Little Shemogue Inn
Little Shemogue
Beschreibung
Lage
An einer einsamen Bucht, direkt am Meer. Die Confederation Bridge ist ca. 20, Shediac ca. 30 und die Bay of Fundy ca. 90 Autominuten entfernt.
Angebot
1859 erbautes Farmhaus mit exklusivem Restaurant für Hausgäste, Gemeinschaftsraum mit Kamin, Whirlpool.
Zimmer
Die 9 individuell möbilierten Zimmer befinden sich im Haupt- oder Nebengebäude. Sie sind mit den notwendigsten Annehmlichkeiten und kostenlosem WIFI ausgestattet.
ab CHF 100.– / pro Person
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