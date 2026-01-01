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Evening sky over Toronto

Toronto Reisen

Streetart und Wolkenkratzer mit dem Spezialisten

Die grösste Stadt Kanadas ist gleichzeitig Hauptstadt der Provinz Ontario. Nachts spiegeln sich die Lichter der Skyline auf der Oberfläche des Lake Ontario. Alles überragend sticht aber die blinkende Antennenspitze des CN-Tower heraus. Die kugelförmige Aussichtsplattform unmittelbar darunter ist Torontos Top-Sehenswürdigkeit. Einen besseren Blick auf die Stadt und den See findet man nirgends – erst recht nicht beim Dinner. Wussten Sie, dass das 360-Grad-Restaurant im CN-Tower den weltweit höchstgelegenen Weinkeller hat?

Etwas gemächlicher, aber nicht minder spektakulär ist der Kensington Market an der Spadina Avenue, das Szeneviertel Torontos. Auf der King Street reiht sich eine coole Bar an das nächste hippe Restaurant.

Auf einen ganz anderen Lifestyle treffen Sie in der Graffiti Alley auf der Queen Street. Toronto ist alternativ und erinnert in manchen Vierteln an das Hippie-Flair San Franciscos. Nur anderthalb Autostunden von Toronto entfernt liegt die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dazwischen tosen die berühmten Niagarafälle. Schon von weitem hört man das Donnern unvorstellbarer Wassermassen und sieht dichte Gischt Wolken aufsteigen. Entlang der Wasserfälle hat sich eine Art Vergnügungsstadt mit Spielkasinos, Luxushotels und Jahrmarkt-Atmosphäre entwickelt.

Dahinter liegen feine Orte wie Niagara on the Lake, die von Weingütern und Golfplätzen umringt sind. Gerne stellen Ihnen unsere Kanada Spezialisten ein Angebot für einen Hotelaufenthalt in Toronto zusammen.

Toronto liegt am Nordufer des Lake Ontario im Süden der Provinz Ontario und ist das Finanz- und Wirtschaftszentrum des Landes. Die Stadt gilt als eine der multikulturellsten der Welt: Quartiere wie Chinatown, Little Italy oder Greektown prägen das Stadtbild ebenso wie die Hochhäuser der Innenstadt. Die Downtown ist kompakt und lässt sich gut zu Fuss erkunden; U-Bahn und die charakteristischen Strassenbahnen erschliessen die übrigen Quartiere.

Neben dem CN-Tower lohnen der Distillery District mit seinen Backsteingebäuden, Galerien und Cafés, die Markthalle des St. Lawrence Market sowie die Sammlungen des Royal Ontario Museum und der Art Gallery of Ontario. Vor der Stadt liegen die weitgehend autofreien Toronto Islands, die per Fähre erreichbar sind und den bekanntesten Blick auf die Skyline bieten. Sport hat einen hohen Stellenwert – Eishockey, Baseball und Basketball füllen die Arenen der Innenstadt.

Beste Reisezeit für Toronto

Die Stadt hat ein kontinental geprägtes Klima mit vier deutlich ausgeprägten Jahreszeiten. Die Wintermonate sind kalt und schneereich, der Sommer ist warm und zeitweise schwül. Am angenehmsten reist es sich vom späten Frühling bis in den Herbst: Dann sind Terrassen, Parks und die Bootsverbindungen zu den Inseln in Betrieb, und im Herbst färben sich die Wälder im Umland. Im Winter verlagert sich das Leben in Museen, Konzertsäle und das unterirdische Fussgängernetz PATH.

Für wen sich die Stadt eignet

Toronto passt zu Reisenden, die Städte, Kulinarik, Musik und Museen suchen, und eignet sich als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise durch den Osten Kanadas. Wer vor allem Wildnis, Bergpanoramen und Tierbeobachtungen erwartet, ist im Westen des Landes besser aufgehoben – hier steht eine ausgesprochene Grossstadt im Vordergrund. Familien finden ein dichtes Angebot an Museen und Aktivitäten auf kurzen Wegen, was den Aufenthalt auch bei wechselhaftem Wetter planbar macht.

Gut kombinieren lässt sich Toronto mit den Niagarafällen und der Weinregion um Niagara on the Lake, mit den Seen- und Waldgebieten Ontarios wie dem Algonquin Provincial Park sowie weiter östlich mit Ottawa, Montreal und Quebec City. Weil viele Mietwagen- und Wohnmobilstationen in der Stadt liegen, ist sie ein praktischer Start- und Endpunkt. Verkehrssprache ist Englisch; in der Nachbarprovinz Quebec dominiert Französisch.

Wie lange sich ein Aufenthalt lohnt, hängt vom Programm ab: Für die Hauptsehenswürdigkeiten genügen wenige Nächte, wer Quartiere, Museen und das Umland einbeziehen möchte, plant länger. Gerne ordnen unsere Spezialisten ein, welche Lage im Stadtgebiet zu Ihrem Programm passt und wie sich Toronto sinnvoll in Ihre Kanada-Reise einfügt.

Ritz Carlton TorontoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Toronto
Im Herzen Torontos gelegen, nur wenige Schritte vom CN Tower und dem Rogers Centre entfernt.
Courtyard by Marriott TorontoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 180.– / pro Person
Toronto
Direkt an der Yonge Street und nur drei Häuserblocks vom beliebten Eaton Centre entfernt. Zahlreiche...
Chelsea HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 113.– / pro Person
Toronto
Das Hotel befindet sich im Herzen Torontos, in unmittelbarer Nähe von Einkaufsmöglichkeiten wie dem Eaton Centre, der...
Pantages Hotel Downtown TorontoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 166.– / pro Person
Toronto
Das Hotel liegt in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem «Little Canada», der «Hockey-Hall of Fame»...
Sheraton Centre Toronto HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Toronto
Im Finanzviertel gelegen, gegenüber dem Rathaus und nur 1 Block vom Eaton Centre entfernt. Einkaufsmöglichkeiten,...
Westin Harbour CastleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 188.– / pro Person
Toronto
Beim Fährenterminal und Inner Harbour gelegen. Der Bahnhof und der CN Tower sind gut zu Fuss erreichbar.
Holiday Inn Downtown CentreHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 131.– / pro Person
Toronto
In der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur 5 Gehminuten zum Eaton...
Delta Toronto Airport & Conference CentreHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Toronto
Das Hotel liegt ca. 5 Fahrminuten vom Flughafen, ca. 20 Fahrminuten vom Stadtzentrum Torontos und ca. 15 km vom...

Toronto Ferien

Ontario erleben mit dem Spezialisten

Toronto ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Provinz Ontario oder die französisch geprägte Provinz Quebec, östlich von Toronto, zu bereisen. Entlang des Lake Ontario und Teilen des Sankt Lorenz Stroms führen Mietwagenrundreisen unter anderem zur Landeshauptstadt Ottawa, Montreal oder Quebec City. Auch Motorhomes sind in dieser Region Kanadas sehr beliebt, zusätzlich könnten Sie bei der Übernahme eines Mietfahrzeugs ab Toronto einen Abstecher in nördliche Teile der Vereinigten Staaten einplanen. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Ihre Ferien in Kanada beraten.

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