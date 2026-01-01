Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

Mersey River Chalets & Nature Retreat

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Caledonia

Für Naturverbundene, unabhängige Gäste und Familien.

Beschreibung

Lage
Mitten im Wald am Mersey River, im Herzen des Southwest Nova Biosphere Reserve (UNESCO) und nur 5 km vom Kejimkujik Nationalpark entfernt.
Angebot
Reception mit Telefon und WIFI Zugang (limitierter Empfang). Verleih von Kajaks und Kanus.
Zimmer
Die 7 Chalets unterscheiden sich in der Grösse und bieten jeweils 2 Schlafzimmer, Wohn-/Essbereich, Kochmöglichkeit und Terrasse mit Feuerstelle, BBQ-Grill und Picknick Tisch.
ab CHF 137.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen