1 . Tag Halifax Ankunft in Halifax. Flanieren Sie an der lebhaften Waterfront entlang, erkunden Sie die Historic Properties sowie die schöne Zitadelle. 1 Nacht im Cambridge Suites Hotel o.ä.

2 . Tag Eastern Shore (ca. 135 km) Den wunderschönen Marine Drive prägen zahlreiche kleine Parks, Sandstrände und imposante felsige Inseln. 1 Nacht im Marmelade Hotel o.ä.

3 . Tag Ingonish (ca. 345 km) Heute geht es weiter auf die Insel Cape Breton. Diese zeichnet sich durch eine prächtige Hügellandschaft und den riesigen Bras d’Or See aus. 1 Nacht im Castle Rock Country Inn o.ä.

4 . Tag Cheticamp / Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 125 km) Die wohl schönste Panoramastrasse Ostkanadas erwartet Sie heute – der Cabot Trail. Der spektakulärste Abschnitt liegt innerhalb des Cape Breton Highlands National Parks und folgt dort dem ständigen Auf und Ab der Küstenlinie. 1 Nacht im L’Auberge Doucet Inn o.ä.

5 . Tag Charlottetown (ca. 350 km) Per Fähre geht es nach Prince Edward Island. Die Provinzhauptstadt Charlottetown verfügt über eine Mischung aus historischem und maritimen Charme. 1 Nacht im Rodd Charlottetown Hotel o.ä.

6 . Tag Cavendish / Prince Edward Island Nationalpark (ca. 40 km) Prince Edward Island besticht durch sein Farbenspiel: Rote Böden und Felsen stehen in Kontrast zu saftig grünen Feldern und dem blau schimmernden Meer. Besuchen Sie die Buchten, Dünen und Strände des Prince Edward Island NP. 1 Nacht im Kindered Spirit Country Inn o.ä.

7 . Tag West Point (ca. 110 km) Heute reisen Sie in den weniger besuchten westlichen Teil der Insel, wo Sie sich an wunderschönen roten Sandsteinküsten erholen können. Ein besonderes Erlebnis bietet die Übernachtung beim Leuchtturm. 1 Nacht im West Point Lighthouse Inn

8 . Tag Saint-Louis de Kent / Kouchibouguac Nationalpark (ca. 260 km) Sie überqueren die Northumberland-Strasse auf der fast 13 km langen Confederation Bridge. Entlang der Küstenlinie des Northumberland Strait geht es weiter nach Kouchibouguac NP. 1 Nacht im L'Ancrage Inn o.ä.

9 . Tag Caraquet (ca. 165 km) Die Küste ist von den Akadiern, den französisch sprechenden Bewohner Atlantikkanadas, geprägt. Im Village Acadien bei Caraquet können Sie mehr über deren Kultur erfahren. 1 Nacht im Hotel Paulin o.ä.

10 . Tag Ludlow / Miramichi River (ca. 220 km) Entlang des Miramichi Flusses, Kanadas weltbekanntem «Lachsfluss», führt Sie die Route durch das bewaldete Herz der Provinz New Brunswick. Am Abend erwartet Sie eine Elchbeobachtungstour (inbegriffen vom 01.06.-31.07.). 1 Nacht im Pond’s Resort

11-12 . Tag St. Andrews-by-the-Sea / Bay of Fundy (ca. 210 km) Via Fredericton erreichen Sie St-Andrews-by- -the-Sea, das älteste Seebad Kanadas. Neben zahlreichen maritimen Freizeitmöglichkeiten können Sie von hier Walbeobachtungstouren unternehmen. 2 Nächte im Hotel Rossmount Inn o.ä.

13 . Tag Moncton (ca. 315 km) Erkunden Sie den Fundy NP mit kristallklaren Flüssen und steil abfallenden Klippen. Unvergesslich ist bei Ebbe ein Spaziergang auf dem Meeresgrund rund um die Hopewell Rocks. Für heute ist eine Übernachtung auf einem Weingut eingeplant. 1 Nacht in der Magnetic Hill Winery o.ä.

14 . Tag Wolfville (ca. 335 km) Es geht zurück nach Nova Scotia. Immer wieder lohnen Abstecher an die Bay of Fundy. Die Gegend um Wolfville bietet spannende historische Relikte. Sie ist zudem eine landwirtschaftlich wichtige Region. 1 Nacht im Tattingstone Inn o.ä.

15-16 . Tag White Point / Kejimkujik Nationalpark (ca. 230 km) Sie durchqueren das Inland von Nova Scotia. Die Seen und Flüsse des Kejimkujik NP bilden ein Paradies zum Kanufahren und Wandern. An der Westküste können Sie den am Meer gelegenen Teil des Nationalparks besuchen, kleinen Buchten entdecken oder die Angebote Ihres Resorts wahrnehmen. 2 Nächte im White Point Beach Resort o.ä.

17 . Tag Halifax (ca. 160 km) Entdecken Sie die bunten Holzhäuschen in Lunenburg, besuchen Sie lokale Künstler oder den Peggy’s Cove Leuchtturm, bevor Sie nach Halifax zurückkehren. 1 Nacht im Cambridge Suites Hotel o.ä.

18 . Tag Rück- oder Weiterreise