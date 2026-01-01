Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich ca. 80 km von St. Anthony entfernt. Sie ist direkt an einem malerischen See gelegen und von dichtem Wald umgeben.

Angebot Restaurant (Reservation empfohlen), Aufenthaltsraum mit Bibliothek, Sauna und Jacuzzi. Dazu gibt es Möglichkeiten für Bootstouren und Fischen.