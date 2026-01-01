Scenic Luxury Cruises & Tours
Erleben Sie eine Welt, in der Entdeckergeist auf Luxus trifft
Tastes of Discovery Series: Rhythms of the Brazilian Coastline mit Spitzenköchin Luciana Berry
Preis auf Anfrage
ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
Highlights: Sehnsuchtsziel Rio de Janeiro, Bezauberndes Parati, Abgeschiedenes Naturreservat Ponta do Sul,...
12 Tage / 11 Nächte
Scenic – der feine Unterschied
Sie werden feststellen, dass der Unterschied im Detail liegt. Freuen Sie sich auf eine individuell gestaltete Reise, in der Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
Aromen aus aller Welt
Zehn vielfältige Gourmet-Erlebnisse werden all Ihre Sinne berühren – von leger bis zu Haute Cuisine. Schauen Sie z.B. am offenen Teppanyaki-Grill der Zubereitung von asiatischem Streetfood zu oder werfen Sie einen Blick in die offene Küche am Chef’s Table.
Weit mehr als Wellness
Vom 550 m2 grossen Senses Spa*, Yoga & Pilates Studio bis hin zu den weitläufigen Pool- und Spa-Terrassen erwarten Sie verschiedene Wohlfühlmöglichkeiten. Finden Sie Ihren Ort zum Relaxen und Revitalisieren.
All-Inclusive Wellness
- Damen- und Herrensaunen, Dampfbäder und Ruheräume
- Temperaturgeregelte Tauchbecken
- Spezielle Thermalliegen
- Therapeutische Druckduschen
- Salztherapie-Lounge
- Pool- und Spa-Terrassen mit Sonnenliegen
- Studio für Yoga und Pilates
- Voll ausgestattetes Fitnessstudio
Die luxuriösesten Suiten auf See
Mit 114 Suiten auf fünf Decks setzt Scenic Eclipse den Standard für luxuriöse Hochseekreuzfahrten. Jede einzelne Suite bietet alle erdenklichen Vorzüge, die Sie von einem Luxushotel erwarten können – inklusive persönlichem Butlerservice.
Unbezahlbare Expertise
Je nach Route und Fachgebiet werden die Experten des Discovery-Teams immer wieder neu zusammengestellt. An ihrer Seite können Sie sichergehen, dass Sie in jeder Region nur die bestmöglichen Eindrücke sammeln.
Einzigartige Erlebnisse
Abseits bekannter Pfade lädt Scenic Eclipse die maximal 228 Gäste zu unvergesslichen Momenten ein. Erleben Sie atemberaubende Ausblicke an Bord eines unserer zwei hochmodernen Helikopter** und unserer U-Boote**.
Grenzenlose Navigation
Scenic Eclipse wurde speziell für weltweite Expeditionen entwickelt. Ihre Kombination aus erstklassigem Design und innovativer Technologie lässt die Crew sicher selbst durch extreme Regionen navigieren. Geniessen Sie Erkundungen, die neue Massstäbe setzen.
*Spa Treatments gegen Aufpreis.
**Helikopter- und U-Boot-Erlebnisse gegen Aufpreis, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, Verfügbarkeit, Gewichtsbeschränkungen, ärztlicher Genehmigung sowie Wetter- und Eisbedingungen.
Jenseits des Horizonts
Atemberaubende Aussichten erwarten Sie bei Touren mit einem der beiden Helikopter*. Erleben Sie Gänsehautmomente – bei einem Flug über tiefgrüne Fjorde, funkelnde Eisberge, türkisfarbene Meere oder archäologische Stätten.
- Zwei hochmoderne Airbus H130-T2 Helikopter*
- Platz für bis zu sechs Gäste plus einen erfahrenen Piloten
- Abflug von Scenic Eclipse zu beeindruckenden Entdeckungsreisen
- Wir bieten Rundflüge, abgelegene Landungen und exklusive Ausflüge** an
- Grosse Fenster ermöglichen von allen Sitzen eine perfekte Sicht
- Bose®-Kopfhörer zur Geräuschunterdrückung
*Helikopter-Erlebnisse gegen Aufpreis, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, Verfügbarkeit, Gewichtsbeschränkungen, ärztlicher Genehmigung sowie Wetter- und Eisbedingungen. Die Helikopter können in Südgeorgien, Svalbard, Indonesien, Japan, Frankreich und Schottland (UK) nicht eingesetzt werden.
**Gegen Aufpreis.
Wunder am Meeresgrund
Erforschen Sie die Mysterien der Meere an Bord der U-Boote* Scenic Neptune. Bestaunen Sie die bunte Meeresfauna, lebendige Korallenriffe und versunkene Ruinen bei Unterwasserexkursionen, die garantiert Ihre Scenic Eclipse Reise bereichern werden.
- Modernes Design und innovative Technologie, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen
- Platz für bis zu sechs Gäste (Scenic Neptune I) bzw. acht Gäste (Scenic Neptune II) plus einen erfahrenen Piloten
- Rundumblick dank speziell entwickelter Glaskuppel für uneingeschränkte Sicht
- Tauchtiefe von bis zu 100 Metern, um Orte zu erreichen, die nur selten Menschen sehen
*U-Boot-Erlebnisse gegen Aufpreis, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, Verfügbarkeit, Gewichtsbeschränkungen, ärztlicher Genehmigung sowie Wetter- und Eisbedingungen. Das U-Boot kann nicht in Svalbard, Westaustralien sowie der Kimberley-Region und dem Nordterritorium, Indonesien, Japan, Neuseeland, Frankreich, Spanien und US-Gewässern eingesetzt werden.
Wo Entdeckergeist auf Luxus trifft
Scenic bringt Sie mit den zwei Discovery Yachts weiter als je zuvor – Sie können über 500 Häfen in 63 Ländern auf allen sieben Kontinenten besuchen – von der Antarktis über Australien mit der Kimberley Küste bis nach Europa. Die Scenic Eclipse Flotte ist einzigartig, wenn es darum geht, die Welt mit kleinen Schiffen zu erkunden. Denn sie wollen die Gäste verantwortungsvoll und komfortabel auch zu den entlegensten Zielen bringen.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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