Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im Zentrum von Saint John, unmittelbar am Hafen. Unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich gleich um die Ecke.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant mit Terrasse und Bar, ein Hallenbad mit Salzwasser, Jacuzzi und Sauna, sowie ein Fitnesscenter.