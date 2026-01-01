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Vancouver, British Columbia

Vancouver Reisen

Zwischen Pazifik und Coast Mountains: Vancouver planen mit dem Kanada-Spezialisten

Vancouver muss man einfach mögen, zählt es doch zu den schönsten Hafenstädten der Welt. Das liegt nicht zuletzt an der Lage zwischen Pazifikküste und den Coast Mountains. Überhaupt sind Berge ein fester Bestandteil der Skyline. Trips in die Skiresorts von British Columbia oder zum Heliskiing im Norden der Provinz beginnen meist in der wunderschönen Metropole. Neben Calgary ist Vancouver die zweite kanadische Stadt, die olympische Winterspiele (2010) austrug. Der natürliche Schatz von Vancouver sind die Küsten-, Wald- und grossartigen Naturlandschaften, die an die Stadt grenzen.

Kanadier lieben Outdoor Aktivitäten, und zwar ganzjährig. Ob der chinesische Garten mitten in der Stadt, der botanische Garten im Süden oder der riesige Stanley Park – überall stehen nach einem ausgiebigen Stadtbummel Parks und Gärten zum Entspannen offen. Auf Ihrer Vancouver Reise finden Sie auch eine Auswahl interessanter Museen und lohnenswerter Kunstgalerien. Und wer einige Tage nach Vancouver kommt, sollte sich die vorgelagerte Insel Vancouver Island genauer anschauen. Das Naturparadies bietet unendliche Möglichkeiten zum Surfen, Tauchen, Klettern, Golfen und Mountainbiken im Sommer und zum Skitourengehen, Langlaufen und Wandern im Winter.

Die Stadt selbst lässt sich gut zu Fuss und mit dem Fahrrad erkunden: der Seawall rund um den Stanley Park, das historische Gastown, Chinatown, die Markthalle und die Werkstätten auf Granville Island, dazu Strände direkt im Stadtgebiet. Wer sich für die Kultur der First Nations interessiert, findet in Vancouver Totempfähle, Galerien und Museumssammlungen zur indigenen Kunst der Nordwestküste.

Ausserhalb des Zentrums beginnt die Natur rasch: Hängebrücken und Wanderwege in den Wäldern der North Shore, Aussichtsberge mit Seilbahn und Bootsausflüge auf den Pazifik, bei denen sich Wale und andere Meeressäuger beobachten lassen. Wer nur eine Nacht einplant, sieht davon wenig – für Vancouver selbst lohnen sich mehrere Tage.

Beste Reisezeit für Vancouver

Vancouver liegt im pazifisch geprägten Klima der kanadischen Westküste: milde, aber regenreiche Herbst- und Wintermonate und ein deutlich trockenerer Sommer. Wer Stadt, Küste und Nationalparks in einer Reise verbinden möchte, reist in den Sommermonaten am verlässlichsten. Das ist zugleich die Hauptsaison für Mietwagen- und Camperrundreisen sowie für Kreuzfahrten Richtung Alaska, die ab Vancouver starten. Frühling und Herbst sind ruhiger; eine wasserdichte Jacke gehört hier ganzjährig ins Gepäck.

Im Winter fällt in der Stadt selbst kaum Schnee, während auf den Hausbergen der North Shore und in den Skigebieten weiter nördlich Wintersport möglich ist. Morgens Stadt, nachmittags Piste – diese Kombination ist einer der Gründe, weshalb Vancouver auch ausserhalb der Sommermonate ein Thema ist.

Für wen sich Vancouver eignet – und womit Sie es kombinieren

Die Stadt passt zu Reisenden, die Grossstadt nicht gegen Natur eintauschen wollen, zu Familien und zu allen, die einen aktiven Auftakt ihrer Kanada-Reise suchen. Weniger geeignet ist Vancouver, wenn Sie klassische Badeferien mit Sonnengarantie erwarten, wenn Sie eine europäisch geprägte Altstadt suchen oder wenn nur wenige Tage zur Verfügung stehen: Die Anreise aus der Schweiz ist lang, und die Zeitverschiebung kostet zu Beginn Energie.

Am häufigsten steht Vancouver am Anfang oder am Ende einer Westkanada-Route: weiter auf die Insel Vancouver Island, hinauf in die Bergwelt nördlich der Stadt oder ostwärts in die Rocky Mountains – per Mietwagen, Camper, geführter Rundreise oder Zug. Wer mehr Zeit hat, hängt eine Schiffsreise entlang der Pazifikküste an. Welche Variante zu Ihnen passt, klären unsere Kanada-Spezialisten gerne im persönlichen Gespräch.

The Fairmont WaterfrontHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Opus HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sandman Hotel Vancouver DowntownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Vancouver
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, im Herzen des Theaterviertels. Das BC-Place-Sta dium ist einen Block, das...

Vancouver Ferien

Unterwegs in Alberta

Vancouver liegt am westlichen Ende Kanadas, eingebettet in eine traumhafte Küsten- und Berglandschaft. Besucher und vor allem auch Hochzeitsreisende aus Europa mögen die multikulturelle Metropole, nicht zuletzt auch wegen ihrer gastronomisch interessanten Seite: zahlreiche Einwanderer aus asiatischen Ländern haben mit ihren Gerichten deutliche und schmackhafte Spuren in Vancouver hinterlassen. Vancouver Ferien eignen sich als idealer Ausgangspunkt einer Mietwagenreise mit Ziel Calgary. Zahlreiche Vermieter von Autos und Motorhomes haben hier ihre Station.

Es gibt aber auch geführte Rundreisen, die Ihnen diesen facettenreichen Teil im Westen Kanadas näherbringen. Genussreich sind Sie unterwegs, wenn Sie von der Westküste zum Banff-Jasper Nationalpark mit dem Rocky Mountaineer, einem luxuriösen Langstreckenzug, unterwegs sind.

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