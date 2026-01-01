Kanada Familienferien erleben
Kanada Reisen mit Kindern finden Sie beim Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ten-ee-ah Lodge
ab CHF 108.– / pro Person
Lac La Hache
An idyllischer Lage am Spout Lake inmitten einer grünen Hügellandschaft mit traumhaftem Ausblick in die Natur,...
Tigh-Na-Mara Seaside Resort & Spa
ab CHF 130.– / pro Person
Parksville
Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.
Painted Boat Resort, Spa & Marina
ab CHF 187.– / pro Person
Madeira Park
In einer idyllischen Bucht bei Pender Harbour in der Mitte der Sushine Coast.
Pourvoirie du Lac Blanc
ab CHF 144.– / pro Person
Saint Alexis des Monts
Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Saint-Alexis-des-Monts, direkt am wunderschönen Lac Blanc. Der Dorfkern...
Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Parc Jaseux
Highlights: Übernachtung im Baumhaus, Klettersteig-Abenteuer, Kayak-Tour, «Tree Top» Abenteuer
3 Tage / 2 Nächte
Okwari Tierbeobachtung
Preis auf Anfrage
ab/bis La Baie
Highlights: Wildbeobachtungstour: Bären & Elche, Kanutour, Besichtigung rekonstruiertes Indianerdorf
3 Tage / 2 Nächte
Geheimtipps für Ferien mit Kindern in Kanada
Mit den Kindern in den Provinzen
Kein anderes Reiseland ist derart kinderfreundlich wie Kanada. Nicht nur die Erwachsenen werden atemberaubende Natur erleben, sondern auch Ihre Kindern werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Kanada bietet Abenteuer und Entspannung für die ganze Familie. Auch die Kanadier machen mit ihren Familien Reisen im eigenen Land. Deshalb ist auch der Tourismus Kanadas auf Kinder eingestellt. Begeben Sie sich mit ihrer ganzen Familie auf eine faszinierende Entdeckungsreise in der unberührten Landschaft Kanadas. Freuen Sie sich schon jetzt auf unvergessliche Kanada Ferien mit Kindern und suchen Sie bei Ihrem Spezialisten nach einer Kanada Reise.
Ostkanada mit Kindern
Die kanadischen Atlantikprovinzen sind ein Geheimtipp nicht nur für Naturliebhaber, sondern auch für Freunde geschichtsträchtiger Städte. Entdecken Sie bei Ihren Kanada Reisen mit Kindern die Atlantikprovinzen. Durch die kurzen Fahrzeiten eignen sich sich perfekt für Familienreisen im Wohnmobil, mit dem Sie alle Sehenswürdigkeiten entdecken können. Hier wechseln sich atemberaubende Landschaften mit Panoramastrassen und Städten ab. Die Provinzen New Brunswick und Nova Scotia üben eine unvergessliche Faszination auf alle Besucher aus. Die kanadischen Atlantikprovinzen eignen sich besonders für Familienreisen.
Sie können sie per Auto oder Wohnmobil problemlos erkunden. Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie Ihre Reise individuell, ganz wie Sie es möchten. Sprechen Sie mit Ihrem Spezialisten, der Sie gerne berät.
Ostkanada bietet für Ihre Aktivitäten familienfreundliche Hotels, die Ihren Urlaub zum Erlebnis werden lassen und Ihren Familien Aktivitäten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten erlauben. Erleben Sie eine vielfältige Tierwelt zu Land und zu Wasser, kombiniert mit einmaligen Naturbildern wie den Felsformationen von Hopewell Cape und den traumhaften Stränden der Prince Edward Island. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden in den vielen Nationalparks wie dem Kejimkujik, Fundy und Kouchibouguac zahllose Freizeitmöglichkeiten finden. Ihre Kanada Ferien mit Kindern werden so zum Erlebnis.
Bei der einzigen Wikingersiedlung in Nordamerika mit ihren zahllosen Fundstücken aus Versteinerungen können Ihre Kinder sich in längst vergangene Zeiten begeben und ihr Wissen anschaulich erweitern.
Zum unvergessenen Erlebnis wird auch ein Leuchtturm, der zu einem Hotel umgebaut wurde und Sie und Ihre Kinder zum Übernachten einlädt. In Nova Scotia befindet sich einer der faszinierendsten Nationalparks von Kanada. Er umfasst etwa 400 Quadratkilometer Fläche und bietet unberührte Natur für Tierbeobachtungen und Aktivitäten wie Wanderungen oder Kanufahrten. Nur etwa 20 Prozent des Parks sind mit dem Auto erreichbar. Es gibt aber 13 Wander-Trails und ein riesiges Netz miteinander verbundener Wasserwege.
