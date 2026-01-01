Die beste Reisezeit für Kanada liegt zwischen Mai und Oktober, im Kern von Juni bis September. Dann sind die Nationalparks gut zugänglich und die Temperaturen mild bis warm. An der Ostküste kommt im September und Oktober der Indian Summer mit seiner Laubfärbung dazu.

Kontinental zeigt sich das Klima in den Prärieprovinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba, das bedeutet, dass der Übergang von Sommer zu Winter urplötzlich eintritt.

An der Atlantikküste bleibt es vergleichsweise kühl. Milde Winter und kühle Sommer dominieren die Atlantikküsten von Neufundland und die Provinzen im Süden dank des Sankt-Lorenz-Golfs. Im kanadischen Sommer kann das Thermometer bis zu 30 Grad Celsius steigen. Als eine der wärmsten Regionen in Kanada gilt dabei das Okanagan Weintal, das im Staat British Columbia liegt. Bei Reisen in die Region Quebec, Montreal, Toronto sind die Monate April bis Oktober. Im Juni bis August ist es mit 25 Grad am wärmsten. Mit nur fünf Regentagen sind die Monate Juli und August die trockensten.

Die Winter sind sehr kalt mit Schneefall. Frühling und Herbst versöhnen dagegen mit angenehmen Temperaturen. In der Region rund um Calgary sind Juli und August die idealen Reisemonate. Wegen des sehr grossen Ansturms in dieser Zeit sollte auf Mitte Mai bis Ende Juni oder auf Anfang September bis Anfang Oktober ausgewichen werden. Eine Reise in den Westen Kanadas mit Vancouver lohnt sich das ganze Jahr über, ob im Sommer zum Sonnenbaden oder im Winter zum Skifahren in den Coast Mountains und in den Rocky Mountains.

Führt eine Reise in den arktischen Norden Kanadas, in die Northwest Territories, nach Yukon oder Nunavut, sinken die Temperaturen leicht auf minus 33 Grad Celsius und im Dezember beispielsweise ist eine 24-stündige Dunkelheit keine Seltenheit. Ein besonderes Schauspiel bietet sich von Mitte Oktober bis Mitte November, wenn die Polarbären beobachtet werden können.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Kanada.