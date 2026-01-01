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Canadian Rockies, Canada

Kanada Mietwagenreise buchen vom Spezialisten

Auf Entdeckungstour durch den Norden Amerikas

Erleben Sie die unendlichen Weiten Kanadas mit ihrer beeindruckenden Natur und geniessen Sie dabei das Höchstmass an Unabhängigkeit, das Ihnen eine Reise mit dem Mietwagen bietet. Faszinierende Berglandschaften der Rocky Mountains, klare Flüsse, stille Seen und schier endlose Wälder wechseln einander ab. Legen Sie an den schönsten Plätzen einen Stopp ein, um Ihre Reiseerinnerungen mit der Kamera festzuhalten oder die vielfältige Tierwelt des Landes in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Die Schönheit Kanadas zieht Naturfreunde aus aller Welt nicht nur in den Sommerferien, sondern das ganze Jahr hindurch an.

Als besonderes Highlight gilt Kanada im Indian Summer, wenn die Laubfärbung die Wälder des Landes regelrecht zum Leuchten bringt.

Bei der Wahl Ihrer Route und bei der Buchung der Hotels stehen Ihnen unsere erfahrenen Spezialisten und Spezialistinnen für Kanada Mietwagenrundreisen gern mit ihrem Fachwissen zur Verfügung und empfehlen Ihnen gern die besten Kanada Reiserouten. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular – und lassen Sie sich zu Ihrer individuellen Mietwagenreise durch Kanada beraten!

West-Kanada
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Ost-Kanada und Atlantik
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Unterkünften für Kanada Mietwagenrundreisen

Die von uns angebotenen Unterkünfte sind so vielfältig wie die Ansprüche unserer Kunden: Die Auswahl reicht von familiengeführten Hotel mit rustikaler Atmosphäre mitten in der Natur bis hin zu erstklassigen Fünf-Sterne-Häusern in Toronto, Vancouver und anderen grossen Metropolen Kanadas. So können Sie sich ein abwechslungsreiches Reiseprogramm zusammenstellen und das zweitgrösste Land der Erde mit seinen unterschiedlichen Facetten kennenlernen.

Eine interessante Alternative ist die Verbindung von Camping und Reisen durch Kanada mit dem Auto. Diese Variante einer Kanada Rundreise bietet Ihnen ein Maximum an Unabhängigkeit und Flexibilität und wird nicht zuletzt deshalb besonders von Familien mit Kindern geschätzt.

Die für Kanada charakteristische Kombination von Naturnähe und gut ausgebauter touristischer Infrastruktur erweist sich dabei als besonderer Vorteil. Sportliche Aktivitäten wie Velotouren, Wanderungen oder Kanutouren lassen sich in Kanada problemlos in Ihre Mietwagenreise integrieren und bieten einen guten Ausgleich zu längeren Etappen im Auto.

Natur erleben auf einer Mietwagenreise durch Kanada

Wegen seiner weithin unberührten Naturlandschaften und der vielfältigen Fauna ist Kanada eine bevorzugte Destination für all jene, die Tiere lieber in der Natur als im Zoo beobachten. Schwarzbären sind beispielsweise im ganzen Land anzutreffen, im Westen und im Norden leben zudem die – allerdings deutlich selteneren – Grizzlybären und Kodiaks. An den nördlichen Küsten, insbesondere im Bereich der Hudson Bay, lassen sich sogar Eisbären beobachten.

In Kanadas Nationalparks, deren Besuche zu den Höhepunkten von Kanada Mietwagenferien gehören, leben dank intensiver Schutzmassnahmen heute wieder grössere Bisonherden. Und der Biber, der sich in wald- und wasserreichen Gegenden besonders wohlfühlt, gilt nicht umsonst als ein Nationaltier Kanadas.

Auch Elche, Wölfe, Luchse, Pumas, Robben und Wale sowie zahlreiche Vogelarten lassen sich auf einer Kanada Rundreise mit dem Mietwagen mit etwas Glück in freier Wildbahn beobachten und sorgen bei grossen und kleinen Touristen für unvergessliche Erinnerungen. Unsere Spezialisten für Kanada Mietwagenrundreisen empfehlen Ihnen gern Ziele und Strecken, die sich für eine ungestörte Naturbeobachtung während Ihrer Kanada Mietwagentour besonders gut eignen.

Je nachdem, wie viel Zeit Ihnen für Ihre Kanada Reise zur Verfügung steht, planen wir gemeinsam mit Ihnen Ostkanada Mietwagenrundreisen oder Westkanada Mietwagenrundreisen, auf denen Sie innert weniger Tage die schönsten Ziele einer bestimmten Region besuchen können, oder auch lange Fahrten durch das gesamte Land mit einer Dauer von mehreren Wochen.

Hochzeitsreise nach Kanada

Flitterwochen und Hochzeitsreisen nach Kanada in romantischen Locations.

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Kreuzfahrten Alaska & Kanada

Exklusive Kreuzfahrten, bei denen Sie das Land und die Küste mit all ihren wunderschönen Facetten erleben.

Nationalparks in Kanada

Beobachten Sie Wildtiere in einer beeindruckenden Berg- und Seenkulisse.

Reisen nach Kanada mit Kindern

Bei uns finden Sie ausgesuchte Familienhotels mit speziellen Angeboten für Kinder.

Tierwelt in Kanada

Nirgends wo anders können Sie Bären, Wale oder Elche so nah erleben wie in Kanada.

Urlaub in Kanada

Hier finden Sie viele Gründe, weshalb Sie sich für einen Urlaub in Kanada entscheiden sollten.

Winterferien in Kanada

Skifahren im Winterwunderland der Rocky Mountains: Gigantische Bergmassive, grandiose Pisten und viel Pulverschnee.

Reiseinformationen

Von der Einreise bis hin zu Klimatabellen, mit unseren Tipps wird die Reise unvergesslich.

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