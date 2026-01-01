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Morats Curve, Canada 

Kanada Zugreisen vom Spezialisten

Geniessen Sie Ihre Ferien mit Bahnreisen in Kanada

Reisen Sie ohne Stress und ohne auf den Verkehr achten zu müssen. Bahnreisen vom Spezialisten lassen sich auch mit Kanada Mietwagenrundreisen kombinieren. Erleben Sie exklusive Kanada Rundreisen, lehnen sich entspannt zurück und geniessen Sie phantastische Ausblicke in die Natur. Kanada Zugferien verbunden mit Gelassenheit und Komfort bieten Ihnen Entspannung und Ruhe. Ob kurze Städtetrips oder längere Strecken, mit der Bahn erreichen Sie fast immer das Zentrum grosser Städte, ohne sich durch den Verkehr quälen zu müssen.

Kanada Bahnreisen bieten Ihnen die Wahl zwischen kurzen Strecken bis zu einer kompletten Durchquerung des Landes. Mit dem Zug „The Canadian“ durchqueren Sie das ganze Land von Ost nach West oder erkunden Sie mit dem Rocky Mountaineer & Via Rail Canada den Westen. Bei Bahnreisen durch Kanada erleben Sie endlose Weiten vor Ihren Augen und die Eindrücke sind sicher unvergesslich. Verbinden Sie diese Eindrücke mit den Annehmlichkeiten eines Zuges. Bringen Sie aber genug Zeit mit, denn Verspätungen sind an der Tagesordnung.

Denken Sie daran: Es sind Ihre Ferien. Ihr Reisespezialist mit erfahrenen Team berät Sie gerne zu Ost- und Westkanada Zugferien.

Icon map15 Tage
Bahnerlebnis Goldener Ahorn (Gruppenreise)
ab CHF 9375.– / pro Person
ab Toronto bis Vancouver
Highlights: Transkontinentale Panorama-Bahnfahrt, Kanadische Prärie, Jasper & Banff Nationalpark, Moraine Lake und...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map12 Tage
Bahnreise - Vom Atlantik zu den Grossen Seen (individuell)
ab CHF 2240.– / pro Person
ab Halifax bis Toronto
Highlights: Halifax und Peggy's Cove, Abwechslungsreiches Landschaftsbild, Facettenreiche Metropolen Ostkanadas...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map14 Tage
Kanada stilvoll auf Schienen erleben (individuell)
ab CHF 4590.– / pro Person
ab Calgary bis Toronto
Highlights: Panoramafahrt durch die Rockies, Banff und Jasper Nationalpark, Transkanada Bahnreise mit VIA Rail,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
Ostkanadas Städte per Zug (individuell)
Preis auf Anfrage
ab Toronto bis Québec City
Highlights: 4 sehr unterschiedliche Grossstädte, Kosmopolitisches Toronto, Savoir-vivre in Québec, Hochkarätige...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map18 Tage
Per Zug quer durch Kanada (individuell)
Preis auf Anfrage
ab Toronto bis Vancouver
Highlights: Entspannte Zugfahrt quer durch Kanada, Ausgiebig Zeit, die Städte Toronto, Winnipeg und Vancouver zu...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map13 Tage
Westkanada per Zug & Schiff (individuell)
ab CHF 5335.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Westkanada ohne Auto erleben, Panorama-Zugreise im Rocky Mountaineer, Fähre durch die Inside Passage,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte

Kanada transkontinentale Bahnreisen

Kanada ist so gross wie alle Länder Europas zusammen. Hier erwarten Sie Superlativen wie unberührte Natur, tiefe Wälder, Berge und Seen. Diese Landschaften sind das Ziel für viele. Ein Kanada Urlaub bietet zwischen Atlantik und Pazifik unzählige Naturschauspiele wie kalbende Gletscher, Fjorde und Wasserfälle. Hatten Sie schon länger den Traum, Natur intensiv zu erleben und das Land mit dem Zug zu durchqueren? Eine Bahnreise mit dem „Canadian“ von VIA Rail Canada lässt diesen Traum wahr werden.

Ihre Reise beginnt in Toronto und führt über die weite Prärie und die Rocky Mountains nach Vancouver. Schauen Sie aus dem Fenster und erleben Sie die Fahrt in eine Metropole ohne Stress. Kommen Sie mit Ihrem Zug entspannt im Zentrum von Vancouver an. Beachten Sie aber, Verspätungen sind normal. Manchmal fährt ein langsamer Güterzug voraus oder Tiere befinden sich auf den Gleisen. Kanadier reagieren hier besonders gelassen. Warum nicht auch Sie?

Immerhin hat die Eisenbahn Kanada gross gemacht. Ihre Reise führt durch tiefe Schluchten, hohe Brücken und Tunnel. Sie erleben auch Geschichte und Ingenieursleistungen. Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten für Kanada Zugferien, wir planen Ihre Reise individuell für Sie.

Westkanada und Ostkanada Zugreisen

In Westkanada erwarten Sie spektakuläre Natursehenswürdigkeiten. Endlose Wälder durchziehen das Land. Hier sind Schwarz- und Braunbären beheimatet. In den Landschaften der Nationalparks Banff und Jasper sind Grizzlybären und Waldkaribus anzutreffen. Hohe Berge, Gletscher und zahlreiche Seen wechseln sich mit tiefgrünen Wäldern ab. Erkunden Sie Westkanada mit den Zügen des Rocky Mountaineer & Via Rail Canada. Stellen Sie sich vor, Sie gelangen direkt vom Meer in die östlichen Metropolen Kanadas. Der Zug „The Ocean“ der Via Rail Canada befördert Sie bequem von Halifax nach Montréal.

Erleben Sie auf Ihrer Fahrt dunkle Wälder, Seen und den St.-Lorenz-Strom. Sie gelangen mit dem Zug auch nach Québec, Toronto oder in die kanadische Hauptstadt Ottawa. Erleben Sie hier das Kontrastprogramm einer Metropole mit historischen Gebäuden und Wolkenkratzern. Auf einer Ihrer Kanada Zug Reiserouten können sie sogar die Niagara-Fälle erreichen. Geniessen Sie einen spektakulären Blick auf dieses Naturphänomen. Machen Sie eine Bootsfahrt oder eine Fahrt mit der Seilbahn über den Niagarafluss. Kanada Zugreisen und Kanada Bahnferien nehmen oft im Osten ihren Anfang. Beginnen Sie Ihre Traumreise durch ein unendliches Land.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

Indian Summer Angebote

Der Herbst in Kanada ist farbenfroh und beeindruckend – hier finden Sie alle Angebote.

Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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