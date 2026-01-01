Wann Sie am besten nach Montreal reisen

Montreal hat vier deutlich voneinander getrennte Jahreszeiten, und die Stadt fühlt sich in jeder anders an. Der Sommer ist Terrassen- und Festivalzeit: Das Leben spielt sich draussen ab, Parks und Uferwege sind belebt, entsprechend gefragt sind Stadthotels. Der Frühherbst bringt die Laubfärbung in die Wälder rund um den Mont Royal und entlang des Sankt-Lorenz-Stroms – kühler, ruhiger und eine beliebte Zeit für eine Rundreise durch den Osten Kanadas.

Der Winter ist lang und schneereich. Wer Kälte nicht scheut, findet dafür Schlittschuhbahnen, Winterveranstaltungen und die Skigebiete der Laurentides nördlich der Stadt. Im Zentrum verbindet ein weitverzweigtes unterirdisches Passagennetz Metrostationen, Einkaufszentren und Bürotürme, so dass Sie auch bei Schnee gut vorankommen. Der Frühling ist die unauffälligste Reisezeit: wenig Andrang, dafür wechselhaftes Wetter.

Französisch ist in Montreal Alltagssprache; im Tourismus und im Detailhandel kommen Sie mit Englisch problemlos durch. Die Stadt ist nordamerikanisch angelegt, wirkt im Alltag aber europäisch geprägt. Unterwegs sind Sie am einfachsten mit der Metro und zu Fuss – ein Mietwagen ist innerhalb der Stadt eher hinderlich und lohnt sich erst, wenn Sie Montreal in Richtung Rundreise verlassen.

Sehenswert sind neben dem Mont Royal vor allem Vieux-Montréal mit der Basilique Notre-Dame und dem alten Hafen am Sankt-Lorenz-Strom sowie die Wohnquartiere Plateau-Mont-Royal und Mile End mit ihren typischen Aussentreppen, Cafés und kleinen Geschäften. Wer sich fürs Essen interessiert, sollte einen der öffentlichen Märkte wie den Marché Jean-Talon einplanen und neben Poutine auch Bagels und das Smoked-Meat-Sandwich probieren.

Für wen Montreal passt – und womit Sie es kombinieren

Gut aufgehoben sind hier Städtereisende mit Interesse an Musik, Architektur und Kulinarik, Familien sowie alle, die eine Rundreise durch den Osten Kanadas hier beginnen oder beenden. Weniger passend ist Montreal, wenn Sie vor allem Wildnis, Bergpanoramen oder Badeferien suchen – dafür eignen sich der Westen Kanadas oder die Küstenregionen besser. Für einen ersten Eindruck reichen zwei bis drei Tage in der Stadt.

Naheliegend ist die Weiterreise durch die Provinz Quebec und nach Atlantikkanada, klassisch als Mietwagenrundreise oder mit dem Camper. Flussabwärts am Sankt-Lorenz-Strom ist in den Sommermonaten Walbeobachtung möglich, westlich schliessen Ottawa und die Provinz Ontario an. Die Einreisebestimmungen für Kanada – unter anderem eine elektronische Reisegenehmigung für Flugreisende – klären wir vor der Buchung mit Ihnen.