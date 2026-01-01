Mill River Resort
O'Leary
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt mitten im Mill River Provincial Park entlang des North Cape Coastal Drives.
Angebot
Das Resort bietet neben einem Restaurant, eine Lounge, ein Hallenbad mit Wasserrutsche, eine Sauna, einen Jacuzzi mit Spa Anwendungen sowie einen Fitnessraum. Für Sportbegeisterte stehen ein 18-Loch Golfplatz, ein Tennisplätze sowie ein Fahrradverleih zur Verfügung.
Zimmer
Die 81 grosszügigen Zimmer sind zeitgemäss eingerichtet und verfügen über einen Ausblick auf den Mill River Golf Platz oder den Mill River Provincial Park. Zur Ausstattung gehören Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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