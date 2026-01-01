Toronto Reisen
Streetart und Wolkenkratzer mit dem Spezialisten
Beste Reisezeit für Toronto
Die Stadt hat ein kontinental geprägtes Klima mit vier deutlich ausgeprägten Jahreszeiten. Die Wintermonate sind kalt und schneereich, der Sommer ist warm und zeitweise schwül. Am angenehmsten reist es sich vom späten Frühling bis in den Herbst: Dann sind Terrassen, Parks und die Bootsverbindungen zu den Inseln in Betrieb, und im Herbst färben sich die Wälder im Umland. Im Winter verlagert sich das Leben in Museen, Konzertsäle und das unterirdische Fussgängernetz PATH.
Für wen sich die Stadt eignet
Toronto passt zu Reisenden, die Städte, Kulinarik, Musik und Museen suchen, und eignet sich als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise durch den Osten Kanadas. Wer vor allem Wildnis, Bergpanoramen und Tierbeobachtungen erwartet, ist im Westen des Landes besser aufgehoben – hier steht eine ausgesprochene Grossstadt im Vordergrund. Familien finden ein dichtes Angebot an Museen und Aktivitäten auf kurzen Wegen, was den Aufenthalt auch bei wechselhaftem Wetter planbar macht.
Gut kombinieren lässt sich Toronto mit den Niagarafällen und der Weinregion um Niagara on the Lake, mit den Seen- und Waldgebieten Ontarios wie dem Algonquin Provincial Park sowie weiter östlich mit Ottawa, Montreal und Quebec City. Weil viele Mietwagen- und Wohnmobilstationen in der Stadt liegen, ist sie ein praktischer Start- und Endpunkt. Verkehrssprache ist Englisch; in der Nachbarprovinz Quebec dominiert Französisch.
Wie lange sich ein Aufenthalt lohnt, hängt vom Programm ab: Für die Hauptsehenswürdigkeiten genügen wenige Nächte, wer Quartiere, Museen und das Umland einbeziehen möchte, plant länger. Gerne ordnen unsere Spezialisten ein, welche Lage im Stadtgebiet zu Ihrem Programm passt und wie sich Toronto sinnvoll in Ihre Kanada-Reise einfügt.
Ritz Carlton Toronto
Preis auf Anfrage
Toronto
Im Herzen Torontos gelegen, nur wenige Schritte vom CN Tower und dem Rogers Centre entfernt.
Courtyard by Marriott Toronto
ab CHF 180.– / pro Person
Toronto
Direkt an der Yonge Street und nur drei Häuserblocks vom beliebten Eaton Centre entfernt. Zahlreiche...
Chelsea Hotel
ab CHF 113.– / pro Person
Toronto
Das Hotel befindet sich im Herzen Torontos, in unmittelbarer Nähe von Einkaufsmöglichkeiten wie dem Eaton Centre, der...
Pantages Hotel Downtown Toronto
ab CHF 166.– / pro Person
Toronto
Das Hotel liegt in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem «Little Canada», der «Hockey-Hall of Fame»...
Sheraton Centre Toronto Hotel
Preis auf Anfrage
Toronto
Im Finanzviertel gelegen, gegenüber dem Rathaus und nur 1 Block vom Eaton Centre entfernt. Einkaufsmöglichkeiten,...
Westin Harbour Castle
ab CHF 188.– / pro Person
Toronto
Beim Fährenterminal und Inner Harbour gelegen. Der Bahnhof und der CN Tower sind gut zu Fuss erreichbar.
Holiday Inn Downtown Centre
ab CHF 131.– / pro Person
Toronto
In der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur 5 Gehminuten zum Eaton...
Delta Toronto Airport & Conference Centre
Preis auf Anfrage
Toronto
Das Hotel liegt ca. 5 Fahrminuten vom Flughafen, ca. 20 Fahrminuten vom Stadtzentrum Torontos und ca. 15 km vom...
Toronto Ferien
Ontario erleben mit dem Spezialisten
Toronto ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Provinz Ontario oder die französisch geprägte Provinz Quebec, östlich von Toronto, zu bereisen. Entlang des Lake Ontario und Teilen des Sankt Lorenz Stroms führen Mietwagenrundreisen unter anderem zur Landeshauptstadt Ottawa, Montreal oder Quebec City. Auch Motorhomes sind in dieser Region Kanadas sehr beliebt, zusätzlich könnten Sie bei der Übernahme eines Mietfahrzeugs ab Toronto einen Abstecher in nördliche Teile der Vereinigten Staaten einplanen. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Ihre Ferien in Kanada beraten.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Vancouver Reisen
- Whistler Ferien
- Victoria Ferien vom Spezialisten
- Vancouver Island Reisen vom Spezialisten
- British Columbia Reisen vom Spezialisten
- Alberta Reisen vom Spezialisten
- Quebec Reisen vom Spezialisten
- Atlantikkanada Reisen vom Spezialisten
- Quebec City Reisen vom Spezialisten
- Ontario Reisen vom Spezialisten
- Warum in Kanada Urlaub machen?
- Kanada Zugreisen vom Spezialisten