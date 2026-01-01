Alberta Reisen vom Spezialisten
Unverfälschte Natur erleben
The Fairmont Château Lake Louise
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Exklusive Lage direkt am Uferweg des Lake Louise und umgeben von einem hübschen Garten und Wäldern. Einzigartige...
Post Hotel & Spa
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Ruhige und idyllische Lage in der Talebene von Lake Louise, ca. 7 Fahrminuten vom See und ca. 40 Fahrminuten von...
Moraine Lake Lodge
ab CHF 383.– / pro Person
Lake Louise
Die gemütliche Lodge befindet sich an privilegierter Lage, oberhalb des spektakulären Moraine Lakes.
Lake Louise Inn
Preis auf Anfrage
Lake Louise
Das Lake Louise Inn liegt ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt an hübscher Lage unweit des Pipestone Rivers.
Bayshore Inn Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Waterton Lakes Nationalpark
Zentral in Waterton Town am Ufer des Waterton Lakes gelegen.
Prince of Wales Hotel
Preis auf Anfrage
Waterton Lakes Nationalpark
Wunderschön auf einer Anhöhe oberhalb dem Städtchen Waterton Town gelegenes, historisches Gebäude mit grosser Tradition.
Econo Lodge Inn & Suites Drumheller
Preis auf Anfrage
Drumheller
Das Hotel befindet sich am Highway 575, nur wenige Minuten vom Fossil World Discovery Center entfernt.
Baker Creek Mountain Lodge
ab CHF 195.– / pro Person
Lake Louise
Die in der Natur gelegene Lodge befindet sich am Bow Valley Parkway und ist ca. 15 Fahrminuten von Lake Louise entfernt.
Thanksgiving Ranch
ab CHF 1515.– / pro Person
Pincher Creek
Die Ranch liegt im Süden von Alberta, nur etwa 25 Fahrminuten nördlich des Waterton Lakes Nationalparks und etwa 1.5...
Alberta Ferien
Vielfalt erfahren mit dem Spezialisten
Calgary war wie Vancouver ein Austragungsort olympischer Winterspiele (1988). Aber in Alberta ist nicht nur Wintersport angesagt, wenn Sie in Ihren Ferien gerne aktiv unterwegs sind, bieten sich Ihnen in der Prärieprovinz vielfältige Möglichkeiten. In den grossen Städten wie Edmonton oder Calgary und in den weltberühmten Nationalparks steht Ihnen eine grosse Auswahl an Hotels, Lodges und Ranches zur Auswahl, die sich in Kombination mit einem Mietauto bestens kombinieren lassen.
In den grossen Städten Albertas bieten Vermieter ein breites Angebot an Motorhomes und praktischen Campervans an – ideal, um die Vielfalt und die natürlichen Schönheiten der Provinz im eigenen Tempo zu erfahren.
Wenn Sie Alberta Ferien planen, sollten Sie sich mit unseren Kanada Spezialisten unterhalten. Wir stellen Ihnen gerne Ihre Traumroute zusammen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Die vielfältige Tierwelt Kanadas
- Jasper National Park Reisen vom Spezialisten
- Reiselust: Kanadas Nationalparks
- Kanada Rundreisen vom Spezialisten
- Kanada Reisetipps auf einen Blick
- Ranch-Ferien in Kanada vom Spezialisten
- Kanada Hotels vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Die Vielfalt Nova Scotias entdecken
- Beste Reisezeit für Kanada
- Kanada Mietwagenreise buchen vom Spezialisten