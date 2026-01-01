Kreuzfahrten mit AIDA
Traumreisen mit einem Lächeln
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights: Vielseitiges Gran Canaria, Flora und Fauna auf Madeira, Malerischer Pico del Teide, Traumstrände auf...
8 Tage / 7 Nächte
In 145 Tagen einmal um die Welt
ab CHF 40250.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: «AIDAdiva» renoviert im Herbst 2025, Balkonkabine Kat. BB mit privatem Meerblick, Abwechslungsreiche...
145 Tage / 144 Nächte
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Dubai
Highlights: Geheimnisvolle Welt des Orients, Kontrast zwischen Tradition und Zukunft, Naturbelassenes Sir Bani Yas,...
8 Tage / 7 Nächte
Von Warnemünde nach Mallorca mit «AIDAmar»
ab CHF 2518.– / pro Person
ab Warnemünde bis Mallorca
Highlights: An Bord der «AIDAmar» geniessen Sie Kulinarik, Wellness und Entertainment , Entdecken Sie kulturelle...
15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
AIDA Traumreisen – das ganze Jahr, auf der ganzen Welt
AIDA ist mit elf Schiffen an den schönsten Orten dieser Welt unterwegs. Im Sommer zu den faszinierendsten Ländern Europas, und im Winter nehmen sie Kurs auf Fernwehziele wie die Karibik, Südostasien, den Orient, die Kanaren oder die Trauminseln im Indischen Ozean.
Vieles spricht für eine AIDA Reise
- Vielfältige Freizeitmöglichkeiten an Bord
- Ideal für Reisende jeden Alters, Paare, Freunde und Singles
- Grosses Angebot für Familien und Kinder
- Das AIDA Gefühl mit entspannter Atmosphäre und viel Herzlichkeit
- Umfassende Inklusivleistungen
- Auszeichnungen für Familienfreundlichkeit und Wellness-Angebot
- Moderne Kreuzfahrtflotte
- Entdecken von vielen Traumzielen auf einer Reise
Alles drin, alle glücklich – die AIDA Inklusivleistungen
- Kulinarisches Verwöhnprogramm mit Vollpension und ausgewählten Getränken
- Entertainment vom Feinsten zum Geniessen, Mitmachen und Feiern
- Fitness an modernsten Geräten, ein Sport-Aussendeck und viele Kurse
- Spass und Action mit familienfreundlichen Angeboten für Kids und Teens
- Entspannung in komfortablen, liebevoll eingerichteten Kabinen
- Sonnen, Baden und Relaxen auf grosszügigen Aussendecks
- Zuhause-Gefühl mit herzlichem Service und Deutsch als überwiegender Bordsprache
- Sicherheit und Gesundheit mit Zertifizierungen und Standards an Bord und auf Ausflügen
Das Familienparadies auf dem Meer. Kinder, was für Ferien!
- Entspannte Atmosphäre und herzlicher Service
- Mini Club (je nach Schiff), Kids Club und Teens Club
- Wasser-Erlebniswelten, Pools, Klettergarten, Boulder-Wand, Game Center (je nach Schiff)
- Für die Kleinen: Bettchen, Bistro, Babyphone und vieles mehr
- Vielfältiges Ausflugsprogramm, in jedem Hafen auch individuelle Landgänge möglich
- Kinder unter 2 Jahren reisen in der Kabine der Eltern kostenlos, Kinder von 2 bis 15 Jahren zu günstigen Festpreisen
- Das beste auf dem Meer verfügbare Internet dank Starlinkanbindung und günstige Tarife
AIDAcosma – das jüngste Schiff der Flotte
AIDAcosma wurde 2022 in Dienst gestellt. Sie vereint das Beste der gesamten AIDA Flotte auf einem Kreuzfahrtschiff. Hier erwarten Sie viel Platz und unendlich viele Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres zu verbringen. Übrigens, an Bord von AIDAcosma können Sie aus 21 Kabinenkategorien wählen. Sind Sie neugierig, wie es an Bord aussieht?
Barrierefrei auf hoher See
AIDA ist bunt und vielfältig. Und für alle da. Nahezu alle Bereiche des Schiffs sind barrierefrei. Und Reisende mit einer Seh- und Höreinschränkung können an vielen Stellen auf Unterstützung zählen. So sind Deckgrundrisse ebenso selbstverständlich wie Gehörlosen-Sets bei den Shows im Theatrium.
Auch verschiedene barrierearme Kabinenvarianten stehen zur Verfügung – von der Innen- bis zur Verandakabine. Und auf barrierefreien Ausflügen können Gäste Land und Leute bequem im eigenen Tempo entdecken.
Auf dem Weg zum klimaneutralen Schiffsbetrieb
AIDA ist Vorreiter in nachhaltiger Kreuzfahrt. Ziel ist es, den ökologischen Fussabdruck Schritt für Schritt zu verkleinern. Das Engagement von AIDA in einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Kreuzfahrtmarkt ist gross. Das Unternehmen investiert in einen besseren Schutz der marinen Ökosysteme, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und den Einsatz neuer Antriebstechnologien. Neben der Nutzung von Landstrom und Flüssigerdgas (LNG) hat AIDA bereits heute den Einsatz von alternativen Energiequellen unter Beweis gestellt. Dazu gehören Biokraftstoff und Batterien zum Betrieb der Kreuzfahrtschiffe. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern arbeitet die Reederei zudem intensiv an zukünftigen alternativen Antriebstechnologien.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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