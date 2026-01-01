As The River Bends Retreat
Wolfville
Beschreibung
Lage
Zwischen Windsor und Wolfville, an einem Fluss im malerischen Annapolis Valley gelegen. Halifax liegt ca. 1 Fahrstunde entfernt.
Angebot
2 Kuppelzelte (Domes) und ein Cabin umgeben von Natur. Feuerstelle und Wanderwege.
Zimmer
2 komfortable Zelte mit privatem Bad, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Kochmöglichkeit, Aussenbereich mit Whirlpool und BBQ-Grill. Das Cabin bietet separates Schlafzimmer, Wohnbereich, gedeckte Kochmöglichkeit im Freien, gedeckten und offenen Sitzplatz, Grill. WIFI kostenlos.
ab CHF 122.– / pro Person
Loading map...