Kanada Zugreisen vom Spezialisten

Reisen Sie ohne Stress und ohne auf den Verkehr achten zu müssen. Bahnreisen vom Spezialisten lassen sich auch mit Kanada Mietwagenrundreisen kombinieren. Erleben Sie exklusive Kanada Rundreisen, lehnen sich entspannt zurück und geniessen Sie phantastische Ausblicke in die Natur. Kanada Zugferien verbunden mit Gelassenheit und Komfort bieten Ihnen Entspannung und Ruhe. Ob kurze Städtetrips oder längere Strecken, mit der Bahn erreichen Sie fast immer das Zentrum grosser Städte, ohne sich durch den Verkehr quälen zu müssen.

Kanada Bahnreisen bieten Ihnen die Wahl zwischen kurzen Strecken bis zu einer kompletten Durchquerung des Landes. Mit dem Zug „The Canadian“ durchqueren Sie das ganze Land von Ost nach West oder erkunden Sie mit dem Rocky Mountaineer & Via Rail Canada den Westen. Bei Bahnreisen durch Kanada erleben Sie endlose Weiten vor Ihren Augen und die Eindrücke sind sicher unvergesslich. Verbinden Sie diese Eindrücke mit den Annehmlichkeiten eines Zuges. Bringen Sie aber genug Zeit mit, denn Verspätungen sind an der Tagesordnung.

Denken Sie daran: Es sind Ihre Ferien. Ihr Reisespezialist mit erfahrenen Team berät Sie gerne zu Ost- und Westkanada Zugferien.