1 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. Die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia heisst Sie mit einer Mischung aus maritimen Charme, historischen Zeitzeugen und der Lebendigkeit einer Studentenstadt willkommen. 1 Nacht im Cambridge Suites Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Prince George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

2 . Tag South Shore / Lunenburg (ca. 150 km) Entlang der «Piratenküste» fahren Sie durch kleine Fischerdörfer wie Mahone Bay oder Peggy’s Cove. In Letzterem sollten Sie auch dem Leuchtturm einen Besuch abstatten. Lunenburg glänzt mit seinen bunten Holzhäuschen. 1 Nacht im Oak Island Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Ivy House o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Digby (ca. 160 km) Auf dem Weg nach Digby fahren Sie am Kejimkujik Nationalpark vorbei, welcher zu Wander- oder Kanutouren einlädt. Das Fischerdörfchen Digby liegt an der Bay of Fundy. In der Umgebung gibt es gute Möglichkeiten für Walbeobachtungstouren. 2 Nächte im Harbourview Inn o.ä. (Kat Standard & Superior

4 . Tag Wolfville (ca. 140 km) Die Route führt Sie vorbei an landwirtschaftlich geprägten Flächen und den ältesten

Siedlungen Kanadas. 1 Nacht im Tattigstone Inn o.ä. (Kat. Standard & Superior)

5 . Tag Parrsboro (ca. 245 km) Auf der heutigen Strecke haben Sie immer wieder Möglichkeiten für einen kleinen Abstecher an die Bay of Fundy, wo sie an einigen Stellen den Tidenhub auf faszinierende Weise erleben können. Durch die Kräfte der Flut wurde in Parrsboro eine der grössten Ansammlungen an Fossilien freigelegt. 1 Nacht im Gillespie House Inn o.ä. (Kat. Standard & Kat. Superior)

6-7 . Tag Shediac (ca. 140 km) Sie erreichen die Provinz New Brunswick. Von Ihrem Übernachtungsort aus haben Sie zahlreiche Optionen für Entdeckungen: Erleben Sie den grössten Tidenhub der Welt und spazieren Sie bei Ebbe zu den Hopewell Rocks, entspannen Sie an den Stränden des Kouchibouguac NPs oder entdecken Sie die Lobster-Hauptstadt Shediac. Als besonderes Highlight ist die Übernachtung in einem Glamping Dome geplant. 2 Nächte im Creekside RnR o.ä. (Kat. Standard & Superior)

8 . Tag Parrsboro – Shediac (ca. 110 km) Über die 13 km lange «Confederation Bridge» reisen Sie nach Prince Edward Island, der kleinsten Provinz Kanadas. Ganz im Westen der Insel, an den Stränden des Cedar Dunes Provincial Parks liegt Ihre heutige Unterkunft. 1 Nacht im West Point Lighthouse (Kat. Standard & Superior)

9 . Tag Charlottetown (ca. 140 km) Geniessen Sie einen unvergesslichen Tag im Prince Edward Island Nationalpark, bevor Sie die charmante Provinzhauptstadt Charlottetown erreichen. 1 Nacht im Rodd Charlottetown o.ä. (Kat. Standard) oder im The Great George o.ä. (Kat. Superior)

10 . Tag Cheticamp (ca. 310 km) Mit der Fähre setzen Sie nach Nova Scotia über und fahren zur Cape Breton Insel. Diese zeichnet sich durch eine faszinierende Hügellandschaft aus. 1 Nacht im L’Auberge Doucet Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Maison Fiset House o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Baddeck / Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 210 km) Heute fahren Sie auf dem Cabot Trail, einer der Traumstrassen Nordamerikas. Sie durchfahren den Cape Breton Highlands Nationalpark und geniessen immer wieder traumhafte Aussichten. Zudem gibt es viele Möglichkeiten zum Wandern und mit etwas Glück für Tiersichtungen. 1 Nacht in der Silver Dart Lodge o.ä. (Kat. Standard) oder im Dunlop Inn o.ä. (Kat. Superior)

12 . Tag Sydney (ca. 120 km) Geniessen Sie die eindrückliche Landschaft von Cape Breton. Die Insel durchzieht der riesige Bras d'Or See mit seinen zahlreichen Armen. 1 Nacht im Simon Hotel o.ä. (Kat. Standard & Superior)

13 . Tag Fährpassage nach Port aux Basques (ca. 50 km) Die Fähre bringt Sie in ca. 6 Stunden nach Neufundland. Halten Sie während der Überfahrt Ausschau nach Walen. 1 Nacht im St. Christopher’s Hotel o.ä. (Kat. Standard & Superior)

14-15 . Tag Gros Morne Nationalpark (ca. 350 km) Die faszinierende Landschaft mit ihren Tafelbergen, Fjorden und Granitfelsen, die romantischen Fischerdörfer und die Tierwelt machen den Besuch dieses Nationalparks und UNSECO-Weltnaturerbes zu einem unvergesslichen Erlebnis. 2 Nächte im Ocean View Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Neddies Harbour Inn o.ä. (Kat. Superior)

16 . Tag Twillingate (ca. 430 km) Die Fahrt führt durch das Inland von Neufundland und später vorbei an Fjorden, Buchten und zahlreichen Inseln. Je nach Saison können Sie dabei vorbeitreibende Eisberge sehen. 1 Nacht im Anchor Inn o.ä. (Kat. Standard) oder in den Hodge Premises o.ä. (Kat. Superior)

17 . Tag Terra Nova Nationalpark (ca. 215 km) Die Wälder und Flüsse des Terra Nova Nationalparks bieten hervorragende Möglichkeiten zum Wandern oder Kanufahren. 1 Nacht in der Nähe des Nationalparks im Clode Sound Motel o.ä. (Kat. Standard & Superior)

18-19 . Tag St. John’s (ca. 245 km) Sie erreichen die Hauptstadt von Neufundland und zugleich eine der ältesten Städte Nordamerikas. Die bunten Holzhäuschenziehen sich verschiedene Hügel hinauf, während zu den Füssen der Ozean aufbrandet. Entdecken Sie die aufstrebende Stadt mit ihren vielen Galerien, Restaurants und Naturschönheiten. 1 Nacht im ALT Hotel St. John’s o.ä. (Kat. Standard) oder im Sheraton Hotel Newfoundland o.ä. (Kat. Superior)

20 . Tag Fährpassage von Argentia nach North Sydney (ca. 130 km) Über die Avalon Halbinsel reisen Sie nach Argentia, wo die Fähre zurück nach Nova Scotia ablegt. Während der ca. 14-stündigen Passage übernachten Sie an Bord. (Kat. Standard & Superior: Innenkabine)

21 . Tag Charlos Cove (ca. 250 km) Machen Sie noch einen Abstecher zum Fortress of Louisbourg, welches auf anschauliche Weise die umkämpfte Geschichte Nova Scotias darstellt. Danach geht es weiter Richtung «Eastern Shore». 1 Nacht im Seawind Landing Country Inn o.ä. (Kat. Standard & Superior)

22 . Tag Halifax (ca. 300 km) Die «Eastern Shore» zeichnet sich durch zahlreiche versteckte Buchten aus, die immer mal wieder einen Abstecher lohnen, bevor Sie nach Halifax zurückkehren. 1 Nacht im Cambridge Suites Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Prince George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

23 . Tag Rück- oder Weiterreise