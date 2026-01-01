West Point Lighthouse Inn
West Point
Beschreibung
Lage
Im Südwesten von Prince Edward Island, im Cedar Dunes Provincial Park. Am Ufer der Northumberland Strait, umgeben von kilometerlangen Stränden.
Angebot
Die Unterkunft umfasst den ersten aktiven Leuchtturm Kanadas. Heute dient er als Museum. Zudem gibt es ein Restaurant und Frühstücksraum.
Zimmer
13 einfache, zweckmässige Zimmer, zumeist mit Meersicht. 2 Zimmer im Leuchtturm und die anderen im anliegenden Gebäude. WIFI kostenlos.
ab CHF 147.– / pro Person
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