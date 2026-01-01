The Holman Grand Hotel
Charlottetown
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Charlottetown und mit schönem Blick auf den Hafen, befindet sich das Traditionshotel an idealer Lage.
Angebot
Zur Hotelausstattung gehören ein Restaurant, ein Pool, ein Whirlpool, ein Fitnessbereich sowie ein Spa.
Zimmer
80 moderne, schlicht gehaltene Zimmer mit Holzboden, Kaffeekocher, Kühlschrank, Bademänteln und kostenlosem WIFI. Die Fenster lassen sich öffnen.
Tipp vom Spezialisten
Ein modernes Hotel der gehobenen Mittelklasse, das aufgrund seiner Lage einen schönen Blick über den Hafen und die Stadt bietet.
ab CHF 153.– / pro Person
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