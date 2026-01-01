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Rossmount Inn Hotel Restaurant and Bar

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St. Andrews-by-the-Sea

Gemütliches Country Inn mit guter Küche. Idealer Ausgangspunkt für Walbeobachtungstouren und Entdeckungen an der westlichen Bay of Fundy.

Beschreibung

Lage
Dieses wunderschöne Inn im viktorianischen Stil liegt oberhalb der Passamaquoddy Bucht und bietet einen spektakulären Blick auf den Ozean. St. Andrews-by-the-Sea ist wenige Minuten entfernt.
Angebot
Restaurant mit lokalen Spezialitäten, Lounge-Bar, Garten mit Pool. 18-Loch Golfplatz in der Nähe.
Zimmer
Die 18 stilvolle Zimmer sind mit dem üblichen Komfort ausgestattet und verfügen über kostenloses WLAN.
ab CHF 95.– / pro Person

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