Kanada ist ein Land voller Facetten und Höhepunkte, die es bei Kanada Reisen zu entdecken gibt. Der Westen Kanadas ist beispielsweise durch seine beeindruckenden Gebirge geprägt, während das Land selbst von zahlreichen Seen, Teichen und Auen durchzogen ist. Doch auch die Tierwelt von Kanada kann sich mehr als nur sehen lassen – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

In der Wildnis Kanadas finden sich nämlich zahlreiche Tierarten, die man nicht selten aus nächster Nähe zu Gesicht bekommen kann. Und dann sind da noch die wunderschönen Küsten, lebhaften Städte und freundlichen Menschen, die immer wieder begeisterte Urlauber zurücklassen.

Zwar gibt es all diese Dinge auch an unzähligen anderen Orten dieser Welt. Die Frage, warum Sie Ihren Urlaub also gerade in Kanada verbringen sollten, ist also durchaus berechtigt. Deshalb haben unsere Kanadaspezialisten die wichtigsten und gravierendsten Gründe für Sie zusammengefasst. Und selbstverständlich werden diese auch Ihre Fragen beantworten. Kontaktieren Sie sie einfach.