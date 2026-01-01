Beschreibung

Lage Im Südwesten von Prince Edward Island, im Cedar Dunes Provincial Park. Am Ufer der Northumberland Strait, umgeben von kilometerlangen Stränden.

Angebot Die Unterkunft umfasst den ersten aktiven Leuchtturm Kanadas. Heute dient er als Museum. Zudem gibt es ein Restaurant und Frühstücksraum.