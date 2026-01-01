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Wolfville

Ein einzigartiges Naturerlebnis. Fühlen Sie sich eins mit der Natur, wenn die Sterne über dem Dome funkeln.

Beschreibung

Lage
Zwischen Windsor und Wolfville, an einem Fluss im malerischen Annapolis Valley gelegen. Halifax liegt ca. 1 Fahrstunde entfernt.
Angebot
2 Kuppelzelte (Domes) und ein Cabin umgeben von Natur. Feuerstelle und Wanderwege.
Zimmer
2 komfortable Zelte mit privatem Bad, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Kochmöglichkeit, Aussenbereich mit Whirlpool und BBQ-Grill. Das Cabin bietet separates Schlafzimmer, Wohnbereich, gedeckte Kochmöglichkeit im Freien, gedeckten und offenen Sitzplatz, Grill. WIFI kostenlos.
ab CHF 122.– / pro Person

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