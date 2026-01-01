Montreal Reisen
Kanadisches Savoir-vivre mit dem Spezialisten
Wann Sie am besten nach Montreal reisen
Montreal hat vier deutlich voneinander getrennte Jahreszeiten, und die Stadt fühlt sich in jeder anders an. Der Sommer ist Terrassen- und Festivalzeit: Das Leben spielt sich draussen ab, Parks und Uferwege sind belebt, entsprechend gefragt sind Stadthotels. Der Frühherbst bringt die Laubfärbung in die Wälder rund um den Mont Royal und entlang des Sankt-Lorenz-Stroms – kühler, ruhiger und eine beliebte Zeit für eine Rundreise durch den Osten Kanadas.
Der Winter ist lang und schneereich. Wer Kälte nicht scheut, findet dafür Schlittschuhbahnen, Winterveranstaltungen und die Skigebiete der Laurentides nördlich der Stadt. Im Zentrum verbindet ein weitverzweigtes unterirdisches Passagennetz Metrostationen, Einkaufszentren und Bürotürme, so dass Sie auch bei Schnee gut vorankommen. Der Frühling ist die unauffälligste Reisezeit: wenig Andrang, dafür wechselhaftes Wetter.
Französisch ist in Montreal Alltagssprache; im Tourismus und im Detailhandel kommen Sie mit Englisch problemlos durch. Die Stadt ist nordamerikanisch angelegt, wirkt im Alltag aber europäisch geprägt. Unterwegs sind Sie am einfachsten mit der Metro und zu Fuss – ein Mietwagen ist innerhalb der Stadt eher hinderlich und lohnt sich erst, wenn Sie Montreal in Richtung Rundreise verlassen.
Sehenswert sind neben dem Mont Royal vor allem Vieux-Montréal mit der Basilique Notre-Dame und dem alten Hafen am Sankt-Lorenz-Strom sowie die Wohnquartiere Plateau-Mont-Royal und Mile End mit ihren typischen Aussentreppen, Cafés und kleinen Geschäften. Wer sich fürs Essen interessiert, sollte einen der öffentlichen Märkte wie den Marché Jean-Talon einplanen und neben Poutine auch Bagels und das Smoked-Meat-Sandwich probieren.
Für wen Montreal passt – und womit Sie es kombinieren
Gut aufgehoben sind hier Städtereisende mit Interesse an Musik, Architektur und Kulinarik, Familien sowie alle, die eine Rundreise durch den Osten Kanadas hier beginnen oder beenden. Weniger passend ist Montreal, wenn Sie vor allem Wildnis, Bergpanoramen oder Badeferien suchen – dafür eignen sich der Westen Kanadas oder die Küstenregionen besser. Für einen ersten Eindruck reichen zwei bis drei Tage in der Stadt.
Naheliegend ist die Weiterreise durch die Provinz Quebec und nach Atlantikkanada, klassisch als Mietwagenrundreise oder mit dem Camper. Flussabwärts am Sankt-Lorenz-Strom ist in den Sommermonaten Walbeobachtung möglich, westlich schliessen Ottawa und die Provinz Ontario an. Die Einreisebestimmungen für Kanada – unter anderem eine elektronische Reisegenehmigung für Flugreisende – klären wir vor der Buchung mit Ihnen.
Fairmont The Queen Elizabeth
ab CHF 190.– / pro Person
Montréal
Mitten im Zentrum des Geschäftsviertels gelegen, bietet das Hotel einen direkten Zugang zum Bahnhof, zu einer U-Bahn...
Delta Hotels Montréal
ab CHF 161.– / pro Person
Montréal
Das Erstklasshotel befindet sich im Geschäftsviertel Montréals mit Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Museen und...
Hotel Nelligan
ab CHF 218.– / pro Person
Montréal
Im Herzen der Altstadt in einem historischen Gebäude gelegen. Wenige Schritte von der Notre-Dame Basilika.
Humaniti Hotel Montreal Autograph Collection
ab CHF 197.– / pro Person
Montréal
Neben dem Kongresszentrum und einer U-Bahn Station gelegen. Der Place d‘Armes und die Altstadt sind in 10...
Le Cantlie Suites
ab CHF 102.– / pro Person
Montréal
Am Fusse des Mount Royal in der geschäftigen «Golden Square Mile» liegt dieses unabhängige, sich im Familienbesitz...
Novotel Montréal Centre
ab CHF 113.– / pro Person
Montréal
Im Stadtzentrum gelegen, ganz in der Nähe der Einkaufsmöglichkeiten an der Rue St. Catherine und des Bell Centres....
Travelodge Montréal Centre
Preis auf Anfrage
Montréal
Im Stadtzentrum gelegen, in Gehdistanz zur Altstadt und zum Geschäftsviertel. Nur 1 Block vom Kongresszentrum...
Montreal Ferien
Ostkanada entdecken mit dem Spezialisten
Montreal erreichen Sie mit einem Direktflug ab Zürich in etwas mehr als acht Stunden, ideal, um sich noch am Tag der Ankunft die charmante Stadt in der Provinz Quebec anzuschauen. Für Ihren Stadtaufenthalt wählen Sie aus einer grossen Auswahl verschiedener Hotels aus. Nachdem Sie Montreal entdeckt haben, können Sie die französisch geprägte Provinz und Atlantic Canada, wie die östlichen Provinzen Kanadas auch bezeichnet werden, auf einer Mietwagenrundreise bereisen. Eine Reise mit dem Motorhome ist in Ostkanada dank gut ausgebauter Überlandstrassen und einem guten Netzwerk an Campingplätzen empfehlen wir Ihnen ebenfalls.
Für die Planung Ihrer Entdeckungsreise durch Quebec und die Atlantischen Provinzen stehen Ihnen unsere erfahrenen Kanada Spezialisten gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.
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