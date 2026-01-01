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Kreuzfahrten mit AIDA

Traumreisen mit einem Lächeln

Nur einmal Koffer packen und fast jeden Morgen an einem neuen Ort aufwachen. Genau so können Sie sich eine Kreuzfahrt mit AIDA vorstellen. Es ist vielleicht die schönste und entspannteste Art, die Welt und sich selbst neu zu entdecken. Und eine der vielfältigsten. Wonach ist Ihnen? Entspannung oder Sport? Familienspass? Eine romantische Zeit zu zweit oder unter Sternenhimmel tanzen?

In der Hängematte auf dem Kabinenbalkon träumen? Die Ziele Ihrer Reise auf Ausflügen entdecken? Mit AIDA ist alles möglich. Und eines ist sicher: Am Abend werden Sie mit einem Lächeln einschlafen. Also, Leinen los für unvergessliche Ferien.

Icon map8 Tage
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights: Vielseitiges Gran Canaria, Flora und Fauna auf Madeira, Malerischer Pico del Teide, Traumstrände auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map145 Tage
In 145 Tagen einmal um die Welt
ab CHF 40250.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: «AIDAdiva» renoviert im Herbst 2025, Balkonkabine Kat. BB mit privatem Meerblick, Abwechslungsreiche...
Icon calendar145 Tage / 144 Nächte
Icon map8 Tage
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Dubai
Highlights: Geheimnisvolle Welt des Orients, Kontrast zwischen Tradition und Zukunft, Naturbelassenes Sir Bani Yas,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map15 Tage
Von Warnemünde nach Mallorca mit «AIDAmar»
ab CHF 2518.– / pro Person
ab Warnemünde bis Mallorca
Highlights: An Bord der «AIDAmar» geniessen Sie Kulinarik, Wellness und Entertainment , Entdecken Sie kulturelle...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

AIDA Traumreisen – das ganze Jahr, auf der ganzen Welt

AIDA ist mit elf Schiffen an den schönsten Orten dieser Welt unterwegs. Im Sommer zu den faszinierendsten Ländern Europas, und im Winter nehmen sie Kurs auf Fernwehziele wie die Karibik, Südostasien, den Orient, die Kanaren oder die Trauminseln im Indischen Ozean.

 

Vieles spricht für eine AIDA Reise

  • Vielfältige Freizeitmöglichkeiten an Bord
  • Ideal für Reisende jeden Alters, Paare, Freunde und Singles
  • Grosses Angebot für Familien und Kinder
  • Das AIDA Gefühl mit entspannter Atmosphäre und viel Herzlichkeit
  • Umfassende Inklusivleistungen
  • Auszeichnungen für Familienfreundlichkeit und Wellness-Angebot
  • Moderne Kreuzfahrtflotte
  • Entdecken von vielen Traumzielen auf einer Reise

Alles drin, alle glücklich – die AIDA Inklusivleistungen

  • Kulinarisches Verwöhnprogramm mit Vollpension und ausgewählten Getränken
  • Entertainment vom Feinsten zum Geniessen, Mitmachen und Feiern
  • Fitness an modernsten Geräten, ein Sport-Aussendeck und viele Kurse
  • Spass und Action mit familienfreundlichen Angeboten für Kids und Teens
  • Entspannung in komfortablen, liebevoll eingerichteten Kabinen
  • Sonnen, Baden und Relaxen auf grosszügigen Aussendecks
  • Zuhause-Gefühl mit herzlichem Service und Deutsch als überwiegender Bordsprache
  • Sicherheit und Gesundheit mit Zertifizierungen und Standards an Bord und auf Ausflügen

Das Familienparadies auf dem Meer. Kinder, was für Ferien!

  • Entspannte Atmosphäre und herzlicher Service
  • Mini Club (je nach Schiff), Kids Club und Teens Club
  • Wasser-Erlebniswelten, Pools, Klettergarten, Boulder-Wand, Game Center (je nach Schiff)
  • Für die Kleinen: Bettchen, Bistro, Babyphone und vieles mehr
  • Vielfältiges Ausflugsprogramm, in jedem Hafen auch individuelle Landgänge möglich
  • Kinder unter 2 Jahren reisen in der Kabine der Eltern kostenlos, Kinder von 2 bis 15 Jahren zu günstigen Festpreisen
  • Das beste auf dem Meer verfügbare Internet dank Starlinkanbindung und günstige Tarife

AIDAcosma – das jüngste Schiff der Flotte

AIDAcosma wurde 2022 in Dienst gestellt. Sie vereint das Beste der gesamten AIDA Flotte auf einem Kreuzfahrtschiff. Hier erwarten Sie viel Platz und unendlich viele Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres zu verbringen. Übrigens, an Bord von AIDAcosma können Sie aus 21 Kabinenkategorien wählen. Sind Sie neugierig, wie es an Bord aussieht?

 

Barrierefrei auf hoher See

AIDA ist bunt und vielfältig. Und für alle da. Nahezu alle Bereiche des Schiffs sind barrierefrei. Und Reisende mit einer Seh- und Höreinschränkung können an vielen Stellen auf Unterstützung zählen. So sind Deckgrundrisse ebenso selbstverständlich wie Gehörlosen-Sets bei den Shows im Theatrium.

Auch verschiedene barrierearme Kabinenvarianten stehen zur Verfügung – von der Innen- bis zur Verandakabine. Und auf barrierefreien Ausflügen können Gäste Land und Leute bequem im eigenen Tempo entdecken.

 

Auf dem Weg zum klimaneutralen Schiffsbetrieb

AIDA ist Vorreiter in nachhaltiger Kreuzfahrt. Ziel ist es, den ökologischen Fussabdruck Schritt für Schritt zu verkleinern. Das Engagement von AIDA in einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Kreuzfahrtmarkt ist gross. Das Unternehmen investiert in einen besseren Schutz der marinen Ökosysteme, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und den Einsatz neuer Antriebstechnologien. Neben der Nutzung von Landstrom und Flüssigerdgas (LNG) hat AIDA bereits heute den Einsatz von alternativen Energiequellen unter Beweis gestellt. Dazu gehören Biokraftstoff und Batterien zum Betrieb der Kreuzfahrtschiffe. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern arbeitet die Reederei zudem intensiv an zukünftigen alternativen Antriebstechnologien.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

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