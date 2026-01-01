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Costa Kreuzfahrt

Kreuzfahrten mit Costa

Costa Crociere

Für mehr als 60 Jahren steht Costa Kreuzfahrten für aussergewöhnliche Routen, einzigartige Innovationen, Qualität und moderne Schiffe. Dabei vereinen die Costa-Schiffe gekonnt Eleganz und Komfort. Alle Schiffe sind im italienischen Stil eingerichtet und versprechen Ihnen ein Feinvergnügen, das keine Wünsche offen lässt. Stellen Sie sich eine Kreuzfahrt vor, auf der Sie relaxen - eine Reise voller Emotionen in Ihrem eigenen Rythmus. Lange Stopps an neuen Orten, um das wahre Wesen der jeweiligen Destination sowohl bei Tag als auch bei Nacht intensiv zu erleben.

Ob italienisches Bordleben im Mittelmeer, orientalische Momente in den Emiraten oder eine grosse Fahrt nach Südamerika: Costa verbindet gelebte Italianità mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis – und ist damit auch für Einsteiger und Familien eine ausgezeichnete Wahl. Als Schweizer Kreuzfahrt-Spezialist beraten wir Sie gerne persönlich, welches Fahrgebiet und welches Angebot am besten zu Ihnen passt.

Icon map38 Tage
Auf grosser Fahrt rund um Afrika
ab CHF 3859.– / pro Person
ab Savona bis Dubai
Highlights: «Costa Smeralda» modernes Kreuzfahrtschiff , 37 Nächte durch mehrere Kontinente, Exotische Stopps wie...
Icon calendar38 Tage / 37 Nächte
Icon map13 Tage
Die Magie des Nordens entdecken
ab CHF 2499.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: «Costa Favolosa» mit italienischem Stil und Entertainment, Island mit Seyðisfjörður, Akureyri und...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map139 Tage
In 139 Tagen die Welt neu erleben
ab CHF 26109.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: «Costa Deliziosa» als komfortables Schiff für lange Reisen, Tagestransit durch den Panamakanal, Mehr Zeit...
Icon calendar139 Tage / 138 Nächte
Icon map8 Tage
Kanarische Inseln und Madeira
ab CHF 1629.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Neu renoviertes Schiff, Nur 1 Seetag, 6 Inseln in 8 Tagen, Nationalpark Las Cañadas del Teide
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Sonne pur, das ganze Jahr über
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: Maritimes Marseille, Abwechslungsreiches Palma, Hafenstadt Palermo, Walschutzgebiet: „Light Show“
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map66 Tage
Von Japan bis Patagonien: Die Welt in 66 Tagen
ab CHF 11409.– / pro Person
ab Tokio bis Buenos Aires
Highlights: 66 Tage Weltreise auf 3 Kontinenten, 15 Länder zwischen Asien und Südamerika, Erleben von Tokio bis...
Icon calendar66 Tage / 65 Nächte

Italianità an Bord: Ferien im italienischen Stil

Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste – dieses Selbstverständnis prägt das ganze Bordleben. Die Schiffe sind farbenfroh und im italienischen Stil eingerichtet, die Atmosphäre ist locker und unbeschwert, das Publikum angenehm international. Dazu gehört selbstverständlich die italienische Küche: Costa serviert nicht nur die bekannten Pasta- und Pizzagerichte, sondern traditionelle Spezialitäten aus allen Regionen Italiens – abwechslungsreich, köstlich und mit viel Dolce far niente zwischen den Gängen. Wer südländische Lebensfreude auf See sucht, gepaart mit Eleganz und Komfort, ist bei Costa genau richtig.

Fahrgebiete: vom Mittelmeer bis Südamerika

Das Herzstück von Costa ist das Mittelmeer: Hier zeigen die Schiffe ihre italienische Seele, die Anreise ab der Schweiz ist kurz, und die Häfen liegen dicht beieinander – ideal für den Einstieg in die Kreuzfahrtwelt. Träume aus 1001 Nacht erfüllen die Routen rund um Dubai und die Emirate, dazu kommen Nordeuropa sowie exotische Asien- und Japankreuzfahrten. Besonders reizvoll für Geniesser mit Zeit sind die Grand Voyages: Transatlantikreisen von Europa in die Karibik oder nach Südamerika – oder in umgekehrter Richtung. Wer noch weiter hinaus möchte, findet bei unseren Weltreisen mit dem Schiff zusätzliche Inspiration.

Preisbewusst einsteigen: viel Schiff für Ihr Geld

Costa zählt zu den zugänglichsten Reedereien und eignet sich damit hervorragend für die erste Kreuzfahrt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv, ohne dass Sie an Bord auf Vielfalt, Unterhaltung oder gute Küche verzichten müssten. Costa Club-Mitglieder profitieren zusätzlich von sämtlichen Clubvorteilen inklusive Rabatten. Und das Beste: Als Costa-Spezialist gewährt knecht reisen sämtliche Reederei-Rabatte – kumulierbar mit allfälligen knecht reisen-Rabatten, Sie profitieren also gleich doppelt. Einen Überblick über weitere Reedereien und Angebote finden Sie auf unserer Seite für Schiffsreisen.

