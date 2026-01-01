Costa Kreuzfahrten

Kreuzfahrten mit Costa
Costa Crociere
Auf grosser Fahrt rund um Afrika
ab CHF 3859.– / pro Person
ab Savona bis Dubai
Highlights: «Costa Smeralda» modernes Kreuzfahrtschiff , 37 Nächte durch mehrere Kontinente, Exotische Stopps wie...
38 Tage / 37 Nächte
Die Magie des Nordens entdecken
ab CHF 2499.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: «Costa Favolosa» mit italienischem Stil und Entertainment, Island mit Seyðisfjörður, Akureyri und...
13 Tage / 12 Nächte
In 139 Tagen die Welt neu erleben
ab CHF 26109.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: «Costa Deliziosa» als komfortables Schiff für lange Reisen, Tagestransit durch den Panamakanal, Mehr Zeit...
139 Tage / 138 Nächte
Kanarische Inseln und Madeira
ab CHF 1629.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Neu renoviertes Schiff, Nur 1 Seetag, 6 Inseln in 8 Tagen, Nationalpark Las Cañadas del Teide
8 Tage / 7 Nächte
Sonne pur, das ganze Jahr über
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: Maritimes Marseille, Abwechslungsreiches Palma, Hafenstadt Palermo, Walschutzgebiet: „Light Show“
8 Tage / 7 Nächte
Von Japan bis Patagonien: Die Welt in 66 Tagen
ab CHF 11409.– / pro Person
ab Tokio bis Buenos Aires
Highlights: 66 Tage Weltreise auf 3 Kontinenten, 15 Länder zwischen Asien und Südamerika, Erleben von Tokio bis...
66 Tage / 65 Nächte
Italianità an Bord: Ferien im italienischen Stil
Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste – dieses Selbstverständnis prägt das ganze Bordleben. Die Schiffe sind farbenfroh und im italienischen Stil eingerichtet, die Atmosphäre ist locker und unbeschwert, das Publikum angenehm international. Dazu gehört selbstverständlich die italienische Küche: Costa serviert nicht nur die bekannten Pasta- und Pizzagerichte, sondern traditionelle Spezialitäten aus allen Regionen Italiens – abwechslungsreich, köstlich und mit viel Dolce far niente zwischen den Gängen. Wer südländische Lebensfreude auf See sucht, gepaart mit Eleganz und Komfort, ist bei Costa genau richtig.
Fahrgebiete: vom Mittelmeer bis Südamerika
Das Herzstück von Costa ist das Mittelmeer: Hier zeigen die Schiffe ihre italienische Seele, die Anreise ab der Schweiz ist kurz, und die Häfen liegen dicht beieinander – ideal für den Einstieg in die Kreuzfahrtwelt. Träume aus 1001 Nacht erfüllen die Routen rund um Dubai und die Emirate, dazu kommen Nordeuropa sowie exotische Asien- und Japankreuzfahrten. Besonders reizvoll für Geniesser mit Zeit sind die Grand Voyages: Transatlantikreisen von Europa in die Karibik oder nach Südamerika – oder in umgekehrter Richtung. Wer noch weiter hinaus möchte, findet bei unseren Weltreisen mit dem Schiff zusätzliche Inspiration.
Preisbewusst einsteigen: viel Schiff für Ihr Geld
Costa zählt zu den zugänglichsten Reedereien und eignet sich damit hervorragend für die erste Kreuzfahrt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv, ohne dass Sie an Bord auf Vielfalt, Unterhaltung oder gute Küche verzichten müssten. Costa Club-Mitglieder profitieren zusätzlich von sämtlichen Clubvorteilen inklusive Rabatten. Und das Beste: Als Costa-Spezialist gewährt knecht reisen sämtliche Reederei-Rabatte – kumulierbar mit allfälligen knecht reisen-Rabatten, Sie profitieren also gleich doppelt. Einen Überblick über weitere Reedereien und Angebote finden Sie auf unserer Seite für Schiffsreisen.
Die perfekte Ferienformel für Familien
Kaum eine Reederei ist so konsequent auf Familien ausgerichtet wie Costa. Grosszügige Kabinen mit Belegungsmöglichkeit für bis zu fünf Personen, unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme und eine attraktive Preisgestaltung für Kinder – teilweise reisen die Kleinen sogar kostenlos mit – machen die Schiffe zur unkomplizierten Wahl für Ferien mit dem Nachwuchs. Während die Kinder bestens betreut sind, geniessen die Eltern das Bordleben in ihrem eigenen Rhythmus – ganz im Sinne einer Reise voller Emotionen für alle Generationen.
