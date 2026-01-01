Kanada Zugreisen vom Spezialisten
Geniessen Sie Ihre Ferien mit Bahnreisen in Kanada
Bahnerlebnis Goldener Ahorn (Gruppenreise)
ab CHF 9375.– / pro Person
ab Toronto bis Vancouver
Highlights: Transkontinentale Panorama-Bahnfahrt, Kanadische Prärie, Jasper & Banff Nationalpark, Moraine Lake und...
15 Tage / 14 Nächte
Bahnreise - Vom Atlantik zu den Grossen Seen (individuell)
ab CHF 2240.– / pro Person
ab Halifax bis Toronto
Highlights: Halifax und Peggy's Cove, Abwechslungsreiches Landschaftsbild, Facettenreiche Metropolen Ostkanadas...
12 Tage / 11 Nächte
Kanada stilvoll auf Schienen erleben (individuell)
ab CHF 4590.– / pro Person
ab Calgary bis Toronto
Highlights: Panoramafahrt durch die Rockies, Banff und Jasper Nationalpark, Transkanada Bahnreise mit VIA Rail,...
14 Tage / 13 Nächte
Ostkanadas Städte per Zug (individuell)
Preis auf Anfrage
ab Toronto bis Québec City
Highlights: 4 sehr unterschiedliche Grossstädte, Kosmopolitisches Toronto, Savoir-vivre in Québec, Hochkarätige...
15 Tage / 14 Nächte
Per Zug quer durch Kanada (individuell)
Preis auf Anfrage
ab Toronto bis Vancouver
Highlights: Entspannte Zugfahrt quer durch Kanada, Ausgiebig Zeit, die Städte Toronto, Winnipeg und Vancouver zu...
18 Tage / 17 Nächte
Westkanada per Zug & Schiff (individuell)
ab CHF 5335.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Westkanada ohne Auto erleben, Panorama-Zugreise im Rocky Mountaineer, Fähre durch die Inside Passage,...
13 Tage / 12 Nächte
Kanada transkontinentale Bahnreisen
Kanada ist so gross wie alle Länder Europas zusammen. Hier erwarten Sie Superlativen wie unberührte Natur, tiefe Wälder, Berge und Seen. Diese Landschaften sind das Ziel für viele. Ein Kanada Urlaub bietet zwischen Atlantik und Pazifik unzählige Naturschauspiele wie kalbende Gletscher, Fjorde und Wasserfälle. Hatten Sie schon länger den Traum, Natur intensiv zu erleben und das Land mit dem Zug zu durchqueren? Eine Bahnreise mit dem „Canadian“ von VIA Rail Canada lässt diesen Traum wahr werden.
Ihre Reise beginnt in Toronto und führt über die weite Prärie und die Rocky Mountains nach Vancouver. Schauen Sie aus dem Fenster und erleben Sie die Fahrt in eine Metropole ohne Stress. Kommen Sie mit Ihrem Zug entspannt im Zentrum von Vancouver an. Beachten Sie aber, Verspätungen sind normal. Manchmal fährt ein langsamer Güterzug voraus oder Tiere befinden sich auf den Gleisen. Kanadier reagieren hier besonders gelassen. Warum nicht auch Sie?
Immerhin hat die Eisenbahn Kanada gross gemacht. Ihre Reise führt durch tiefe Schluchten, hohe Brücken und Tunnel. Sie erleben auch Geschichte und Ingenieursleistungen. Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten für Kanada Zugferien, wir planen Ihre Reise individuell für Sie.
Westkanada und Ostkanada Zugreisen
In Westkanada erwarten Sie spektakuläre Natursehenswürdigkeiten. Endlose Wälder durchziehen das Land. Hier sind Schwarz- und Braunbären beheimatet. In den Landschaften der Nationalparks Banff und Jasper sind Grizzlybären und Waldkaribus anzutreffen. Hohe Berge, Gletscher und zahlreiche Seen wechseln sich mit tiefgrünen Wäldern ab. Erkunden Sie Westkanada mit den Zügen des Rocky Mountaineer & Via Rail Canada. Stellen Sie sich vor, Sie gelangen direkt vom Meer in die östlichen Metropolen Kanadas. Der Zug „The Ocean“ der Via Rail Canada befördert Sie bequem von Halifax nach Montréal.
Erleben Sie auf Ihrer Fahrt dunkle Wälder, Seen und den St.-Lorenz-Strom. Sie gelangen mit dem Zug auch nach Québec, Toronto oder in die kanadische Hauptstadt Ottawa. Erleben Sie hier das Kontrastprogramm einer Metropole mit historischen Gebäuden und Wolkenkratzern. Auf einer Ihrer Kanada Zug Reiserouten können sie sogar die Niagara-Fälle erreichen. Geniessen Sie einen spektakulären Blick auf dieses Naturphänomen. Machen Sie eine Bootsfahrt oder eine Fahrt mit der Seilbahn über den Niagarafluss. Kanada Zugreisen und Kanada Bahnferien nehmen oft im Osten ihren Anfang. Beginnen Sie Ihre Traumreise durch ein unendliches Land.
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