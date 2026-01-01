Etwa 45 Minuten südlich von St. John's, direkt bei einem ökologischen Reservat für Seevögel. Von April bis September können Sie hier Papageientaucher und die majestätischen Buckelwale beobachten.

20 helle Studios und Cottages. Die Studios befinden sich in der Lodge mit Garten- oder Meersicht sowie Kaffeekocher, Kühlschrank, Mikrowelle und gratis WIFI. Die Cottages sind auf der Anlage verteilt mit Meersicht, separatem Wohnzimmer, Aussensitzplatz und teilweise mit Whirlpool.