Kanada Mietwagenreise buchen vom Spezialisten
Auf Entdeckungstour durch den Norden Amerikas
Unterkünften für Kanada Mietwagenrundreisen
Die von uns angebotenen Unterkünfte sind so vielfältig wie die Ansprüche unserer Kunden: Die Auswahl reicht von familiengeführten Hotel mit rustikaler Atmosphäre mitten in der Natur bis hin zu erstklassigen Fünf-Sterne-Häusern in Toronto, Vancouver und anderen grossen Metropolen Kanadas. So können Sie sich ein abwechslungsreiches Reiseprogramm zusammenstellen und das zweitgrösste Land der Erde mit seinen unterschiedlichen Facetten kennenlernen.
Eine interessante Alternative ist die Verbindung von Camping und Reisen durch Kanada mit dem Auto. Diese Variante einer Kanada Rundreise bietet Ihnen ein Maximum an Unabhängigkeit und Flexibilität und wird nicht zuletzt deshalb besonders von Familien mit Kindern geschätzt.
Die für Kanada charakteristische Kombination von Naturnähe und gut ausgebauter touristischer Infrastruktur erweist sich dabei als besonderer Vorteil. Sportliche Aktivitäten wie Velotouren, Wanderungen oder Kanutouren lassen sich in Kanada problemlos in Ihre Mietwagenreise integrieren und bieten einen guten Ausgleich zu längeren Etappen im Auto.
Natur erleben auf einer Mietwagenreise durch Kanada
Wegen seiner weithin unberührten Naturlandschaften und der vielfältigen Fauna ist Kanada eine bevorzugte Destination für all jene, die Tiere lieber in der Natur als im Zoo beobachten. Schwarzbären sind beispielsweise im ganzen Land anzutreffen, im Westen und im Norden leben zudem die – allerdings deutlich selteneren – Grizzlybären und Kodiaks. An den nördlichen Küsten, insbesondere im Bereich der Hudson Bay, lassen sich sogar Eisbären beobachten.
In Kanadas Nationalparks, deren Besuche zu den Höhepunkten von Kanada Mietwagenferien gehören, leben dank intensiver Schutzmassnahmen heute wieder grössere Bisonherden. Und der Biber, der sich in wald- und wasserreichen Gegenden besonders wohlfühlt, gilt nicht umsonst als ein Nationaltier Kanadas.
Auch Elche, Wölfe, Luchse, Pumas, Robben und Wale sowie zahlreiche Vogelarten lassen sich auf einer Kanada Rundreise mit dem Mietwagen mit etwas Glück in freier Wildbahn beobachten und sorgen bei grossen und kleinen Touristen für unvergessliche Erinnerungen. Unsere Spezialisten für Kanada Mietwagenrundreisen empfehlen Ihnen gern Ziele und Strecken, die sich für eine ungestörte Naturbeobachtung während Ihrer Kanada Mietwagentour besonders gut eignen.
Je nachdem, wie viel Zeit Ihnen für Ihre Kanada Reise zur Verfügung steht, planen wir gemeinsam mit Ihnen Ostkanada Mietwagenrundreisen oder Westkanada Mietwagenrundreisen, auf denen Sie innert weniger Tage die schönsten Ziele einer bestimmten Region besuchen können, oder auch lange Fahrten durch das gesamte Land mit einer Dauer von mehreren Wochen.
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