Für wen Costa passt – unsere ehrliche Einschätzung
Costa ist ideal für Familien, preisbewusste Einsteiger und unkomplizierte Gäste, die ein internationales Publikum und eine lebhafte, farbenfrohe Umgebung mögen. Wer hingegen kleine Schiffe, gediegene Zurückhaltung und exklusiven Service sucht, ist im Segment der Luxuskreuzfahrten besser aufgehoben; wer Meer gegen Flusslandschaften tauschen möchte, findet bei den Flusskreuzfahrten eine ruhigere Alternative. Als Schweizer Schiffsreisen-Spezialist beraten wir Sie ehrlich und unabhängig – und sagen Ihnen offen, ob Costa zu Ihren Vorstellungen passt oder ob eine andere Reederei die bessere Wahl für Sie ist.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste
Erleben Sie italienische Momente auf See! Geniessen Sie die Vielfalt von COSTA auf allen Weltmeeren: Ob exotische Asien- und Japankreuzfahrten, Träume aus 1001 Nacht in Dubai, Familienkreuzfahrten im Mittelmeer oder Nordeuropa. Oder Grand Voyages Transatlantik von Europa in die Karibik oder nach Südamerika oder umgekehrt.
Erleben Sie Italianità, Dolce far niente und selbstverständlich die italienische Küche an Bord der Costa-Schiffe. Dabei stellen wir fest, dass die italienische Küche nicht nur aus den bekannten Pasta- und Pizzagerichten bestehen. Denn Costa bietet traditionelle Gerichte aus allen Regionen Italiens an – Abwechslungsreich und köstlich! Buon Appetito!
Die Costa-Schiffe bieten auch für Familien die perfekte Ferienformel: von grosszügigen Kabinen – mit der Möglichkeit bis zu 5er-Belegung! – über unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme bis hin zur attraktiven Preisgestaltung für Kinder (Kinder reisen kostenlos!).
Und für Costa Club-Mitglieder: Profitieren Sie von allen Clubvorteilen inklusive den Rabatten.
knecht reisen als Ihr Costa-Spezialist gewährt sämtliche Reederei-Rabatte! Und das Beste: die Rabatte sind mit allfälligen knecht reisen-Rabatte kumulierbar! Sie profitieren also doppelt!
Unsere Meinung
Lockere, unbeschwerte Atmosphäre, ideal für Familien und unkomplizierte Göste welche internationales Publikum mögen. Sehr farbenfrohe Einrichtungen der Schiffe. Die Costa neoColletction mit den kleineren Schiffen und klassisch-eleganter Ausstattung sind optimal für Genussmenschen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Costa passt zu Familien, preisbewussten Einsteigern und unkomplizierten Gästen, die eine lockere Atmosphäre und ein internationales Publikum schätzen. Das Bordleben ist lebhaft und farbenfroh, die italienische Küche ein täglicher Höhepunkt. Wer es sehr ruhig und exklusiv mag, ist bei anderen Reedereien besser aufgehoben – wir beraten Sie gerne ehrlich.
Ja, Costa gilt als eine der familienfreundlichsten Reedereien überhaupt. Grosszügige Kabinen mit Belegung für bis zu fünf Personen, betreute Kinder- und Jugendprogramme sowie attraktive Kinderpreise – teilweise reisen Kinder sogar kostenlos mit – machen die Schiffe zur idealen Wahl für Familienferien auf See.
Das Kernfahrgebiet ist das Mittelmeer, wo Costa seine italienischen Wurzeln besonders ausspielt. Dazu kommen Nordeuropa, die Emirate rund um Dubai, Asien- und Japankreuzfahrten sowie Grand Voyages über den Atlantik in die Karibik und nach Südamerika. Welche Route zu Ihnen passt, klären wir gerne im persönlichen Beratungsgespräch.
Als Costa-Spezialist gewährt knecht reisen sämtliche Reederei-Rabatte, etwa für Costa Club-Mitglieder – und diese lassen sich mit allfälligen knecht reisen-Rabatten kumulieren, Sie profitieren also doppelt. Dazu erhalten Sie persönliche Beratung aus der Schweiz und eine ehrliche Empfehlung, welches Schiff und Fahrgebiet zu Ihnen passt.
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