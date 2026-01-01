Beschreibung

Lage In einer kleinen Ortschaft an der Northumberland Strait gelegen. Der Fähranleger nach P.E.I. ist 45 Minuten entfernt.

Angebot Das Inn ist in einer Original- Bahnstation von ca. 1887 und den abgestellten Eisenbahnwaggons untergebracht und bietet Speisewagen, Bar, Snackbar, Souvenirshop und WIFI im öffentlichen Bereich.

Zimmer 10 individuell und charmant eingerichtete Zimmer in liebevoll restaurierten Eisenbahnwaggons. Diese sind mit Privatbad und teilweise Kaffeekocher, Kühlschrank und Kochmöglichkeit ausgestattet.