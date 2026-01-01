Alberta Reisen vom Spezialisten

In Alberta gibt es Seen, Berge und Nationalparks wie in Rom Kathedralen und Kapellen - aber meist ohne Warteschlangen und Menschenmassen. Zum Beweis geht es nach Westen zu Jasper und Banff, zwei der ältesten Nationalparks der Welt. Trotz ihres wilden und zerklüfteten Terrains sind sie ungehindert und leicht zugänglich. Die Landschaften, auf die Sie in diesen Naturschutzgebieten treffen, sind majestätisch, atemberaubend und beeindruckend. Verlassen Sie diese Region bitte nicht, ohne zuvor den Peyto Lake und das Columbia Icefield gesehen zu haben.

Nach Osten geht es danach zu den mit Fossilien verkrusteten Badlands um Drumheller. Diese Gegend ist wegen ihren bemerkenswerten Steinformationen, ‘Hoodoos’ genannt, sehenswert. Über Jahrtausende haben Wasser und Wind bizarre Felspilze geschaffen. Wenn Sie mit einem Mietauto unterwegs sind, finden Sie die schönsten Beispiele am Highway 10 auf der Fahrt in Richtung Rosedale und East Coulee. Südlich der weltbekannten Nationalparks befindet sich der Crypt Lake Trail im Waterton Lakes Nationalpark. Falls Sie nach Norden reisen, können Sie anschliessend in den weiten, leeren nördlichen Parklandschaften Bisons in freier Wildbahn beobachten.

Im Zentrum der Provinz Alberta weht goldener Weizen im Wind der Prärien. Hier finden Sie auch historische Ranches. Die Provinzhauptstadt Calgary ist eine unerwartet coole Metropole geworden und beeindruckt mit erstklassigen Museen und einer reichen Gastronomie Szene, während das Theaterfestival am Rande von Edmonton das zweitgrösste seiner Art weltweit ist. Lassen Sie sich von unseren Kanada Spezialisten weitere Insidertipps für Ihre Alberta Ferien geben. Wir freuen uns, Ihnen ein unverbindliches Angebot auszuarbeiten.