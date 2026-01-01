Kanada Camperreisen vom Spezialisten
Individuell unterwegs in Kanada
Motorhome Rundreise - From the Sea to the Rockies
ab CHF 1122.– / pro Person
ab Vancouver bis Calgary
Highlights: Das klassische Westkanada entdecken, Die majestätischen Rockies erleben, Abwechslungsreiches Calgary,...
15 Tage / 14 Nächte
Motorhome Rundreise Best of Québec
ab CHF 725.– / pro Person
ab/bis Montréal
Highlights: Montréal und Québec City mit ihrem französischen Flair, Traumhafte Naturlandschaften, Intensives Québec...
16 Tage / 15 Nächte
Motorhome Rundreise Discover the Maritimes
ab CHF 985.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights: Peggy’s Cove, Cape Breton / Cabot Trail , Bay of Fundy / Hopewell Rocks, Prince Edward Island
21 Tage / 20 Nächte
Motorhome Rundreise Ostkanada Highlights
ab CHF 1299.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Seenlandschaften, Traumhafte Wälder, Schöne Kombination aus Stadt- und Naturerlebnissen
21 Tage / 20 Nächte
Motorhome Rundreise von Montréal nach Halifax
ab CHF 750.– / pro Person
ab Montréal bis Halifax
Highlights: Vielseitige Ufer- und Küstenlandschaften, Kulturelle Diversität, Maritime Genüsse und und typische...
17 Tage / 16 Nächte
Motorhome Rundreise Western Circle
ab CHF 958.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Wein & Natur im Okanagan-Tal, Panoramafahrt auf dem Icefield Parkway, Banff & Jasper Nationalparks,...
21 Tage / 20 Nächte
Motorhome anfragen
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Durch Kanada im Wohnmobil: die Landschaft neu erleben
Den Camper holt man selbst nach der Anreise in einer Mietstation ab. Wohnwagenferien Kanada sind etwas ganz Besonderes. Mehr als für jede andere Reiseform gilt hier: Der Weg ist das Ziel. Der klassische Road Trip von der Ostküste an die Westküste Kanadas hat seit Jahrzehnten viele Reisende begeistert und tut das noch immer. Die Strassen sind weit und lang, man folgt der untergehenden Sonne und parkt auf einem speziellen Platz, in aller Ruhe geniesst man seinen Abend, um am nächsten Tag frisch wieder auf dem Weg in das nächste Abenteuer zu sein.
Dabei entdeckt man Vancouver, Calgary und Toronto wie nebenbei von einer ganz neuen Seite: Man kommt mit dem eigenen Verkehrsmittel an.
Motorhome Ferien in Kanada
Für Kanada ein mobiles Zuhause zu finden, hat mehrere Vorteile. Auf der Kanada Reise mit dem sogenannten Motorhome kann man auf den vorgeschlagenen Routen viele Sehenswürdigkeiten des Landes entdecken, ohne dabei immer auf den ausgetretenen Wegen zu wandern. Denn wenn man selbst fährt, dann entscheidet man auch selbst. Wer keine Lust hat, die gesamte Reisezeit im Camper zu verbringen, kann auf der Route Hotels buchen lassen und sich einige Tage an einem Ort oder einer großen Stadt ganz dem Städtetourismus hingeben, bevor es wieder auf die Strasse geht.
Eine Mischung aus Kultur, Shopping und Natur pur ist so garantiert. Die beeindruckende Natur Kanadas kann mithilfe des Motorhome ideal entdeckt werden. Parkplätze an den großen Trails und Wanderwegen sorgen für einen einfachen Zugang auch mit einem großen Wohnmobil. In einem Camper Van in den Kanada Camperferien unterwegs zu sein, hat den Vorteil, dass man selbst über seinen Zeitplan bestimmen kann. Haben Sie einen magischen Ort in den Rocky Mountains entdeckt, an dem Sie gerne ein paar Tage bleiben möchten?
Kein Problem. Je nach Wohnwagen Modell hat man alles zur Hand, um frei über den Standort zu entscheiden. Stadterlebnis und Natur mit Bären und Elchen wechseln sich dabei ab und bieten eine ideale Mischung. Unsere Reiseexperten unterstützen alle Interessierten an Kanada Camperferien gerne bei der Auswahl des passenden Wohnmobils. Melden Sie sich jetzt, wir freuen uns darauf, einen neuen Horizont mit Ihnen zu entdecken.
Indian Summer Angebote
Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.
Reisen nach Kanada mit Kindern
Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.
Urlaub in Kanada
Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.
Winterferien in Kanada
Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.
Kataloge
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