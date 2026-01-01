Train Station Inn
Tatamagouche
Beschreibung
Lage
In einer kleinen Ortschaft an der Northumberland Strait gelegen. Der Fähranleger nach P.E.I. ist 45 Minuten entfernt.
Angebot
Das Inn ist in einer Original- Bahnstation von ca. 1887 und den abgestellten Eisenbahnwaggons untergebracht und bietet Speisewagen, Bar, Snackbar, Souvenirshop und WIFI im öffentlichen Bereich.
Zimmer
10 individuell und charmant eingerichtete Zimmer in liebevoll restaurierten Eisenbahnwaggons. Diese sind mit Privatbad und teilweise Kaffeekocher, Kühlschrank und Kochmöglichkeit ausgestattet.
Check-in Zeit
15:00-20:00 Uhr. Bei späterer Ankunft muss die Unterkunft informiert werden. Restaurant saisonal geöffnet. Spezielle Annullationsbedingungen: Ab 14 Tage vor Anreise 100% Spesen.
ab CHF 110.– / pro Person
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