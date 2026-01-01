Edmonton Reisen vom Spezialisten
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Preis auf Anfrage
Edmonton
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Preis auf Anfrage
Edmonton
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Edmonton
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Edmonton Ferien
Von Alberta nach Westkanada
Wenn Sie Ihre Kanada Ferien in Edmonton beginnen, haben Sie beinahe die Qual der Wahl: Sie können nach Osten, Norden und in Richtung Westen, nach British Columbia, aufbrechen. So führt zum Beispiel eine gut zweiwöchige Mietwagenrundreise von Edmonton über den Banff Nationalpark, Cranbrook, Kamloops und Whistler quer durch die Rocky Mountains zu den Regenwäldern und der wunderschönen Hafenstadt Vancouver an der pazifischen Küste.
Aber auch Motorhomes und Camper eignen sich bestens für Ihre Entdeckungsreise in Kanada. Auch Kinder mögen die Freiheit des Reisens mit einem fahrenden Eigenheim. Sprechen Sie mit unseren Kanada Spezialisten, wenn Sie Edmonton Ferien planen.
Edmonton erleben: Tor zu Jasper, Festivals und Nordlichtern
Edmonton ist weit mehr als ein Zwischenstopp: Albertas Hauptstadt verbindet städtisches Leben mit direktem Zugang zur Wildnis Westkanadas. Mitten durch die Stadt zieht sich das grüne Tal des North Saskatchewan River mit einem weitläufigen Netz aus Parks, Wander- und Velowegen – ideal für eine Pause zwischen zwei Reiseetappen. Ein Erlebnis für sich ist die West Edmonton Mall, eines der grössten Einkaufs- und Freizeitzentren Nordamerikas mit Wasserpark, Eisbahn und unzähligen Geschäften. Wer lieber durch Quartiere flaniert, findet rund um die Whyte Avenue im historischen Viertel Old Strathcona kleine Läden, Cafés und einen beliebten Bauernmarkt.
Die beste Reisezeit für Edmonton ist – wie für weite Teile von Kanada – der Sommer von Juni bis September: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm warm, und die Stadt macht ihrem Ruf als Festivalstadt alle Ehre – allen voran mit dem Fringe Festival im August, dem zweitgrössten seiner Art nach Edinburgh. Der Winter zeigt sich im kontinentalen Prärieklima Albertas von seiner kalten Seite, hat aber einen besonderen Trumpf: Dank der nördlichen Lage bestehen in klaren Nächten ausserhalb der Stadtlichter gute Chancen, Nordlichter zu beobachten.
Praktisch für die Reiseplanung: Edmonton verfügt über einen internationalen Flughafen und eignet sich hervorragend als Start- oder Endpunkt einer Mietwagen- oder Camperreise durch Alberta. Der Jasper Nationalpark in den Rocky Mountains liegt rund vier Autostunden westlich – die Fahrt führt durch die weiten Landschaften der Prärie und die Ausläufer der Berge. Auch der Elk Island National Park mit seinen frei lebenden Bisons ist in weniger als einer Autostunde erreichbar. Unsere Kanada-Spezialisten bauen Edmonton so in Ihre Route ein, dass Stadt, Natur und Rockies perfekt zusammenspielen.
Häufige Fragen zu Edmonton Reisen
Die beste Reisezeit für Edmonton sind die Sommermonate Juni bis September mit langen Tagen, angenehm warmen Temperaturen und zahlreichen Festivals. Der Winter ist im kontinentalen Klima Albertas kalt, bietet dafür aber in klaren Nächten ausserhalb der Stadt Chancen auf Nordlichter.
Der Jasper Nationalpark liegt rund vier Autostunden westlich von Edmonton. Die Stadt ist damit ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in die kanadischen Rocky Mountains – ob mit dem Mietwagen oder dem Camper.
Zu den Höhepunkten zählen die West Edmonton Mall, eines der grössten Einkaufs- und Freizeitzentren Nordamerikas, das grüne Flusstal des North Saskatchewan River sowie das Quartier Old Strathcona mit der Whyte Avenue – im Sommer dazu die vielen Festivals der Stadt. Ein lohnender Ausflug führt in den Elk Island National Park mit seinen frei lebenden Bisons.
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