, entlang der Atlantikküste oder durch die Rocky Mountains anbieten, sind sehr beliebt. Denn sie vereinen den Komfort mit dem Abenteuer. Eine Reise in einem komfortablen Reisebus, aufregende Städte wie Vancouver oder Montreal und sagenhafte Naturerlebnisse verbinden sich zu unvergesslichen Ferien.

Rundreisen in Westkanada
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Rundreisen in Ostkanada
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Kanada Ferien mit dem Reisebus oder Mietauto

Kanada erlebt man als Weite. Denn das nordamerikanische Land ist so facettenreich und dabei so zugänglich wie kaum ein anderes Land dieser Erde. Daran liegt es auch, dass Reisen nach Kanada so beliebt sind. Aber selbstverständlich sollte man die Natur nicht vergessen. Und dann wäre da noch der Esprit der Kanadier, die als ein offenes und freundliches Volk gelten. Kanada Rundreisen im Mietauto oder Kanada Rundreisen mit dem Bus, die vom Experten mit Ortskenntnis und fundierter Erfahrung geplant werden, sind vor allem wegen des hohen Komforts sehr beliebt.

Rundreisen in Ostkanada vs. Rundreisen in Westkanada

Egal ob man lieber in den Grossstädten unterwegs ist und Vancouver oder Toronto entdeckt oder die Wege zwischen den Destinationen selbst schätzt, auf denen man bequem vom Bus oder Auto aus die Landschaft beobachten kann: Immer wieder fallen die Begriffe Weite und Wildheit, wenn Menschen von den eigenen Kanada Impressionen berichten. Ein Land aus Wald, Meer und Bergen: Wanderwege in den Rocky Mountains, die durch die unterschiedlichen Nationalparks in Kanada führen, bis hin zu aufregenden Nächten in den farbenfrohen Metropolen gibt es hier.

Wer mit dem Reisebus unterwegs ist, geniesst den Moment und macht sich um die Planung keine Sorgen. Rundreisen in Ostkanada und Rundreisen in Westkanada unterschieden sich vor allem durch die Landschaft, die Natur, die man auf seinen Ausflügen und Zwischenstops erleben kann. Im Westen schwingen sich die Berge auf und lange Wanderungen durch beeindruckende Täler sind möglich, im Osten findet man die Ebenen, grüne Flächen, die Atlantikküste mit ihren Meerestieren und Wälder.

Mit dem eigenen Mietwagen unterwegs zu sein, lässt Spielraum für mehr Ungebundenheit und spontane Ideen. Kanada Rundreisen mit dem Zug dagegen ermöglichen ein bequemes und komfortables Vorankommen und betonen ausserdem den klassischen Aspekt der Zugreise. Wer Lust auf das Reisen an sich hat, aber keine Lust auf den Stress der Buchungen und Organisation, der kann mit unseren Experten in Kontakt treten und sich auf seine Kanadareise oder USA Rundreisen bereits jetzt freuen.

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Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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