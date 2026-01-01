Kulturschätze, die ihresgleichen suchen

Bunte Papageien und verspielte Äffchen sind typisch für die Regenwälder Mittelamerikas, in denen es aber noch ganz andere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen gibt. Denn diese Region unserer Erde war einst die Heimat so stolzer Völker wie der Mayas und der Azteken. Imposante Ruinen, wie die in Belize gelegene Maya-Ruinenstadt Altun Ha, zeugen noch heute von der Pracht, die einst im Dschungel Mittelamerikas herrschte und entführen Sie in eine längst untergegangene Welt.

Aber auch abseits der Regenwälder Mittelamerikas, an den Küsten der Region, tobt das pralle Leben. So ist die mexikanische Küstenstadt Acapulco bekannt für ihre wagemutigen Klippenspringer, deren Show sehr sehenswert ist.