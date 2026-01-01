Die grösste Stadt Kanadas ist gleichzeitig Hauptstadt der Provinz Ontario. Nachts spiegeln sich die Lichter der Skyline auf der Oberfläche des Lake Ontario. Alles überragend sticht aber die blinkende Antennenspitze des CN-Tower heraus. Die kugelförmige Aussichtsplattform unmittelbar darunter ist Torontos Top-Sehenswürdigkeit. Einen besseren Blick auf die Stadt und den See findet man nirgends – erst recht nicht beim Dinner. Wussten Sie, dass das 360-Grad-Restaurant im CN-Tower den weltweit höchstgelegenen Weinkeller hat?

Etwas gemächlicher, aber nicht minder spektakulär ist der Kensington Market an der Spadina Avenue, das Szeneviertel Torontos. Auf der King Street reiht sich eine coole Bar an das nächste hippe Restaurant.

Auf einen ganz anderen Lifestyle treffen Sie in der Graffiti Alley auf der Queen Street. Toronto ist alternativ und erinnert in manchen Vierteln an das Hippie-Flair San Franciscos. Nur anderthalb Autostunden von Toronto entfernt liegt die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dazwischen tosen die berühmten Niagarafälle. Schon von weitem hört man das Donnern unvorstellbarer Wassermassen und sieht dichte Gischt Wolken aufsteigen. Entlang der Wasserfälle hat sich eine Art Vergnügungsstadt mit Spielkasinos, Luxushotels und Jahrmarkt-Atmosphäre entwickelt.

Dahinter liegen feine Orte wie Niagara on the Lake, die von Weingütern und Golfplätzen umringt sind. Gerne stellen Ihnen unsere Kanada Spezialisten ein Angebot für einen Hotelaufenthalt in Toronto zusammen.

Toronto liegt am Nordufer des Lake Ontario im Süden der Provinz Ontario und ist das Finanz- und Wirtschaftszentrum des Landes. Die Stadt gilt als eine der multikulturellsten der Welt: Quartiere wie Chinatown, Little Italy oder Greektown prägen das Stadtbild ebenso wie die Hochhäuser der Innenstadt. Die Downtown ist kompakt und lässt sich gut zu Fuss erkunden; U-Bahn und die charakteristischen Strassenbahnen erschliessen die übrigen Quartiere.

Neben dem CN-Tower lohnen der Distillery District mit seinen Backsteingebäuden, Galerien und Cafés, die Markthalle des St. Lawrence Market sowie die Sammlungen des Royal Ontario Museum und der Art Gallery of Ontario. Vor der Stadt liegen die weitgehend autofreien Toronto Islands, die per Fähre erreichbar sind und den bekanntesten Blick auf die Skyline bieten. Sport hat einen hohen Stellenwert – Eishockey, Baseball und Basketball füllen die Arenen der Innenstadt.