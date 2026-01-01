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Skyline Edmonton

Edmonton Reisen vom Spezialisten

Albertas Hauptstadt vom Spezialisten

Modern, weitläufig und für den Grossteil des Jahres kühl, ist Edmonton nicht nur die zweitgrösste Stadt Albertas, es ist auch Hauptstadt und Regierungssitz der Provinz, über die man eher auf den Wirtschaftsseiten als in den Reisebeilagen liest. Edmonton ist oft ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Jasper Nationalpark, der vier Autostunden westlich liegt, oder für Erkundungen in der weiten und leeren Landschaft im Norden Kanadas. Das Stadtzentrum hat sich in den letzten Jahren und vor allem seit der Fertigstellung von Roger's Place stark verändert.

In der Multifunktionsarena finden das ganze Jahr über Konzerte statt, zudem werden die NHL Eishockey-Spiele der Edmonton Oilers hier ausgetragen.

Schicke, gehobene Geschäfte und Restaurants prägen grosse Teile des Stadtbilds. Um die eigentliche «Seele» der Stadt geht es südlich des Flusses im Universitätsviertel und um die Whyte Avenue, wo Sie auf kleine Theater, Restaurants und eine lebhafte Wochenend-Stimmung treffen. Edmonton hat auch einige sehenswerte Museen, ein jährliches Fringe Festival – nach jenem im fernen Edinburgh das zweitgrösste und diverse Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung der Stadt, wie etwa das Ukrainische Kulturdorf und den Elk Island National Park, einem perfekten Ort zum Wandern, Kanufahren und Entdecken von Wildtieren, einschliesslich frei herumlaufender Bisons.

Fairmont Hotel MacDonaldHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Edmonton
Im Stadtzentrum von Edmonton gelegen mit Ausblick über das North Saskatchewan River Valley. Die Sehenswürdigkeiten,...
FantasylandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Edmonton
Das Hotel ist direkt mit der West Edmonton Mall verbunden, dem grössten Einkaufszentrum Kanadas mit Wasserpark,...
The Lodge at Métis CrossingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 900.– / pro Person
Edmonton
Gut 1.5 Stunden nordöstlich von Edmonton, liegt diese besondere Lodge des indigenen Stammes der Métis. Das Volk sind...

Edmonton Ferien

Von Alberta nach Westkanada

Wenn Sie Ihre Kanada Ferien in Edmonton beginnen, haben Sie beinahe die Qual der Wahl: Sie können nach Osten, Norden und in Richtung Westen, nach British Columbia, aufbrechen. So führt zum Beispiel eine gut zweiwöchige Mietwagenrundreise von Edmonton über den Banff Nationalpark, Cranbrook, Kamloops und Whistler quer durch die Rocky Mountains zu den Regenwäldern und der wunderschönen Hafenstadt Vancouver an der pazifischen Küste.

Aber auch Motorhomes und Camper eignen sich bestens für Ihre Entdeckungsreise in Kanada. Auch Kinder mögen die Freiheit des Reisens mit einem fahrenden Eigenheim. Sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten, wenn Sie Edmonton Ferien planen.

Edmonton erleben: Tor zu Jasper, Festivals und Nordlichtern

Edmonton ist weit mehr als ein Zwischenstopp: Albertas Hauptstadt verbindet städtisches Leben mit direktem Zugang zur Wildnis Westkanadas. Mitten durch die Stadt zieht sich das grüne Tal des North Saskatchewan River mit einem weitläufigen Netz aus Parks, Wander- und Velowegen – ideal für eine Pause zwischen zwei Reiseetappen. Ein Erlebnis für sich ist die West Edmonton Mall, eines der grössten Einkaufs- und Freizeitzentren Nordamerikas mit Wasserpark, Eisbahn und unzähligen Geschäften. Wer lieber durch Quartiere flaniert, findet rund um die Whyte Avenue im historischen Viertel Old Strathcona kleine Läden, Cafés und einen beliebten Bauernmarkt.

Die beste Reisezeit für Edmonton ist – wie für weite Teile von Kanada – der Sommer von Juni bis September: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm warm, und die Stadt macht ihrem Ruf als Festivalstadt alle Ehre – allen voran mit dem Fringe Festival im August, dem zweitgrössten seiner Art nach Edinburgh. Der Winter zeigt sich im kontinentalen Prärieklima Albertas von seiner kalten Seite, hat aber einen besonderen Trumpf: Dank der nördlichen Lage bestehen in klaren Nächten ausserhalb der Stadtlichter gute Chancen, Nordlichter zu beobachten.

Praktisch für die Reiseplanung: Edmonton verfügt über einen internationalen Flughafen und eignet sich hervorragend als Start- oder Endpunkt einer Mietwagen- oder Camperreise durch Alberta. Der Jasper Nationalpark in den Rocky Mountains liegt rund vier Autostunden westlich – die Fahrt führt durch die weiten Landschaften der Prärie und die Ausläufer der Berge. Auch der Elk Island National Park mit seinen frei lebenden Bisons ist in weniger als einer Autostunde erreichbar. Unsere Kanada-Spezialisten bauen Edmonton so in Ihre Route ein, dass Stadt, Natur und Rockies perfekt zusammenspielen.

Häufige Fragen zu Edmonton Reisen

Die beste Reisezeit für Edmonton sind die Sommermonate Juni bis September mit langen Tagen, angenehm warmen Temperaturen und zahlreichen Festivals. Der Winter ist im kontinentalen Klima Albertas kalt, bietet dafür aber in klaren Nächten ausserhalb der Stadt Chancen auf Nordlichter.

Der Jasper Nationalpark liegt rund vier Autostunden westlich von Edmonton. Die Stadt ist damit ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in die kanadischen Rocky Mountains – ob mit dem Mietwagen oder dem Camper.

Zu den Höhepunkten zählen die West Edmonton Mall, eines der grössten Einkaufs- und Freizeitzentren Nordamerikas, das grüne Flusstal des North Saskatchewan River sowie das Quartier Old Strathcona mit der Whyte Avenue – im Sommer dazu die vielen Festivals der Stadt. Ein lohnender Ausflug führt in den Elk Island National Park mit seinen frei lebenden Bisons.

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