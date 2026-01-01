Trout Point Lodge
East Kemptville
Beschreibung
Lage
Diese luxuriöse Ökolodge liegt eingebettet in ein Waldgebiet am Tusket River, mitten in der Tobeatic Wildnis. Nach Yarmouth sind es gut 40 Minuten, nach Digby ca. 1.5 und nach Halifax etwa 3 Stunden. Mit dieser Lage eignet sich die Lodge perfekt für einen Wohlfühl-Stopp für Reisende, die die unbekanntere Arkadische Küste im äussersten Südwesten Nova Scotias erkunden möchten.
Angebot
Die Lodge bietet seinen Gästen ein erstklassiges Restaurant, einen Whirlpool direkt am Fluss, eine Fasssauna, einen gemütlichen Lese- und Aufenthaltsbereich mit Kamin sowie ein Massageangebot.
Zimmer
13 Suiten im Haupt- und Nebengebäude. Diese sind individuell und gemütlich mit viel Holz eingerichtet. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Kajak- und Kanufahren, SUP, Wandern in den umliegenden Wäldern und entlang des Flusses, Yoga, Stargazing und Forest Bathing.
Bemerkung
Kinder unter 14 Jahren sind nicht erlaubt.
Inbegriffen
2 Nächte in der Fireplace Junior Suite, Frühstück, Mittag- und Abendessen, nicht alkoholische Getränke, begleitete Aktivitäten und Touren, Benutzung der Einrichtungen. Mindestaufenthalt: 2 Nächte. Spezielle Annullationsbedingungen: Ab 30 Tage vor Anreise 100% Spesen.
ab CHF 999.– / pro Person
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