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6am glow, Montreal, QC, Canada

Montreal Reisen

Kanadisches Savoir-vivre mit dem Spezialisten

Wenn im Juni der Formel 1-Zirkus in Montreal Halt macht, herrscht in der Stadt Ausnahmezustand. Zu jeder anderen Zeit ist die Stadt in der Provinz Quebec aber ein beinahe beschaulicher Ort. Das liegt auch an den vielen Grünflächen entlang der Flussufer. Kaum zu glauben, aber Montreal liegt auf einer Insel mitten in einer Mündung des Ottawa-Flusses. Ein Spaziergang durch den Parc du Mont Royal lohnt sich, da man vom Gipfel des Mont Royal das wunderschöne Stadtpanorama überblicken kann. Wussten Sie, dass in Montreal kein Gebäude höher sein darf als dieser Berg?

Die Gründerväter der charmant französisch angehauchten Stadt in Ostkanada hatten schon sehr früh die umliegende Natur als Schatz Montreals in ihre Planung miteinbezogen. Die gemütliche Altstadt entlang der Saint-Paul Street sollten Sie sich auf einer Montreal Reise anschauen. Sie ähnelt denen europäischer Städte. Hier gibt es lohnenswerte Museen, urige Bars und tolle Restaurants. Ob zum Mittagessen oder als Mitternachtssnack – einmal während eines Besuches in Montreal sollte man den typischen Junkfood der Quebecois probieren: Poutine - Pommes Frites mit Bratensauce übergossen und mit Käse bestreut.

Im Sommer finden in Montreal zahlreiche Festivals statt – so zum Beispiel das in der Musikwelt hochangesehene Montreal Jazz Festival Ende Juni. Viele der Shows finden draussen statt und kosten keinen Eintritt. Stars wie Bob Dylan oder Stevie Wonder traten in vergangenen Jahren hier auf.

Wann Sie am besten nach Montreal reisen

Montreal hat vier deutlich voneinander getrennte Jahreszeiten, und die Stadt fühlt sich in jeder anders an. Der Sommer ist Terrassen- und Festivalzeit: Das Leben spielt sich draussen ab, Parks und Uferwege sind belebt, entsprechend gefragt sind Stadthotels. Der Frühherbst bringt die Laubfärbung in die Wälder rund um den Mont Royal und entlang des Sankt-Lorenz-Stroms – kühler, ruhiger und eine beliebte Zeit für eine Rundreise durch den Osten Kanadas.

Der Winter ist lang und schneereich. Wer Kälte nicht scheut, findet dafür Schlittschuhbahnen, Winterveranstaltungen und die Skigebiete der Laurentides nördlich der Stadt. Im Zentrum verbindet ein weitverzweigtes unterirdisches Passagennetz Metrostationen, Einkaufszentren und Bürotürme, so dass Sie auch bei Schnee gut vorankommen. Der Frühling ist die unauffälligste Reisezeit: wenig Andrang, dafür wechselhaftes Wetter.

Französisch ist in Montreal Alltagssprache; im Tourismus und im Detailhandel kommen Sie mit Englisch problemlos durch. Die Stadt ist nordamerikanisch angelegt, wirkt im Alltag aber europäisch geprägt. Unterwegs sind Sie am einfachsten mit der Metro und zu Fuss – ein Mietwagen ist innerhalb der Stadt eher hinderlich und lohnt sich erst, wenn Sie Montreal in Richtung Rundreise verlassen.

Sehenswert sind neben dem Mont Royal vor allem Vieux-Montréal mit der Basilique Notre-Dame und dem alten Hafen am Sankt-Lorenz-Strom sowie die Wohnquartiere Plateau-Mont-Royal und Mile End mit ihren typischen Aussentreppen, Cafés und kleinen Geschäften. Wer sich fürs Essen interessiert, sollte einen der öffentlichen Märkte wie den Marché Jean-Talon einplanen und neben Poutine auch Bagels und das Smoked-Meat-Sandwich probieren.

Für wen Montreal passt – und womit Sie es kombinieren

Gut aufgehoben sind hier Städtereisende mit Interesse an Musik, Architektur und Kulinarik, Familien sowie alle, die eine Rundreise durch den Osten Kanadas hier beginnen oder beenden. Weniger passend ist Montreal, wenn Sie vor allem Wildnis, Bergpanoramen oder Badeferien suchen – dafür eignen sich der Westen Kanadas oder die Küstenregionen besser. Für einen ersten Eindruck reichen zwei bis drei Tage in der Stadt.

Naheliegend ist die Weiterreise durch die Provinz Quebec und nach Atlantikkanada, klassisch als Mietwagenrundreise oder mit dem Camper. Flussabwärts am Sankt-Lorenz-Strom ist in den Sommermonaten Walbeobachtung möglich, westlich schliessen Ottawa und die Provinz Ontario an. Die Einreisebestimmungen für Kanada – unter anderem eine elektronische Reisegenehmigung für Flugreisende – klären wir vor der Buchung mit Ihnen.

Fairmont The Queen ElizabethHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 190.– / pro Person
Montréal
Mitten im Zentrum des Geschäftsviertels gelegen, bietet das Hotel einen direkten Zugang zum Bahnhof, zu einer U-Bahn...
Delta Hotels MontréalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 161.– / pro Person
Montréal
Das Erstklasshotel befindet sich im Geschäftsviertel Montréals mit Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Museen und...
Hotel NelliganHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 218.– / pro Person
Montréal
Im Herzen der Altstadt in einem historischen Gebäude gelegen. Wenige Schritte von der Notre-Dame Basilika.
Humaniti Hotel Montreal Autograph CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 197.– / pro Person
Montréal
Neben dem Kongresszentrum und einer U-Bahn Station gelegen. Der Place d‘Armes und die Altstadt sind in 10...
Le Cantlie SuitesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 102.– / pro Person
Montréal
Am Fusse des Mount Royal in der geschäftigen «Golden Square Mile» liegt dieses unabhängige, sich im Familienbesitz...
Novotel Montréal CentreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 113.– / pro Person
Montréal
Im Stadtzentrum gelegen, ganz in der Nähe der Einkaufsmöglichkeiten an der Rue St. Catherine und des Bell Centres....
Travelodge Montréal CentreHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Montréal
Im Stadtzentrum gelegen, in Gehdistanz zur Altstadt und zum Geschäftsviertel. Nur 1 Block vom Kongresszentrum...

Montreal Ferien

Ostkanada entdecken mit dem Spezialisten

Montreal erreichen Sie mit einem Direktflug ab Zürich in etwas mehr als acht Stunden, ideal, um sich noch am Tag der Ankunft die charmante Stadt in der Provinz Quebec anzuschauen. Für Ihren Stadtaufenthalt wählen Sie aus einer grossen Auswahl verschiedener Hotels aus. Nachdem Sie Montreal entdeckt haben, können Sie die französisch geprägte Provinz und Atlantic Canada, wie die östlichen Provinzen Kanadas auch bezeichnet werden, auf einer Mietwagenrundreise bereisen. Eine Reise mit dem Motorhome ist in Ostkanada dank gut ausgebauter Überlandstrassen und einem guten Netzwerk an Campingplätzen empfehlen wir Ihnen ebenfalls.

Für die Planung Ihrer Entdeckungsreise durch Quebec und die Atlantischen Provinzen stehen Ihnen unsere erfahrenen Kanada Spezialisten gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

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