Hilton Saint John
Saint John
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im Zentrum von Saint John, unmittelbar am Hafen. Unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich gleich um die Ecke.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant mit Terrasse und Bar, ein Hallenbad mit Salzwasser, Jacuzzi und Sauna, sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die Unterkunft verfügt über 197 grosszügige und moderne Zimmer, welche mit Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet sind. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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