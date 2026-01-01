Bayview Pines Country Inn
Mahone Bay
Beschreibung
Lage
In einer Meeresbucht in Indian Point in der Nähe von Mahone Bay und Lunenburg gelegen, bietet das Country Inn einen atemberaubenden Blick auf den Ozean. Halifax ist in nur einer Stunde erreichbar.
Angebot
Das charmante Bed & Breakfast verfügt über einen Frühstücksraum und einen kleinen Kiesstrand.
Zimmer
10 Zimmer, welche auf zwei Gebäude verteilt sind. Die meisten haben Blick auf den Ozean. WIFI kostenlos.
ab CHF 112.– / pro Person
Loading map...