Die Doon Heritage Crossroads, das Black Creek Pioneer Village und das Museum of Civilization bietet Ihren Kindern eine realistische Nachahmung des Lebens der Menschen Kanadas vor hunderten von Jahren. Aber auch Städte üben ihre eigene Faszination sowohl für Erwachsene als auch Ihre Kinder aus. In der Umgebung von Toronto und Montreal befinden sich viele Freizeitparks, in denen Sie viel Spass haben werden.
Suchen Sie das Besondere, dann verbringen Sie einen ganzen Tag im Zoo von Toronto mit einer anschliessenden Übernachtung im Courtyard by Marriott. Im Parc Safari nahe Montreal finden Sie zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, aber auch unzählige Tierarten.
Absoluter Höhepunkt wird ein Familienabenteuer mit den Karibus in Québec, wo Sie anschliessend in einem Zelt übernachten. In Halifax thront die majestätische Zitadelle Fort George über der Stadt. Besuchen Sie das Maritime Museum of the Atlantic, in dem die Seefahrertradition von Nova Scotia zum Leben erweckt wird.
Westkanada mit Kindern
Beginnen Sie Ihre Kanada Familienferien, indem Sie einen Camper mieten in Kanada. Egal, wie Sie sich entscheiden, Kanada Reisen mit Ihren Kindern werden für die ganze Familie zum unvergesslichen Erlebnis, von dem Sie noch lange zehren werden. Familienreisen durch Westkanada werden Sie und Ihre Kinder zum Schwärmen bringen. Im Westen besticht die Metropole Vancouver. Dennoch stehen hier Natur und Tiere an erster Stelle.
Die Nationalparks Banff, Jasper und Pacific Rim bieten Aktivitäten wie Kanu, Rafting, Wandern, Reiten, Fischen oder Radfahren. Ihre Kanada Ferien mit Kindern werden durch eine geführte Tour mit der Beobachtung von Tieren zum Erlebnis.
Reisen sie mit einem Wohnmobil, kommen Sie der Natur am nächsten. Überraschen Sie Ihre Familie nach einer Wohnmobiltour mit einem Aufenthalt in einer Lodge wie der Ten-ee-ah-Lodge, die sich unter Schweizer Leitung befindet. Wie wäre es mit Winterferien in Kanadas Bergen im Winter Wonderland? Vertrauen Sie uns, Ihrem Reisespezialisten.
Familienferien weltweit planen
Ob Kanada mit dem Mietwagen oder ein ganz anderes Ziel: Auf unserer Seite Familienferien stellen wir Ihnen Destinationen auf der ganzen Welt vor, die sich für Reisen mit Kindern eignen. Möchten Sie die Rundreise mit Strandtagen verbinden oder direkt ans Meer, finden Sie Ideen unter Badeferien für Familien. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung und stimmen Etappen, Unterkünfte und Reisetempo auf Ihre Familie ab.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kanada eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters, denn kaum ein anderes Reiseland ist derart kinderfreundlich. Kleinere Kinder staunen bei Tierbeobachtungen über Elche und Biber, während ältere Kinder Abenteuer wie Übernachtungen im Zelt und Abende am Lagerfeuer geniessen. Dank kurzer Fahrzeiten, etwa in den Atlantikprovinzen, lassen sich die Etappen gut an das Alter Ihrer Kinder anpassen.
Ein Direktflug von der Schweiz nach Ostkanada dauert rund 8 Stunden, an die kanadische Westküste sind es rund 10 Stunden. Für Familienferien mit Kindern eignet sich Ostkanada daher besonders gut als Einstieg. Ihr Spezialist berät Sie gerne bei der Wahl der passenden Flugverbindung.
Die Zeitverschiebung beträgt in Ostkanada minus 6 Stunden gegenüber der Schweiz, in Westkanada minus 9 Stunden. Planen Sie die ersten Tage mit Kindern etwas ruhiger ein, damit sich die ganze Familie in Ruhe an die Zeitumstellung gewöhnen kann.
Die Schweizer Sommerferien im Juli und August sind ideal für Kanada Ferien mit Kindern: Die Tage sind lang, und Tierbeobachtungen sowie Übernachtungen im Zelt sind bestens möglich. Auch die Herbstferien lohnen sich, wenn sich die Wälder Ostkanadas während des Indian Summer bunt färben.
Ja, besonders die Atlantikprovinzen New Brunswick und Nova Scotia eignen sich dank kurzer Fahrzeiten perfekt für Familienreisen im Wohnmobil. Sie erkunden Sehenswürdigkeiten und Panoramastrassen in Ihrem eigenen Tempo, und die Kinder haben ihr vertrautes Zuhause stets dabei. Alternativ stehen familienfreundliche Hotels zur Auswahl, die Ihre Ferien zum Erlebnis machen.
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