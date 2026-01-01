Ontario Reisen vom Spezialisten
Mehr als die Niagara Fälle erleben
JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa
ab CHF 286.– / pro Person
Muskoka
Das erste JW Marriott Resort & Spa Kanadas liegt ca. 2.5 Fahrstunden nördlich von Toronto, in erhöhter Lage, den...
Prince of Wales
Preis auf Anfrage
Niagara on the Lake
Das im viktorianischen Stil erbaute Hotel liegt direkt an der Main Street im schmucken Dörfchen Niagara-on-the-Lake....
Deerhurst Resort
ab CHF 111.– / pro Person
Huntsville
Bei Huntsville, ca. 45 Fahrminuten vom Algonquin Provincial Park entfernt.
The Westin Trillium House
ab CHF 105.– / pro Person
Blue Mountain
Ca. 2 Fahrstunden nordwestlich von Toronto, im Zentrum von Blue Mountain Village, gelegen. Die Georgian Bay mit ihren...
Sheraton Fallsview Hotel
ab CHF 120.– / pro Person
Niagara Falls
Das Hotel liegt direkt an den Wasserfällen. Viele Attraktionen und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Hilton Niagara Falls/Fallsview Hotel & Suites
Preis auf Anfrage
Niagara Falls
Ca. 5 Gehminuten von den Fällen entfernt, etwas erhöht gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Casino verbunden....
Pillar and Post Inn & Spa
ab CHF 163.– / pro Person
Niagara on the Lake
Im Zentrum des viktorianischen Städtchen Niagara-on-the-Lake gelegen. Die Main Street mit Einkaufsmöglichkeiten,...
Arowhon Pines
ab CHF 520.– / pro Person
Algonquin Provincial Park
Idyllisch im Herzen des Algonquin Provincial Parks gelegen, umgeben von Wälder und Seen, befindet sich diese schöne...
Delta Kingston Waterfront Hotel
Preis auf Anfrage
Kingston
Direkt am See gelegen im Hafen von Kingston. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung.
Shaw Club Hotel
Preis auf Anfrage
Niagara on the Lake
Das Hotel befindet sich im kleinen Städtchen Niagara-on-the-Lake, nur durch eine Strasse vom Shaw Festival Theater...
The Eddie Hotel & Farm
ab CHF 177.– / pro Person
Picton
Das hübsche Country Inn liegt auf einem gut 31 Hektar grossen Anwesen mit aktiver Landwirtschaft, unweit des Lake...
Radisson Hotel & Suites Fallsview
Preis auf Anfrage
Niagara Falls
Das Hotel liegt an erstklassiger Lage und bietet einen herrlichen Ausblick auf die atemberaubenden Niagara Fälle. Die...
Killarney Lodge
Preis auf Anfrage
Algonquin Provincial Park
Ca. 1 Stunde von Huntsville und ca. 30 Fahrminuten vom Westeingang des Algonquin Provincial Park entfernt an...
Best Western Plus Muskoka Inn
Preis auf Anfrage
Huntsville
Das Hotel liegt nur fünf Minuten vom Stadtzentrum von Huntsville und rund 40 Kilometer vom Algonquin Provincial Park...
Blue Mountain Inn
Preis auf Anfrage
Blue Mountain
Die Unterkunft ist nur ungefähr 5 Gehminuten vom Zentrum des Blue Mountain Village mit Einkaufsmöglichkeiten und...
Killarney Mountain Lodge
ab CHF 150.– / pro Person
Killarney
Die Lodge liegt am nördlichen Ufer der Georgian Bay, die zum Lake Huron gehört, direkt beim Killarney Provincial...
Manitoulin Island Hotel & Conference Centre
ab CHF 82.– / pro Person
Little Current
Dieses Hotel liegt in Little Current auf Manitoulin Island im Lake Huron. Manitoulin Island ist die grösste Insel in...
Rock Island Lodge
ab CHF 102.– / pro Person
Wawa
Am Lake Superior, auf einer Halbinsel in der Nähe von Wawa. Sault Ste. Marie liegt etwa 2.5 Stunden südlich.
Blue Water Acres Resort
ab CHF 199.– / pro Person
Huntsville
Das Cottage-Resort liegt idyllisch an der Portage Bay. Ca. 20 Fahrminuten von Huntsville und ca. 40 Fahrminuten vom...
Haliburton Forest & Wild Life Reserve
ab CHF 70.– / pro Person
Haliburton
Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt...
Somewhere Inn Collingwood
ab CHF 120.– / pro Person
Collingwood
Collingwood liegt am Ufer der Georgian Bay, einem Teil des Lake Huron. Der gemütliche Ort bietet diverse...
1000 Islands Bulloch House B&B
ab CHF 125.– / pro Person
Gananoque
Das historische, viktorianische Herrenhaus aus dem Jahr 1888 liegt im hübschen Ort Gananoque am St.-Lorenz-Strom. Von...
Among the Trees
ab CHF 153.– / pro Person
M'Chigeeng
Bei Birch Island, etwas oberhalb der Stillwater Marina gelegen. Manitoulin Island befindet sich ca. 20 Fahrminuten...
Ontario Reisen
Schicke Cities und endlose Natur mit dem Spezialisten
Ein paar Nächte in einem bequemen Stadthotel in Toronto sind ein idealer Anfang für Ihre Ontario Ferien. Um die unermesslichen Wald- und Seenlandschaften genussreich und unabhängig zu erleben, empfehlen wir Ihnen eine Mietwagenrundreise. Falls Sie aber lieber zurücklehnen und geniessen möchten als selbst am Steuer zu sitzen, bieten sich geführte Rundreisen durch Ontario an. Was immer Ihre Pläne für eine Ontario Reise sind, lassen Sie sich von unseren Kanada-Spezialisten beraten. Wir kennen uns aus in Ostkanada.
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Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
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Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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