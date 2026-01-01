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Pond's Resort on the Miramichi

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Ludlow

Bekannte, rustikale Lodge für aktive Familien und Hobby-Fischer.

Beschreibung

Lage
Inmitten der Natur, direkt am Ufer des Miramichi Rivers befindet sich dieses rustikale Resort. Fredericton liegt ungefähr eine Fahrstunde in südlicher Richtung.
Angebot
Restaurant, Bar, Fass-Sauna.
Zimmer
8 rustikale Holzhütten mit 1-2 Schlafzimmern, Kochmöglichkeit, Aussensitzplatz mit BBQ-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Schwimmen, Wandern, Kajak- und Kanufahren. Angler kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Lodge ist bekannt für das Lachs- und Forellenfischen! Im Juni und Juli werden abends Elchbeobachtungstouren angeboten.
ab CHF 150.– / pro Person

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