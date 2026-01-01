Inmitten der Natur, direkt am Ufer des Miramichi Rivers befindet sich dieses rustikale Resort. Fredericton liegt ungefähr eine Fahrstunde in südlicher Richtung.

Schwimmen, Wandern, Kajak- und Kanufahren. Angler kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Lodge ist bekannt für das Lachs- und Forellenfischen! Im Juni und Juli werden abends Elchbeobachtungstouren angeboten.