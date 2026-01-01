AIDAcosma – das jüngste Schiff der Flotte

AIDAcosma wurde 2022 in Dienst gestellt. Sie vereint das Beste der gesamten AIDA Flotte auf einem Kreuzfahrtschiff. Hier erwarten Sie viel Platz und unendlich viele Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres zu verbringen. Übrigens, an Bord von AIDAcosma können Sie aus 21 Kabinenkategorien wählen. Sind Sie neugierig, wie es an Bord aussieht?

Barrierefrei auf hoher See

AIDA ist bunt und vielfältig. Und für alle da. Nahezu alle Bereiche des Schiffs sind barrierefrei. Und Reisende mit einer Seh- und Höreinschränkung können an vielen Stellen auf Unterstützung zählen. So sind Deckgrundrisse ebenso selbstverständlich wie Gehörlosen-Sets bei den Shows im Theatrium.

Auch verschiedene barrierearme Kabinenvarianten stehen zur Verfügung – von der Innen- bis zur Verandakabine. Und auf barrierefreien Ausflügen können Gäste Land und Leute bequem im eigenen Tempo entdecken.

Auf dem Weg zum klimaneutralen Schiffsbetrieb

AIDA ist Vorreiter in nachhaltiger Kreuzfahrt. Ziel ist es, den ökologischen Fussabdruck Schritt für Schritt zu verkleinern. Das Engagement von AIDA in einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Kreuzfahrtmarkt ist gross. Das Unternehmen investiert in einen besseren Schutz der marinen Ökosysteme, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und den Einsatz neuer Antriebstechnologien. Neben der Nutzung von Landstrom und Flüssigerdgas (LNG) hat AIDA bereits heute den Einsatz von alternativen Energiequellen unter Beweis gestellt. Dazu gehören Biokraftstoff und Batterien zum Betrieb der Kreuzfahrtschiffe. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern arbeitet die Reederei zudem intensiv an zukünftigen alternativen Antriebstechnologien.