Die perfekte Ferienformel für Familien

Kaum eine Reederei ist so konsequent auf Familien ausgerichtet wie Costa. Grosszügige Kabinen mit Belegungsmöglichkeit für bis zu fünf Personen, unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme und eine attraktive Preisgestaltung für Kinder – teilweise reisen die Kleinen sogar kostenlos mit – machen die Schiffe zur unkomplizierten Wahl für Ferien mit dem Nachwuchs. Während die Kinder bestens betreut sind, geniessen die Eltern das Bordleben in ihrem eigenen Rhythmus – ganz im Sinne einer Reise voller Emotionen für alle Generationen.

Für wen Costa passt – unsere ehrliche Einschätzung

Costa ist ideal für Familien, preisbewusste Einsteiger und unkomplizierte Gäste, die ein internationales Publikum und eine lebhafte, farbenfrohe Umgebung mögen. Wer hingegen kleine Schiffe, gediegene Zurückhaltung und exklusiven Service sucht, ist im Segment der Luxuskreuzfahrten besser aufgehoben; wer Meer gegen Flusslandschaften tauschen möchte, findet bei den Flusskreuzfahrten eine ruhigere Alternative. Als Schweizer Schiffsreisen-Spezialist beraten wir Sie ehrlich und unabhängig – und sagen Ihnen offen, ob Costa zu Ihren Vorstellungen passt oder ob eine andere Reederei die bessere Wahl für Sie ist.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste

Erleben Sie italienische Momente auf See! Geniessen Sie die Vielfalt von COSTA auf allen Weltmeeren: Ob exotische Asien- und Japankreuzfahrten, Träume aus 1001 Nacht in Dubai, Familienkreuzfahrten im Mittelmeer oder Nordeuropa. Oder Grand Voyages Transatlantik von Europa in die Karibik oder nach Südamerika oder umgekehrt.

Erleben Sie Italianità, Dolce far niente und selbstverständlich die italienische Küche an Bord der Costa-Schiffe. Dabei  stellen wir fest, dass die italienische Küche nicht nur aus den bekannten Pasta- und Pizzagerichten bestehen. Denn Costa bietet traditionelle Gerichte aus allen Regionen Italiens an – Abwechslungsreich und köstlich! Buon Appetito!

Die Costa-Schiffe bieten auch für Familien die perfekte Ferienformel: von grosszügigen Kabinen – mit der Möglichkeit bis zu 5er-Belegung! – über unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme bis hin zur attraktiven Preisgestaltung für Kinder (Kinder reisen kostenlos!).

Und für Costa Club-Mitglieder: Profitieren Sie von allen Clubvorteilen inklusive den Rabatten.

knecht reisen als Ihr Costa-Spezialist gewährt sämtliche Reederei-Rabatte! Und das Beste: die Rabatte sind mit allfälligen knecht reisen-Rabatte kumulierbar! Sie profitieren also doppelt!

Unsere Meinung 

Lockere, unbeschwerte Atmosphäre, ideal für Familien und unkomplizierte Göste welche internationales Publikum mögen. Sehr farbenfrohe Einrichtungen der Schiffe. Die Costa neoColletction mit den kleineren Schiffen und klassisch-eleganter Ausstattung sind optimal für Genussmenschen. 

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

Costa passt zu Familien, preisbewussten Einsteigern und unkomplizierten Gästen, die eine lockere Atmosphäre und ein internationales Publikum schätzen. Das Bordleben ist lebhaft und farbenfroh, die italienische Küche ein täglicher Höhepunkt. Wer es sehr ruhig und exklusiv mag, ist bei anderen Reedereien besser aufgehoben – wir beraten Sie gerne ehrlich.

Ja, Costa gilt als eine der familienfreundlichsten Reedereien überhaupt. Grosszügige Kabinen mit Belegung für bis zu fünf Personen, betreute Kinder- und Jugendprogramme sowie attraktive Kinderpreise – teilweise reisen Kinder sogar kostenlos mit – machen die Schiffe zur idealen Wahl für Familienferien auf See.

Das Kernfahrgebiet ist das Mittelmeer, wo Costa seine italienischen Wurzeln besonders ausspielt. Dazu kommen Nordeuropa, die Emirate rund um Dubai, Asien- und Japankreuzfahrten sowie Grand Voyages über den Atlantik in die Karibik und nach Südamerika. Welche Route zu Ihnen passt, klären wir gerne im persönlichen Beratungsgespräch.

Als Costa-Spezialist gewährt knecht reisen sämtliche Reederei-Rabatte, etwa für Costa Club-Mitglieder – und diese lassen sich mit allfälligen knecht reisen-Rabatten kumulieren, Sie profitieren also doppelt. Dazu erhalten Sie persönliche Beratung aus der Schweiz und eine ehrliche Empfehlung, welches Schiff und Fahrgebiet zu Ihnen passt.

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