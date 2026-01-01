Ottawa Ferien
Kosmopolitische Landeshauptstadt vom Spezialisten
The Fairmont Château Laurier
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Le Germain Hotel Ottawa
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Metcalfe Hotel
ab CHF 150.– / pro Person
Ottawa
Das Boutique-Hotel liegt sehr zentral, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und Rideau-Kanal entfernt....
ALT Hotel Ottawa
ab CHF 115.– / pro Person
Ottawa
Das Boutiquehotel befindet sich an zentraler Lage in der Nähe von Confederation- Park, Parliament Hill und...
Novotel Ottawa
Preis auf Anfrage
Ottawa
Zentral beim ByWard Market gelegen, nur ca. 5 Gehminuten vom Parliament Hill und dem UNESCO-Weltkulturerbe...
Delta Ottawa City Centre
Preis auf Anfrage
Ottawa
Im Herzen der Stadt, inmitten des Geschäfts- und Unterhaltungsviertels gelegen. Parlamentsgebäude, Museen,...
Haliburton Forest & Wild Life Reserve
ab CHF 70.– / pro Person
Haliburton
Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt...
Ottawa Reisen
Reisetipps für die Metropole vom Spezialisten
Die vielen Parks, Gärten und Grünflächen entlang des Ottawa River sind beliebte Fotomotive für Hochzeitsreisende. Auch Familien, die mit Kindern auf Entdeckungsreise sind, schätzen die kanadische Hauptstadt als Ausgangspunkt für Reisen in Ostkanada. Besonders familienfreundlich sind auch Mietwagenrundreisen, die Ihnen unsere Kanada Spezialisten gerne individuell nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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