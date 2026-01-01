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The Quarterdeck

Summerville

Sympathisches, unkompliziertes Hotel mit bei Einheimischen beliebten Restaurant mit lokalen Spezialitäten.

Beschreibung

Lage
Direkt am 2 km langen Sandstrand an der Südwestküste Nova Scotias, liegt das Hotel ca. 1.5 Fahrstunden südlich von Halifax und gut 1 Stunde von Lunenburg sowie dem Kejimkujik Nationalpark entfernt.
Angebot
Restaurant, 2 Pools, Sauna, Fitnessbereich sowie ein kleines Kino.
Zimmer
Die Shoreline Zimmer sind in einem 2-stöckigen Gebäude, wenige Schritte vom Strand untergebracht. Sie verfügen über Kaffeekocher, Kühlschrank, Mikrowelle sowie Balkon. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Surfshop und Surfschule.
ab CHF 145.– / pro Person

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