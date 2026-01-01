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Hiking Tent Ridge in Kananaskis Country, Alberta

Alberta Reisen vom Spezialisten

Unverfälschte Natur erleben

In Alberta gibt es Seen, Berge und Nationalparks wie in Rom Kathedralen und Kapellen - aber meist ohne Warteschlangen und Menschenmassen. Zum Beweis geht es nach Westen zu Jasper und Banff, zwei der ältesten Nationalparks der Welt. Trotz ihres wilden und zerklüfteten Terrains sind sie ungehindert und leicht zugänglich. Die Landschaften, auf die Sie in diesen Naturschutzgebieten treffen, sind majestätisch, atemberaubend und beeindruckend. Verlassen Sie diese Region bitte nicht, ohne zuvor den Peyto Lake und das Columbia Icefield gesehen zu haben.

Nach Osten geht es danach zu den mit Fossilien verkrusteten Badlands um Drumheller. Diese Gegend ist wegen ihren bemerkenswerten Steinformationen, ‘Hoodoos’ genannt, sehenswert. Über Jahrtausende haben Wasser und Wind bizarre Felspilze geschaffen. Wenn Sie mit einem Mietauto unterwegs sind, finden Sie die schönsten Beispiele am Highway 10 auf der Fahrt in Richtung Rosedale und East Coulee. Südlich der weltbekannten Nationalparks befindet sich der Crypt Lake Trail im Waterton Lakes Nationalpark. Falls Sie nach Norden reisen, können Sie anschliessend in den weiten, leeren nördlichen Parklandschaften Bisons in freier Wildbahn beobachten.

Im Zentrum der Provinz Alberta weht goldener Weizen im Wind der Prärien. Hier finden Sie auch historische Ranches. Die Provinzhauptstadt Calgary ist eine unerwartet coole Metropole geworden und beeindruckt mit erstklassigen Museen und einer reichen Gastronomie Szene, während das Theaterfestival am Rande von Edmonton das zweitgrösste seiner Art weltweit ist. Lassen Sie sich von unseren Kanada Spezialisten weitere Insidertipps für Ihre Alberta Ferien geben. Wir freuen uns, Ihnen ein unverbindliches Angebot auszuarbeiten.

The Fairmont Château Lake LouiseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Exklusive Lage direkt am Uferweg des Lake Louise und umgeben von einem hübschen Garten und Wäldern. Einzigartige...
Post Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Ruhige und idyllische Lage in der Talebene von Lake Louise, ca. 7 Fahrminuten vom See und ca. 40 Fahrminuten von...
Moraine Lake LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 383.– / pro Person
Lake Louise
Die gemütliche Lodge befindet sich an privilegierter Lage, oberhalb des spektakulären Moraine Lakes.
Lake Louise InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Das Lake Louise Inn liegt ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt an hübscher Lage unweit des Pipestone Rivers.
Bayshore Inn Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waterton Lakes Nationalpark
Zentral in Waterton Town am Ufer des Waterton Lakes gelegen.
Prince of Wales HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waterton Lakes Nationalpark
Wunderschön auf einer Anhöhe oberhalb dem Städtchen Waterton Town gelegenes, historisches Gebäude mit grosser Tradition.
Econo Lodge Inn & Suites DrumhellerHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Drumheller
Das Hotel befindet sich am Highway 575, nur wenige Minuten vom Fossil World Discovery Center entfernt.
Baker Creek Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 195.– / pro Person
Lake Louise
Die in der Natur gelegene Lodge befindet sich am Bow Valley Parkway und ist ca. 15 Fahrminuten von Lake Louise entfernt.
Thanksgiving RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1515.– / pro Person
Pincher Creek
Die Ranch liegt im Süden von Alberta, nur etwa 25 Fahrminuten nördlich des Waterton Lakes Nationalparks und etwa 1.5...

Alberta Ferien

Vielfalt erfahren mit dem Spezialisten

Calgary war wie Vancouver ein Austragungsort olympischer Winterspiele (1988). Aber in Alberta ist nicht nur Wintersport angesagt, wenn Sie in Ihren Ferien gerne aktiv unterwegs sind, bieten sich Ihnen in der Prärieprovinz vielfältige Möglichkeiten. In den grossen Städten wie Edmonton oder Calgary und in den weltberühmten Nationalparks steht Ihnen eine grosse Auswahl an Hotels, Lodges und Ranches zur Auswahl, die sich in Kombination mit einem Mietauto bestens kombinieren lassen.

In den grossen Städten Albertas bieten Vermieter ein breites Angebot an Motorhomes und praktischen Campervans an – ideal, um die Vielfalt und die natürlichen Schönheiten der Provinz im eigenen Tempo zu erfahren.

Wenn Sie Alberta Ferien planen, sollten Sie sich mit unseren Kanada Spezialisten unterhalten. Wir stellen Ihnen gerne Ihre Traumroute zusammen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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