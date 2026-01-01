Mittelamerika – faszinierende Orte in Hülle und Fülle
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Kulturschätze, die ihresgleichen suchen
Bunte Papageien und verspielte Äffchen sind typisch für die Regenwälder Mittelamerikas, in denen es aber noch ganz andere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen gibt. Denn diese Region unserer Erde war einst die Heimat so stolzer Völker wie der Mayas und der Azteken. Imposante Ruinen, wie die in Belize gelegene Maya-Ruinenstadt Altun Ha, zeugen noch heute von der Pracht, die einst im Dschungel Mittelamerikas herrschte und entführen Sie in eine längst untergegangene Welt.
Aber auch abseits der Regenwälder Mittelamerikas, an den Küsten der Region, tobt das pralle Leben. So ist die mexikanische Küstenstadt Acapulco bekannt für ihre wagemutigen Klippenspringer, deren Show sehr sehenswert ist.
Eine wunderschöne Natur erwartet Sie in Mittelamerika
Weitläufige Kaffeeplantagen und einzigartige Bauwerke wie der atemberaubende Panamakanal verdeutlichen sehr anschaulich, warum Mittelamerika ein derart attraktives Reiseziel ist. Insbesondere eine Kreuzfahrt zu den herrlichsten Orten dieser Region ist empfehlenswert, da Sie auf diese Weise viele verschiedene Aspekte Mittelamerikas erleben. Durch reizvolle Städte wie die costaricanische Hauptstadt San José zu flanieren, ist in Mittelamerika ebenso möglich wie ein Ausflug zu einer Kaffeeverkostung. Mittelamerika hat viele Facetten, was eine Kreuzfahrt in diesem Teil unserer Erde zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.
Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
8 Tage / 7 Nächte
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
18 Tage / 17 Nächte
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