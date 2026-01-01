Vancouver Reisen
Zwischen Pazifik und Coast Mountains: Vancouver planen mit dem Kanada-Spezialisten
Beste Reisezeit für Vancouver
Vancouver liegt im pazifisch geprägten Klima der kanadischen Westküste: milde, aber regenreiche Herbst- und Wintermonate und ein deutlich trockenerer Sommer. Wer Stadt, Küste und Nationalparks in einer Reise verbinden möchte, reist in den Sommermonaten am verlässlichsten. Das ist zugleich die Hauptsaison für Mietwagen- und Camperrundreisen sowie für Kreuzfahrten Richtung Alaska, die ab Vancouver starten. Frühling und Herbst sind ruhiger; eine wasserdichte Jacke gehört hier ganzjährig ins Gepäck.
Im Winter fällt in der Stadt selbst kaum Schnee, während auf den Hausbergen der North Shore und in den Skigebieten weiter nördlich Wintersport möglich ist. Morgens Stadt, nachmittags Piste – diese Kombination ist einer der Gründe, weshalb Vancouver auch ausserhalb der Sommermonate ein Thema ist.
Für wen sich Vancouver eignet – und womit Sie es kombinieren
Die Stadt passt zu Reisenden, die Grossstadt nicht gegen Natur eintauschen wollen, zu Familien und zu allen, die einen aktiven Auftakt ihrer Kanada-Reise suchen. Weniger geeignet ist Vancouver, wenn Sie klassische Badeferien mit Sonnengarantie erwarten, wenn Sie eine europäisch geprägte Altstadt suchen oder wenn nur wenige Tage zur Verfügung stehen: Die Anreise aus der Schweiz ist lang, und die Zeitverschiebung kostet zu Beginn Energie.
Am häufigsten steht Vancouver am Anfang oder am Ende einer Westkanada-Route: weiter auf die Insel Vancouver Island, hinauf in die Bergwelt nördlich der Stadt oder ostwärts in die Rocky Mountains – per Mietwagen, Camper, geführter Rundreise oder Zug. Wer mehr Zeit hat, hängt eine Schiffsreise entlang der Pazifikküste an. Welche Variante zu Ihnen passt, klären unsere Kanada-Spezialisten gerne im persönlichen Gespräch.
The Fairmont Waterfront
Preis auf Anfrage
Vancouver
Das Hotel liegt im Herzen der Innenstadt beim Canada Place-Kongresszentrum. Die Stadtrundfahrten beginnen gleich...
Pan Pacific
ab CHF 290.– / pro Person
Vancouver
Das Hotel ist Teil des Canada Place Kongresszentrums und des imposanten Kreuzfahrtterminals.
The Sutton Place Hotel
Preis auf Anfrage
Vancouver
An zentraler Lage im Stadtzentrum gelegen, ganz in der Nähe der Einkaufsstrasse Robston Street. Sehenswürdigkeiten,...
Sheraton Wall Centre
Preis auf Anfrage
Vancouver
Das Hotel liegt ca. 7 Gehminuten von der Einkaufsstrasse Robson Street, ca. 15 Gehminuten vom Canada Place und ca. 2...
Opus Hotel
Preis auf Anfrage
Vancouver
Zentral im Ausgehviertel Yaletown gelegen. Ca. 15 Gehminuten zum Canada Place oder zur Robson Street....
Auberge Vancouver Hotel
ab CHF 182.– / pro Person
Vancouver
Nur 2 Blocks vom Canada Place und Kreuzfahrthafen, im Herzen von Vancouver gelegen. Viele Sehenswürdigkeiten sind...
The Listel Hotel
Preis auf Anfrage
Vancouver
Direkt an der Robson Street gelegen. Stanley Park und auch Granville Street sind gut zu Fuss erreichbar.
Sandman Suites on Davie
ab CHF 205.– / pro Person
Vancouver
Zentral in der Innenstadt beim bunten Davie Village mit seinen multikulturellen Restaurants gelegen. Die Robson...
Coast Coal Harbour Vancouver Hotel by APA
Preis auf Anfrage
Vancouver
Die Unterkunft befindet sich an zentraler Lage im Coal Harbour Viertel und bietet einen schönen Blick auf die North...
Galiano Oceanfront Inn & Spa
Preis auf Anfrage
Vancouver
Die Unterkunft befindet sich auf Galiano Island, einer Insel zwischen dem Festland und Vancouver Island. Die...
Blue Horizon
ab CHF 195.– / pro Person
Vancouver
Das ansprechende Hotel befindet sich direkt an der bekannten Einkaufsstrasse Robson Street, in der Nähe des Stanley...
Sandman Hotel Vancouver Downtown
Preis auf Anfrage
Vancouver
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, im Herzen des Theaterviertels. Das BC-Place-Sta dium ist einen Block, das...
Vancouver Ferien
Unterwegs in Alberta
Vancouver liegt am westlichen Ende Kanadas, eingebettet in eine traumhafte Küsten- und Berglandschaft. Besucher und vor allem auch Hochzeitsreisende aus Europa mögen die multikulturelle Metropole, nicht zuletzt auch wegen ihrer gastronomisch interessanten Seite: zahlreiche Einwanderer aus asiatischen Ländern haben mit ihren Gerichten deutliche und schmackhafte Spuren in Vancouver hinterlassen. Vancouver Ferien eignen sich als idealer Ausgangspunkt einer Mietwagenreise mit Ziel Calgary. Zahlreiche Vermieter von Autos und Motorhomes haben hier ihre Station.
Es gibt aber auch geführte Rundreisen, die Ihnen diesen facettenreichen Teil im Westen Kanadas näherbringen. Genussreich sind Sie unterwegs, wenn Sie von der Westküste zum Banff-Jasper Nationalpark mit dem Rocky Mountaineer, einem luxuriösen Langstreckenzug, unterwegs sind.
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Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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