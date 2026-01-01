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Kanada Wildlife Touren vom Spezialisten

Naturnähe in Kanada erleben

Tierbeobachtungen in Kanada sind ein Erlebnis der Extraklasse, in dessen Genuss Sie dank unserer geführten Kanada Wildlife Touren schon bald persönlich kommen können. Das Naturparadies Kanada ist ein Ort, der viel zu bieten hat und Ihnen eine traumhafte und vor allem ursprüngliche Natur präsentiert. Die weiten Landschaften Kanadas sind ein ideales Revier für Bärenbeobachtungen und viele andere Erlebnisse, die Sie nur in der Wildnis Kanadas finden.

Wildlife Touren in West-Kanada
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Wildlife-Touren in Ost-Kanada
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Tiere in freier Wildbahn beobachten

Egal, ob Sie Biber, Braunbären oder Elche aus der Nähe betrachten möchten, im Rahmen von Kanada Wildlife Touren werden Sie viele verschiedene Arten kennenlernen. Alle Tiere, die auf unseren Kanada Wildlife Touren von Ihnen beobachtet werden, leben in freier Wildbahn und verhalten sich natürlich und authentisch. Die einzigartige Flora und Fauna Kanadas ist mit nichts zu vergleichen und macht es Ihnen einfach, im Einklang mit der Natur etwas Besonderes zu erleben.

Kanada Wildlife Touren und Kanada Camperferien sind eine herausragende Gelegenheit, Kanada von einer seiner schönsten Seiten kennenzulernen und eine reichhaltige Tierwelt zu erleben, die einmalig ist. Fachkundige Reiseleiter, die genau wissen, wie man am besten scheue Wildtiere beobachten kann, tragen massgeblich zum Gelingen unserer Kanada Wildlife Touren bei. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, um schon bald in Kanada selbst Wildtiere beobachten zu können.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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