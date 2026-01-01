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Tofino, Canada

Tofino Reisen

Outdoor Insel-Paradies vom Spezialisten

Wegen seiner Isolation und der starken Abhängigkeit vom Holzschlag wurde Tofino von seinen frühen Bewohnern ‘Tuff City’, die raue, schwierige Stadt bezeichnet. Im 21. Jahrhundert ist Tofino noch immer die kleine Stadt am Ende der Strasse. Ein Ort, der auf der einen Seite von der rauen Wildnis und auf der anderen vom tosenden Pazifischen begrenzt wird. Obwohl weniger als 2000 Menschen ganzjährig hier leben, schwillt die Bevölkerung in den Sommermonaten um das Zehnfache an.

Kanadier und Besucher aus aller Welt kommen zum Whalewatching, Kajakfahren, Fischen und - am liebsten – zum Surfen in den Küstenort auf Vancouver Island. Tofino ist die unumstrittene Surf-Hochburg Kanadas, und die alljährliche, sehr freundschaftliche ‘Invasion’ der Surfer verleiht dem Ort einen entspannten, modernen Hippie-Geschmack. Die Stadt meidet internationale Ketten und setzt eher auf kleine, lokal geführte Hotels. Auch Restaurantkonzessionen werden restriktiv vergeben und die Gemeinschaft unterstützt lokale Bauern, die ihre Produkte direkt an die Konsumenten verkaufen.

Vancouver Island ist Natur pur – und der hauptsächliche Grund, weshalb so zahlreiche Besucher auf die Insel reisen. Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, wenn Sie Tofino und Vancouver Island in Ihren Kanada Ferien erleben möchten.

The Wickaninnish InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 365.– / pro Person
Tofino
Nur ungefähr 4 km ausserhalb von Tofino an einer Klippe, direkt am schönen Chesterman Beach.
Clayoquot Wilderness ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 4820.– / pro Person
Tofino
Das besondere Resort liegt an der äussersten Spitze der Halbinsel, in der Nähe von Tofino. Wunderschön eingebettet in...
Middle Beach LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 124.– / pro Person
Tofino
Die Unterkunft liegt direkt an den Klippen, unweit des 2 km langen Privatstrands. Tofino mit diversen Restaurants,...
Long Beach Lodge ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 210.– / pro Person
Tofino
Direkt am Meer, an einem langen Sandstrand, ca. 7 km von Tofino entfernt.
Cox Bay Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tofino
Die schöne Anlage befindet sich nur ca. 7 km südlich von Tofino, direkt an den Traumstränden des Pacific Rim...
Tofino Resort & MarinaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tofino
Das Resort liegt nur wenige Schritte vom Zentrum Tofinos entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in...

Tofino Ferien

Natur pur auf Vancouver Island

Vancouver Island ist ideal mit dem Mietwagen oder Motorhome vom Festland aus zu bereisen. Regelmässige Fährverbindungen machen die Anreise einfach. Über die ganze Insel verstreut gibt es zahlreiche gut ausgebaute Campingplätze. Aber Tofino und die ganze Insel sind vor allem ein einziger grosser Abenteuerspielplatz. Wer gerne Aktivferien verbringt, kommt hier auf seine vollen kosten. Wandern, Biken, Kajakfahren, Surfen oder Whalewatching, ja sogar Bären können Sie auf Vancouver Island in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Unsere Kanada Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre ganz persönliche Abenteuer Reise für Tofino und Vancouver Island zusammen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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