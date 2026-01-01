Tofino Reisen
Outdoor Insel-Paradies vom Spezialisten
The Wickaninnish Inn
ab CHF 365.– / pro Person
Tofino
Nur ungefähr 4 km ausserhalb von Tofino an einer Klippe, direkt am schönen Chesterman Beach.
Clayoquot Wilderness Resort
ab CHF 4820.– / pro Person
Tofino
Das besondere Resort liegt an der äussersten Spitze der Halbinsel, in der Nähe von Tofino. Wunderschön eingebettet in...
Middle Beach Lodge
ab CHF 124.– / pro Person
Tofino
Die Unterkunft liegt direkt an den Klippen, unweit des 2 km langen Privatstrands. Tofino mit diversen Restaurants,...
Long Beach Lodge Resort
ab CHF 210.– / pro Person
Tofino
Direkt am Meer, an einem langen Sandstrand, ca. 7 km von Tofino entfernt.
Cox Bay Beach Resort
Preis auf Anfrage
Tofino
Die schöne Anlage befindet sich nur ca. 7 km südlich von Tofino, direkt an den Traumstränden des Pacific Rim...
Tofino Resort & Marina
Preis auf Anfrage
Tofino
Das Resort liegt nur wenige Schritte vom Zentrum Tofinos entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind in...
Tofino Ferien
Natur pur auf Vancouver Island
Vancouver Island ist ideal mit dem Mietwagen oder Motorhome vom Festland aus zu bereisen. Regelmässige Fährverbindungen machen die Anreise einfach. Über die ganze Insel verstreut gibt es zahlreiche gut ausgebaute Campingplätze. Aber Tofino und die ganze Insel sind vor allem ein einziger grosser Abenteuerspielplatz. Wer gerne Aktivferien verbringt, kommt hier auf seine vollen kosten. Wandern, Biken, Kajakfahren, Surfen oder Whalewatching, ja sogar Bären können Sie auf Vancouver Island in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Unsere Kanada Spezialisten stellen Ihnen gerne Ihre ganz persönliche Abenteuer Reise für Tofino und Vancouver Island zusammen.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kanada-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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