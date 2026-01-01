British Columbia Reisen vom Spezialisten
Charme und Vielfalt der kanadischen Westküste
Die Regionen im Überblick
Die Wahl der Region entscheidet über den Charakter Ihrer Reise. Der Südwesten um Vancouver, die Sunshine Coast und Vancouver Island mit der Provinzhauptstadt Victoria verbinden Stadt, Meer und Regenwald auf kurzen Wegen. An der offenen Westküste der Insel, rund um Tofino und den Pacific Rim Nationalpark, prägen Brandung, Sandstrände und Surfkultur das Bild. Östlich davon liegt mit dem Okanagan ein trockeneres Seen- und Weinbaugebiet, weiter östlich folgen Bergketten mit den Nationalparks Yoho und Kootenay an der Grenze zu Alberta.
Weiter nördlich wird es einsamer: Cariboo und Chilcotin stehen für Weideland und Gastranches, der Küstenregenwald im Norden und der Archipel Haida Gwaii für abgelegene Natur und die lebendige Kultur der First Nations. Diese Gebiete verlangen mehr Zeit und teilweise die Anreise per Fähre oder Kleinflugzeug – dafür begegnen Ihnen dort deutlich weniger Reisende als im Süden.
Wann Sie am besten reisen
Die Hauptsaison liegt in den Sommermonaten. Dann sind Bergstrassen, Fährverbindungen und saisonale Lodges durchgehend in Betrieb und die Tage lang. Frühling und Herbst bringen weniger Verkehr in den Parks; im Herbst ziehen die Lachse flussaufwärts, was die Chancen auf Bärenbeobachtungen erhöht. Grauwale wandern im Frühjahr der Küste entlang, Orcas und Buckelwale lassen sich vor allem in der warmen Jahreshälfte beobachten.
In den Wintermonaten verlagert sich das Geschehen in die Skigebiete, etwa nach Whistler. Abgelegene Strassen und saisonale Betriebe sind dann jedoch häufig geschlossen. An der Küste müssen Sie ganzjährig mit Regen rechnen, im Landesinneren und im Okanagan ist es deutlich trockener.
Reisearten und Eignung
Am häufigsten wird die Provinz als Selbstfahrerreise mit Mietwagen oder Wohnmobil erkundet, oft kombiniert mit Autofähren zwischen Festland und Inseln. Daneben sind Bahnfahrten mit Panoramawagen, Schiffsreisen entlang der Inside Passage Richtung Alaska sowie Aufenthalte in Wilderness Lodges und auf Gastranches verbreitet. Für Tierbeobachtungen und für Begegnungen mit der Kultur der First Nations lohnen sich geführte Touren vor Ort.
British Columbia passt zu Ihnen, wenn Sie Natur, Bewegung und wechselnde Unterkünfte mögen und bereit sind, längere Etappen am Steuer zu verbringen. Weniger geeignet ist die Provinz, wenn Sie nur wenige Tage Zeit haben, einen einzigen Badeort suchen oder eine Planung ohne Wetterrisiko brauchen. Die Distanzen sind gross, und Tierbeobachtungen bleiben Glückssache. Bei knapper Zeit konzentrieren Sie sich besser auf den Südwesten, statt die ganze Provinz abzufahren.
Gut kombinieren lässt sich British Columbia mit den Rocky Mountains im benachbarten Alberta, mit dem Yukon im Norden oder mit einer Schiffspassage nach Alaska. Auch die Weiterreise in den pazifischen Nordwesten der USA bietet sich ab Vancouver an.
Wir heissen Sie herzlich willkommen in British Columbia. Unsere Kanada Spezialisten freuen sich, Ihre British Columbia Reise mit Ihnen zu planen.
British Columbia - Zwischen Berggipfeln und Pazifikbuchten
ab CHF 2350.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Traumhafte Naturlandschaften, Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Tauchen Sie ein in die Kultur und...
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Gold Rush Trail
ab CHF 1370.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Entdeckungen abseits der Touristenpfade, Abwechslungsreiche Landschaften, Majestätische Rockies
14 Tage / 13 Nächte
Rainforest to the Rockies
ab CHF 1570.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Indigene Kulturen, bedeutende Weinanbaugebiete, Grosses Aktivitätenangebot
14 Tage / 13 Nächte
The Infinite Coast
ab CHF 2399.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Möglichkeiten für Tierbeobachtungen, Abwechslungsreiche Landschaften, Hübsche Küstenorte mit Geschichte
17 Tage / 16 Nächte
Valleys & Vineyards
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Ausgezeichnete Weinanbaugebiete, Einzige Wüste Kanadas bei Osoyoos, Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten
12 Tage / 11 Nächte
Wasserflugzeug-Abenteuer: Vancouver, Victoria & Whistler entdecken (individuell)
ab CHF 2675.– / pro Person
ab/bis Vancouver
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10 Tage / 9 Nächte
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