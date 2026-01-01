Mersey River Chalets & Nature Retreat
Caledonia
Beschreibung
Lage
Mitten im Wald am Mersey River, im Herzen des Southwest Nova Biosphere Reserve (UNESCO) und nur 5 km vom Kejimkujik Nationalpark entfernt.
Angebot
Reception mit Telefon und WIFI Zugang (limitierter Empfang). Verleih von Kajaks und Kanus.
Zimmer
Die 7 Chalets unterscheiden sich in der Grösse und bieten jeweils 2 Schlafzimmer, Wohn-/Essbereich, Kochmöglichkeit und Terrasse mit Feuerstelle, BBQ-Grill und Picknick Tisch.
ab CHF 137.– / pro Person
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