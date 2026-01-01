Beschreibung

Lage Im Herzen von Charlottetown und mit schönem Blick auf den Hafen, befindet sich das Traditionshotel an idealer Lage.

Angebot Zur Hotelausstattung gehören ein Restaurant, ein Pool, ein Whirlpool, ein Fitnessbereich sowie ein Spa.

Zimmer 80 moderne, schlicht gehaltene Zimmer mit Holzboden, Kaffeekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI. Die Fenster lassen sich öffnen.