Ottawa Reisen

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Parlament Hill und Tour Boat am Ottawa River im Sommer

Ottawa Ferien

Kosmopolitische Landeshauptstadt vom Spezialisten

Beschreibungen für die kanadische Landeshauptstadt Ottawa lesen sich wie ein ansprechendes Dating-Profil: dynamisch, gesellig, zweisprachig, mag Kinder und lange Spaziergänge am Fluss. Im übertragenen Sinne treffen all diese Attribute auf die sympathische Stadt am Ottawa River, einem kleineren Nebenfluss des mächtigen Sankt-Lorenz-Stroms, zu. Kanadas gigantische gotischen Parlamentsgebäude verankern königlich den Kern der Innenstadt – es ist dies ein inspirierendes Durcheinander pulsierender Stadtteile rund um den Rideau-Kanal. Wenn Sie Ottawa erkunden, werden Sie auf architektonisch inspirierende Museen von Weltklasse treffen, die unsagbare Kunstschätze beherbergen.

Aber der Charme der Stadt eröffnet sich vor allem in seinen zahlreichen Parks, Gärten und weiten öffentlichen Räumen. Diese urbanen Grünflächen sind eine ganzjährige Hommage an die vier Jahreszeiten. Von Dezember bis März liegen die Durchschnittstemperaturen deutlich unter null Grad, aber die Einheimischen feiern die längste Jahreszeit mit einer Reihe von Aktivitäten im Freien. Viele nutzen den zugefrorenen Kanal, um mit Schlittschuhen zur Arbeit oder Uni zu gleiten, während beim Winterlude Festival fantastische Eisskulpturen zu sehen sind.

Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, jubeln überall farbenfrohe Tulpen in der Stadt und es zieht die Menschen zurück in die Parks und Gärten. Entdecken Sie den entspannten und gleichzeitig eleganten Lebensstil mit einem Hotelaufenthalt in Ottawa.

The Fairmont Château LaurierHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Le Germain Hotel OttawaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Metcalfe HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Ottawa
Das Boutique-Hotel liegt sehr zentral, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und Rideau-Kanal entfernt....
ALT Hotel OttawaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 115.– / pro Person
Ottawa
Das Boutiquehotel befindet sich an zentraler Lage in der Nähe von Confederation- Park, Parliament Hill und...
Novotel OttawaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Delta Ottawa City CentreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ottawa
Im Herzen der Stadt, inmitten des Geschäfts- und Unterhaltungsviertels gelegen. Parlamentsgebäude, Museen,...
Haliburton Forest & Wild Life ReserveHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 70.– / pro Person
Haliburton
Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt...

Ottawa Reisen

Reisetipps für die Metropole vom Spezialisten

Die vielen Parks, Gärten und Grünflächen entlang des Ottawa River sind beliebte Fotomotive für Hochzeitsreisende. Auch Familien, die mit Kindern auf Entdeckungsreise sind, schätzen die kanadische Hauptstadt als Ausgangspunkt für Reisen in Ostkanada. Besonders familienfreundlich sind auch Mietwagenrundreisen, die Ihnen unsere Kanada Spezialisten gerne individuell nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

Hochzeitsreise nach Kanada

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Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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