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Mittelamerika Kreuzfahrt

Mittelamerika – faszinierende Orte in Hülle und Fülle

Ferien in Mittelamerika von unseren Spezialisten

Egal, ob Ihr Kreuzfahrtschiff in Mexico, Panama oder Costa Rica anlegt, die herzliche Stimmung Mittelamerikas ist überall spürbar. Traumhafte Strände, versunkene Kulturen und faszinierende Landschaften sind der Garant dafür, dass eine Kreuzfahrt durch die Gewässer Mittelamerikas viele Highlights bietet. Wenn Sie schon bald auf den Spuren der Mayas oder Azteken wandeln möchten und die ausgeprägte Gastfreundschaft der Einheimischen Sie begeistert, sollten Sie nicht zögern und unsere Spezialisten noch heute kontaktieren. Sie stellen Ihnen gerne eine Kreuzfahrt zu den schönsten Plätzen Mittelamerikas zusammen.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Kulturschätze, die ihresgleichen suchen

Bunte Papageien und verspielte Äffchen sind typisch für die Regenwälder Mittelamerikas, in denen es aber noch ganz andere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen gibt. Denn diese Region unserer Erde war einst die Heimat so stolzer Völker wie der Mayas und der Azteken. Imposante Ruinen, wie die in Belize gelegene Maya-Ruinenstadt Altun Ha, zeugen noch heute von der Pracht, die einst im Dschungel Mittelamerikas herrschte und entführen Sie in eine längst untergegangene Welt.

Aber auch abseits der Regenwälder Mittelamerikas, an den Küsten der Region, tobt das pralle Leben. So ist die mexikanische Küstenstadt Acapulco bekannt für ihre wagemutigen Klippenspringer, deren Show sehr sehenswert ist.

 

Eine wunderschöne Natur erwartet Sie in Mittelamerika

Weitläufige Kaffeeplantagen und einzigartige Bauwerke wie der atemberaubende Panamakanal verdeutlichen sehr anschaulich, warum Mittelamerika ein derart attraktives Reiseziel ist. Insbesondere eine Kreuzfahrt zu den herrlichsten Orten dieser Region ist empfehlenswert, da Sie auf diese Weise viele verschiedene Aspekte Mittelamerikas erleben. Durch reizvolle Städte wie die costaricanische Hauptstadt San José zu flanieren, ist in Mittelamerika ebenso möglich wie ein Ausflug zu einer Kaffeeverkostung. Mittelamerika hat viele Facetten, was eine Kreuzfahrt in diesem Teil unserer Erde zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Icon map8 Tage
Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map18 Tage
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte

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