Beschreibung

Lage An einer einsamen Bucht, direkt am Meer. Die Confederation Bridge ist ca. 20, Shediac ca. 30 und die Bay of Fundy ca. 90 Autominuten entfernt.

Angebot 1859 erbautes Farmhaus mit exklusivem Restaurant für Hausgäste, Gemeinschaftsraum mit Kamin, Whirlpool.