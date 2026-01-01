Kanada Winterferien vom Spezialisten

Resort Skiing in British Columbia «BC» und Alberta

Die Infrastruktur in kanadischen Skiregionen ist sehr gut ausgebaut, Gästen steht eine grosse Vielfalt zur Auswahl. Aber vor allem British Columbia besticht mit einer Vielzahl an angenehmen Dörfern und kleinen Städten, die neben einem breiten Angebot an Unterkünften auch tolle Restaurants, Bars und exzellente Shopping-Möglichkeiten bieten. Banff ist eines der berühmtesten Ski-Zentren weltweit. Dieser Hot Spot des Wintersports wartet nicht mit einem, sondern gleich drei Top-Skigebieten auf.

Der Banff Nationalpark ist ein Wintersportort wie aus dem Bilderbuch. Von unendlichen Waldgebieten gesäumt und vom mächtigen Panorama der Rocky Mountains Gipfel überragt, liegt das nette Städtchen mit seiner berühmten Main Street am Bow River. Der Ort selbst hat keinen eigenen Hausberg, aber der beliebte Ferienort für Aktivferien in Kanada ist der ideale Ausgangspunkt zu den drei erstklassigen Skigebieten von Banff Sunshine, Mount Norquay und The Lake Louise Ski Resort.

Letzteres ist das grösste Skigebiet Albertas. Die über 140 Runs im Gebiet von Lake Louise bieten Schneefans von anspruchsvollsten Abfahrten bis zu einfacheren Hängen für Beginner.

Winterferien in Whistler

Whistler ist Kanadas grösstes Skigebiet – und ist in jeder Hinsicht gigantisch und absolute Weltklasse. 19 Lifte, 100 Pisten und elf Meter Schneefall pro Winter lassen die Herzen von Wintersportlern aus aller Welt höherschlagen. Nirgendwo in Kanada gibt es in einem Skigebiet mehr Top-Restaurants und Bars, ein grösseres Shopping-Angebot oder eine breitere Auswahl erstklassiger Hotels. Aber auch gemütliche Apartments stehen zur Verfügung, eine Unterkunftsform, die viele wegen der grosszügigen räumlichen Verhältnisse schätzen.

Whistler ist wie ein Fixstern am Firmament, und dies seit langer Zeit. 2010 trug Kanada die Olympischen Winterspiele in diesem Vorzeigeort im Westen von BC aus und schickte damit unvergessliche Bilder vom unlimitierten Wintertraum rund um den Globus. Lediglich zwei Autostunden nördlich der Hafenstadt Vancouver gelegen, ist Whistler der optimale Ort für Winterferien in Kanada.

Skiresort Fernie

Im Osten von BC, am Tor zum Powder Highway, liegt das coole und unverfälschte Skiresort von Fernie. Der Wintersportort wurde von National Geographic in die Top 25 der weltweit besten Skiresort gewählt, und dennoch ist Fernie unprätentiös und sich selbst treu geblieben. Zehn Lifte und mehr als 140 Pisten sorgen für endlosen Ski- und Boarding-Spass. Gerade in der Freerider Community geniesst die Region einen hervorragenden Ruf. Aber auch Catskiing-Enthusiasten können sich in Fernie so richtig ausleben, zudem gibt es in der Region diverse Top Heliskiing-Lodges.