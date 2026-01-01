Tuckamore Lodge & Country Inn
St. Anthony
Beschreibung
Lage
Die Lodge befindet sich ca. 80 km von St. Anthony entfernt. Sie ist direkt an einem malerischen See gelegen und von dichtem Wald umgeben.
Angebot
Restaurant (Reservation empfohlen), Aufenthaltsraum mit Bibliothek, Sauna und Jacuzzi. Dazu gibt es Möglichkeiten für Bootstouren und Fischen.
Zimmer
12 rustikale und einfache, aber sehr gemütliche Zimmer im typisch kanadischen Lodge-Stil. Diese sind auf 2 Gebäude aufgeteilt. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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