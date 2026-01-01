Die Scenic Group, zu der auch Scenic Luxury Cruises & Tours gehört, bietet preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse setzt die Reederei mehr als nur den Massstab für luxuriöse Hochseekreuzfahrten. Denn sie steht für All-Inclusive-Erlebnisse, die jede Reise zur Auszeit Ihres Lebens macht. Maximal 228 Gäste und ein nahezu 1:1 Gäste/Crew-Verhältnis garantieren eine intime und exklusive Atmosphäre an Bord, einen erstklassigen Service sowie eine fachliche Top-Betreuung durch ein hochqualifiziertes Expertenteam.

Ausflüge per Helikopter, U-Boot oder Zodiacs ermöglichen individuelle Erkundungen sowohl in der entlegenen Welt der Polarregionen als auch faszinierender Orte in Australien, Neuseeland und dem Südpazifik, im europäischen Mittelmeerraum, Nord- und Südamerika, in der Karibik sowie in Asien.