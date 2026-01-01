Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Hilton Saint John

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Saint John

Ein modernes Stadthotel der gehobenen Mittelklasse. Durch seine Lage direkt am Hafen, ist das Hotel auch bei Kreuzfahrtpassagieren beliebt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Zentrum von Saint John, unmittelbar am Hafen. Unzählige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich gleich um die Ecke.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant mit Terrasse und Bar, ein Hallenbad mit Salzwasser, Jacuzzi und Sauna, sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die Unterkunft verfügt über 197 grosszügige und moderne Zimmer, welche mit Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet sind. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen