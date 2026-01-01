Costa Kreuzfahrten

Italianità an Bord: Ferien im italienischen Stil

Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste – dieses Selbstverständnis prägt das ganze Bordleben. Die Schiffe sind farbenfroh und im italienischen Stil eingerichtet, die Atmosphäre ist locker und unbeschwert, das Publikum angenehm international. Dazu gehört selbstverständlich die italienische Küche: Costa serviert nicht nur die bekannten Pasta- und Pizzagerichte, sondern traditionelle Spezialitäten aus allen Regionen Italiens – abwechslungsreich, köstlich und mit viel Dolce far niente zwischen den Gängen. Wer südländische Lebensfreude auf See sucht, gepaart mit Eleganz und Komfort, ist bei Costa genau richtig.

Fahrgebiete: vom Mittelmeer bis Südamerika

Das Herzstück von Costa ist das Mittelmeer: Hier zeigen die Schiffe ihre italienische Seele, die Anreise ab der Schweiz ist kurz, und die Häfen liegen dicht beieinander – ideal für den Einstieg in die Kreuzfahrtwelt. Träume aus 1001 Nacht erfüllen die Routen rund um Dubai und die Emirate, dazu kommen Nordeuropa sowie exotische Asien- und Japankreuzfahrten. Besonders reizvoll für Geniesser mit Zeit sind die Grand Voyages: Transatlantikreisen von Europa in die Karibik oder nach Südamerika – oder in umgekehrter Richtung. Wer noch weiter hinaus möchte, findet bei unseren Weltreisen mit dem Schiff zusätzliche Inspiration.

Preisbewusst einsteigen: viel Schiff für Ihr Geld

Costa zählt zu den zugänglichsten Reedereien und eignet sich damit hervorragend für die erste Kreuzfahrt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv, ohne dass Sie an Bord auf Vielfalt, Unterhaltung oder gute Küche verzichten müssten. Costa Club-Mitglieder profitieren zusätzlich von sämtlichen Clubvorteilen inklusive Rabatten. Und das Beste: Als Costa-Spezialist gewährt knecht reisen sämtliche Reederei-Rabatte – kumulierbar mit allfälligen knecht reisen-Rabatten, Sie profitieren also gleich doppelt. Einen Überblick über weitere Reedereien und Angebote finden Sie auf unserer Seite für Schiffsreisen.

Die perfekte Ferienformel für Familien

Kaum eine Reederei ist so konsequent auf Familien ausgerichtet wie Costa. Grosszügige Kabinen mit Belegungsmöglichkeit für bis zu fünf Personen, unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme und eine attraktive Preisgestaltung für Kinder – teilweise reisen die Kleinen sogar kostenlos mit – machen die Schiffe zur unkomplizierten Wahl für Ferien mit dem Nachwuchs. Während die Kinder bestens betreut sind, geniessen die Eltern das Bordleben in ihrem eigenen Rhythmus – ganz im Sinne einer Reise voller Emotionen für alle Generationen.

Für wen Costa passt – unsere ehrliche Einschätzung

Costa ist ideal für Familien, preisbewusste Einsteiger und unkomplizierte Gäste, die ein internationales Publikum und eine lebhafte, farbenfrohe Umgebung mögen. Wer hingegen kleine Schiffe, gediegene Zurückhaltung und exklusiven Service sucht, ist im Segment der Luxuskreuzfahrten besser aufgehoben; wer Meer gegen Flusslandschaften tauschen möchte, findet bei den Flusskreuzfahrten eine ruhigere Alternative. Als Schweizer Schiffsreisen-Spezialist beraten wir Sie ehrlich und unabhängig – und sagen Ihnen offen, ob Costa zu Ihren Vorstellungen passt oder ob eine andere Reederei die bessere Wahl für Sie ist.