1 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. Die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia vereint maritimes Flair, Tradition und Moderne. Spazieren Sie an der Waterfront entlang, besichtigen Sie die Zitadelle und streifen Sie durchdie charaktervollen Historic Properties. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä.

2-3 . Tag Western Shore / Mahone Bay (ca. 85 km) Entlang der «Lighthouse Route» fahren Sie in das pittoreske Fischerdorf Peggy's Cove. Sein Leuchtturm gilt als einer der meistfotografierten. Ebenfalls empfiehlt sich ein Halt in Lunenburg mit seinen bunten Häuschen. An der Küste gibt es noch viele weitere Möglichkeiten für Entdeckungen. 2 Nächte im Oak Island Resort o.ä.

4 . Tag Digby (ca. 160 km) Heute durchqueren Sie die Provinz Nova Scotia, vorbei an dichten Wäldern und Seen. Machen Sie eine kleine Wanderung im Kejimkujik Nationalpark oder eine Tour entlang der jahrhunderten alten Mi'kmaq Kanuroute. 1 Nacht im Harbourview Inn o.ä.

5-6 . Tag Saint John / Bay of Fundy (ca. 80 km) Die Fähre bringt Sie über die Bay of Fundy nach Saint John in der Provinz New Brunswick. Entdecken Sie die kleine Stadt und geniessen Sie ein Abendessen in einem der hübschen Restaurants. Lohnenswerte Ausflüge führen zu den Reversing Falls oder in die Provinzhauptstadt Fredericton. 2 Nächte im Hilton Saint John o.ä.

7 . Tag Moncton (ca. 210 km) Auf der heutigen Etappe entlang der Bay of Fundy können Sie sowohl den Fundy Nationalpark als auch die Hopewell Rocks erleben. Die Bay of Fundy erstaunt mit dem grössten Tidenhub der Welt. Dieser lässt sich besonders gut an den Hopewell Rocks beobachten. Für den Abend ist eine Übernachtung auf einem Weingut vorgesehen. 1 Nacht in der Magnetic Hill Winery o.ä.

8-9 . Tag Charlottetown (ca. 165 km) Über die «Confederation Bridge» erreichen Sie Prince Edward Island. Die Provinz ist landwirtschaftlich geprägt und zeichnet sich durch orangefarbene Strände, sanfte Hügel, schroffe Küsten und kleine maritime Örtchen aus. Erkunden Sie die charmante Provinzhauptstadt Charlottetown und machen Sie eine Inselrundfahrt. 2 Nächte im Rodd Charlottetown Hotel o.ä.

10 . Tag Tatamagouche (ca. 140 km) Die Fähre bringt Sie über die Northumberland Strait zurück in die Provinz Nova Scotia. Heute steht noch ein besonderes Erlebnis an. In Tatamagouche übernachten Sie in einem stillgelegten Bahnhof in einem restaurierten Eisenbahnwaggon. 1 Nacht im Train Station Inn.

11-12 . Tag Baddeck / Cape Breton (ca. 260 km) Über den Canso-Damm erreichen Sie die Cape Breton Insel. Charakteristisch für die Region ist der riesige Bras d'Or See und die eindrückliche Hochlandregion. Machen Sie eine Fahrt auf dem Cabot Trail und geniessen Sie die spektakulären Panoramaaussichten. Die Strecke zählt zu den eindrücklichsten Strassen Nordamerikas. Der Cape Breton Highlands Nationalpark bietet gute Möglichkeiten zum Wandern. 2 Nächte in der Silver Dart Lodge o.ä.

13 . Tag Eastern Shore / Charlos Cove (ca. 175 km) Machen Sie noch einen Abstecher zum Fortress of Louisbourg, um mehr über die umkämpfte Geschichte Nova Scotias zu lernen. Am Ufer des Bras d’Or Sees und an der Küste entlang geht es nach Charlos Cove. 1 Nacht im Seawind Landing Country Inn o.ä.

14 . Tag Halifax (ca. 290 km) Die Eastern Shore zeichnet sich durch viele zerklüftete und versteckte Buchten aus, an denen der ein oder andere Halt lohnt, bevor Sie wieder nach Halifax fahren. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise