Beschreibung

Lage Diese luxuriöse Ökolodge liegt eingebettet in ein Waldgebiet am Tusket River, mitten in der Tobeatic Wildnis. Nach Yarmouth sind es gut 40 Minuten, nach Digby ca. 1.5 und nach Halifax etwa 3 Stunden. Mit dieser Lage eignet sich die Lodge perfekt für einen Wohlfühl-Stopp für Reisende, die die unbekanntere Arkadische Küste im äussersten Südwesten Nova Scotias erkunden möchten.

Angebot Die Lodge bietet seinen Gästen ein erstklassiges Restaurant, einen Whirlpool direkt am Fluss, eine Fasssauna, einen gemütlichen Lese- und Aufenthaltsbereich mit Kamin sowie ein Massageangebot.

Zimmer 13 Suiten im Haupt- und Nebengebäude. Diese sind individuell und gemütlich mit viel Holz eingerichtet. WIFI kostenlos.

Aktivitäten Kajak- und Kanufahren, SUP, Wandern in den umliegenden Wäldern und entlang des Flusses, Yoga, Stargazing und Forest Bathing.

Bemerkung Kinder unter 14 Jahren sind nicht erlaubt.