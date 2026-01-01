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Niagara Falls, Ontario, Kanada  

Ontario Reisen vom Spezialisten

Mehr als die Niagara Fälle erleben

Auf Ihrer Reise nach Ontario erwartet Sie das Beste aus Natur, Kultur, kanadischer Gastfreundschaft und tollen Stadterlebnissen. Die Provinz ist selbst für kanadische Verhältnisse gross; mit mehr als einer Million Quadratkilometern Fläche sogar sehr gross. Westlich grenzt Ontario an die Provinz Manitoba, im Osten an Quebec und im Süden liegen der St. Lorenz Strom und die Grossen Seen. Seine zwölf Millionen Einwohner entsprechen über einem Drittel der kanadischen Bevölkerung. Ein Grossteil der Ontarier lebt entweder in Toronto oder Ottawa, der kosmopolitischen Hauptstadt der Nation.

In den multikulturellen Vierteln Torontos, in denen Einwanderer aus nah und fern in Harmonie zusammenleben, treffen Foodies, Fashionistas und Funsters aufeinander. Beide Städte verfügen über eine hochstehende Kunst- und Kulturszene, die nicht zuletzt auch durch die relativ nahegelegenen Metropolen New York und Montreal beeinflusst werden. Neben den beiden grossen Städten ist Ontario aber ein grossartiges Naturparadies. Mehr als 60 000 Flüsse und 250 000 Seen, einschliesslich der Grossen Seen an der Grenze zum Nachbarland USA, enthalten ein Fünftel der gesamten Süsswasserreserven der Erde.

Zwanzig Prozent der Fläche Ontarios besteht aus Wasser, siebzig Prozent sind von Wald bedeckt. Eine atemberaubende Vier-Jahreszeiten-Palette von unermesslicher Wildnis, endlosen Wäldern und einer faszinierenden Flora und Fauna erwartet Sie in Ihren Ontario Ferien. Ach ja: eine Autostunde südlich von Toronto liegen die Niagara Falls, Nordamerikas bekannteste Wasserfälle. Die Niagara-Region zeichnet sich neben den Kaskaden aber auch durch schmackhafte Weine aus. Die sonnenverwöhnte Gegend liegt geografisch auf vergleichbarer Höhe wie Toulouse in Südfrankreich.

JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 286.– / pro Person
Muskoka
Das erste JW Marriott Resort & Spa Kanadas liegt ca. 2.5 Fahrstunden nördlich von Toronto, in erhöhter Lage, den...
Prince of WalesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Niagara on the Lake
Das im viktorianischen Stil erbaute Hotel liegt direkt an der Main Street im schmucken Dörfchen Niagara-on-the-Lake....
Deerhurst ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 111.– / pro Person
Huntsville
Bei Huntsville, ca. 45 Fahrminuten vom Algonquin Provincial Park entfernt.
The Westin Trillium HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 105.– / pro Person
Blue Mountain
Ca. 2 Fahrstunden nordwestlich von Toronto, im Zentrum von Blue Mountain Village, gelegen. Die Georgian Bay mit ihren...
Sheraton Fallsview HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 120.– / pro Person
Niagara Falls
Das Hotel liegt direkt an den Wasserfällen. Viele Attraktionen und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Hilton Niagara Falls/Fallsview Hotel & SuitesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Niagara Falls
Ca. 5 Gehminuten von den Fällen entfernt, etwas erhöht gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Casino verbunden....
Pillar and Post Inn & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 163.– / pro Person
Niagara on the Lake
Im Zentrum des viktorianischen Städtchen Niagara-on-the-Lake gelegen. Die Main Street mit Einkaufsmöglichkeiten,...
Arowhon PinesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 520.– / pro Person
Algonquin Provincial Park
Idyllisch im Herzen des Algonquin Provincial Parks gelegen, umgeben von Wälder und Seen, befindet sich diese schöne...
Delta Kingston Waterfront HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kingston
Direkt am See gelegen im Hafen von Kingston. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung.
Shaw Club HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Niagara on the Lake
Das Hotel befindet sich im kleinen Städtchen Niagara-on-the-Lake, nur durch eine Strasse vom Shaw Festival Theater...
The Eddie Hotel & FarmHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 177.– / pro Person
Picton
Das hübsche Country Inn liegt auf einem gut 31 Hektar grossen Anwesen mit aktiver Landwirtschaft, unweit des Lake...
Radisson Hotel & Suites FallsviewHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Niagara Falls
Das Hotel liegt an erstklassiger Lage und bietet einen herrlichen Ausblick auf die atemberaubenden Niagara Fälle. Die...
Killarney LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Algonquin Provincial Park
Ca. 1 Stunde von Huntsville und ca. 30 Fahrminuten vom Westeingang des Algonquin Provincial Park entfernt an...
Best Western Plus Muskoka InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Huntsville
Das Hotel liegt nur fünf Minuten vom Stadtzentrum von Huntsville und rund 40 Kilometer vom Algonquin Provincial Park...
Blue Mountain InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Blue Mountain
Die Unterkunft ist nur ungefähr 5 Gehminuten vom Zentrum des Blue Mountain Village mit Einkaufsmöglichkeiten und...
Elmhirst's ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 145.– / pro Person
Keene
Ca. 90 Fahrminuten östlich von Toronto am Rice Lake.
Killarney Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Killarney
Die Lodge liegt am nördlichen Ufer der Georgian Bay, die zum Lake Huron gehört, direkt beim Killarney Provincial...
Manitoulin Island Hotel & Conference CentreHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 82.– / pro Person
Little Current
Dieses Hotel liegt in Little Current auf Manitoulin Island im Lake Huron. Manitoulin Island ist die grösste Insel in...
Rock Island LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 102.– / pro Person
Wawa
Am Lake Superior, auf einer Halbinsel in der Nähe von Wawa. Sault Ste. Marie liegt etwa 2.5 Stunden südlich.
Blue Water Acres ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 199.– / pro Person
Huntsville
Das Cottage-Resort liegt idyllisch an der Portage Bay. Ca. 20 Fahrminuten von Huntsville und ca. 40 Fahrminuten vom...
Haliburton Forest & Wild Life ReserveHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 70.– / pro Person
Haliburton
Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt...
Somewhere Inn CollingwoodHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 120.– / pro Person
Collingwood
Collingwood liegt am Ufer der Georgian Bay, einem Teil des Lake Huron. Der gemütliche Ort bietet diverse...
1000 Islands Bulloch House B&BHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 125.– / pro Person
Gananoque
Das historische, viktorianische Herrenhaus aus dem Jahr 1888 liegt im hübschen Ort Gananoque am St.-Lorenz-Strom. Von...
Among the TreesHotel RatingHotel Rating
ab CHF 153.– / pro Person
M'Chigeeng
Bei Birch Island, etwas oberhalb der Stillwater Marina gelegen. Manitoulin Island befindet sich ca. 20 Fahrminuten...

Ontario Reisen

Schicke Cities und endlose Natur mit dem Spezialisten

Ein paar Nächte in einem bequemen Stadthotel in Toronto sind ein idealer Anfang für Ihre Ontario Ferien. Um die unermesslichen Wald- und Seenlandschaften genussreich und unabhängig zu erleben, empfehlen wir Ihnen eine Mietwagenrundreise. Falls Sie aber lieber zurücklehnen und geniessen möchten als selbst am Steuer zu sitzen, bieten sich geführte Rundreisen durch Ontario an. Was immer Ihre Pläne für eine Ontario Reise sind, lassen Sie sich von unseren Kanada-Spezialisten beraten. Wir kennen uns aus in Ostkanada.

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Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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