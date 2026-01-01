Pond's Resort on the Miramichi
Ludlow
Beschreibung
Lage
Inmitten der Natur, direkt am Ufer des Miramichi Rivers befindet sich dieses rustikale Resort. Fredericton liegt ungefähr eine Fahrstunde in südlicher Richtung.
Angebot
Restaurant, Bar, Fass-Sauna.
Zimmer
8 rustikale Holzhütten mit 1-2 Schlafzimmern, Kochmöglichkeit, Aussensitzplatz mit BBQ-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Schwimmen, Wandern, Kajak- und Kanufahren. Angler kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Lodge ist bekannt für das Lachs- und Forellenfischen! Im Juni und Juli werden abends Elchbeobachtungstouren angeboten.
ab CHF 150.– / pro Person
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