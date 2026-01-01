1-2 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. Die Provinzhauptstadt von Nova Scotia und grösste Stadt in Atlantikkanada heisst Sie willkommen. Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der maritim geprägten Stadt, wie die Zitadelle, die auf einem Hügel über der Stadt thront, das Maritime Museum of the Atlantik oder die hübsch gestaltete Uferpromenade. Nicht fehlen sollte eine Tour mit dem «Harbour Hopper», einem speziell gestalteten Fahrzeug, dass sich sowohl auf der Strasse als auch im Wasser bewegen kann. 2 Nächte im Hampton Inn by Hilton Halifax Downtown o.ä.

3-5 . Tag White Point (ca. 160 km) Die erste Fahretappe führt Sie an der malerischen Küste entlang. Besuchen Sie unterwegs den berühmten Leuchtturm von Peggy's Cove sowie die kleinen Fischerorte mit ihren bunten Holzhäuschen wie Lunenburg oder Mahone Bay. White Point eignet sich perfekt, um die Küste weiter zu entdecken. Kleine Buchten, Leuchttürme, Strände und Wanderwege prägen die Gegend. Ihr Resort bietet viele Aktivitäten für kleine Entdecker und lässt die Zeit im Nu vergehen. 3 Nächte im White Point Beach Resort o.ä.

6-7 . Tag Kejimkujik Nationalpark (ca. 90 km) Weiter geht es landeinwärts. Der Kejimkujik Nationalpark zeichnet sich durch unendlich viele Seen aus, die zur Kanuroute der Mi'kmaw zählten und von dichten Wäldern umrahmt sind. Der Park lässt sich gut auf Wanderwegen oder mit dem Fahrrad entdecken. Damit Sie das typische «Keji-Feeling» hautnah erleben können, sollten Sie sich unbedingt ein Kanu ausleihen. 2 Nächte in den Mersey River Chalets o.ä.

8-9 . Tag Wolfville (ca. 155 km) Durch das fruchtbare Annapolis Tal, das zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Gebieten von Atlantikkanada zählt, geht es weiter nach Wolfville. Die Gegend beheimatet verschiedene, renommierte Weingüter und mit der nationalhistorischen Stätte Grand-Pré einen Ort, an dem Sie sich mit der Geschichte der Akadier vertraut machen können. Von hier können Sie auch schön die Bay of Fundy erkunden. 2 Nächte im Old Orchard Inn o.ä.

10 . Tag Tatamagouche (ca. 225 km) Heute sollten Sie die Strecke am Minas Basin entlang nehmen. Hier können Sie die gewaltigen Gezeitenunterschiede erleben. Besuchen Sie den Burntcoat Head Park mit seinen bizarren Sandsteinformationen. In Tatamagouche steht ein nächstes Highlight an: Sie übernachten in einem umgebauten Eisenbahnwaggon. In der Umgebung befinden sich auch viele Strände. 1 Nacht im Train Station Inn o.ä.

11-13 . Tag Baddeck (ca. 265 km) Weiter geht es nach Cape Breton, einer Insel, die durch einen künstlichen Damm mit dem Festland verbunden ist und über einen markanten Binnensee mit vielen Armen verfügt. Eines der Highlights die Fahrt auf der Panoramastrasse «Cabot Trail», welche teilweise durch den Cape Breton Highlands Nationalpark führt und traumhafte Aussichten über die Küste beschert. Häufig können hier Tiere gesichtet werden. Vielleicht unternehmen Sie auch eine Walbeobachtungstour. Besuchen Sie unbedingt auch das Fortress of Louisbourg. In dem animierten Freilichtmuseum können Sie lebhaft in die Vergangenheit eintauchen. 3 Nächte in der Silver Dart Lodge o.ä.

14 . Tag Eastern Shore / Port Dufferin (ca. 270 km) Heute geht es zurück auf das Festland. Wir empfehlen, die längere Strecke entlang der Eastern Shore zu nehmen, wo Sie auf Nebenstrassen entlang der Küste reisen und immer wieder kleine Buchten mit schöner Aussicht auf das Meer vorfinden. 1 Nacht im Marmelade Hotel o.ä.

15 . Tag Rückfahrt nach Halifax (ca. 135 km) Heute fahren Sie zurück nach Halifax. Unterwegs empfiehlt sich noch ein Stopp am Taylor Head Provincial Park, wo Sie eine schöne Wanderung unternehmen und sich danach bei einem Picknick am Strand erholen können. Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.