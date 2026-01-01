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Auberge de la Baie

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Caraquet

Eine kleine Unterkunft, die das typische Leben der Region verkörpert.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft liegt in Caraquet an der Route 145. Diverse Restaurants befinden sich ganz in der Nähe. Weitere Attraktionen in der Umgebung sind der Golfklub «Pokemouche» und das Theater «Théâtre Populaire D'Acadie».
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant sowie eine Lobby mit Cheminée und Terrasse zur Verfügung.
Zimmer
Die 50 gemütlich eingerichteten Zimmer sind mit den notwendigen Annehmlichkeiten ausgestattet. WLAN gratis
Preis auf Anfrage

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