Rossmount Inn Hotel Restaurant and Bar
St. Andrews-by-the-Sea
Beschreibung
Lage
Dieses wunderschöne Inn im viktorianischen Stil liegt oberhalb der Passamaquoddy Bucht und bietet einen spektakulären Blick auf den Ozean. St. Andrews-by-the-Sea ist wenige Minuten entfernt.
Angebot
Restaurant mit lokalen Spezialitäten, Lounge-Bar, Garten mit Pool. 18-Loch Golfplatz in der Nähe.
Zimmer
Die 18 stilvolle Zimmer sind mit dem üblichen Komfort ausgestattet und verfügen über kostenloses WLAN.
ab CHF 95.– / pro Person
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