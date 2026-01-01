Windjammer-Tradition: Segel setzen von Hand

Eine Kreuzfahrt mit SEA CLOUD CRUISES beginnt dort, wo gewöhnliche Schiffsreisen enden: beim echten Segeln. Auf den Windjammern SEA CLOUD, SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT wird das schwere Tuch traditionell von Hand gesetzt. Die Matrosen klettern geschickt in die Wanten, lösen die Segel und spannen an Deck kraftvoll die Leinen. Fast eine Stunde dauert dieses Schauspiel, bis sich die rund 4100 Quadratmeter Segelfläche im Wind blähen – und das Meer dabei stets zum Greifen nah bleibt. Diese gelebte Windjammer-Tradition macht jede Sea Cloud Reise zu einem Erlebnis, das kein modernes Kreuzfahrtschiff nachbilden kann.

Privatyacht-Atmosphäre mit maximal 136 Gästen

Im kleinen Kreis von höchstens 136 Gästen geniessen Sie an Bord eine Atmosphäre, wie man sie sonst nur von Privatyachten kennt. Viele der rund 60 bis 85 Crew-Mitglieder halten den SEA CLOUDs seit langen Jahren die Treue – für diese Männer und Frauen sind die Windjammer weit mehr als ein Arbeitsplatz, sie sind eine Heimat. Dieses familiäre Miteinander prägt die Stimmung an Bord vom ersten Tag an und macht den Unterschied zu jeder anonymen Grossschiff-Kreuzfahrt aus. Wer die persönliche Note kleiner, feiner Schiffe schätzt, findet übrigens auch unter unseren Luxus-Kreuzfahrten passende Alternativen.

Segelreviere: Mittelmeer, Karibik und mehr

Die Fahrgebiete der Windjammer zählen zu den besten Segelrevieren überhaupt: Sie reichen vom Mittelmeer über Nordeuropa bis in die Karibik und nach Mittelamerika mit Costa Rica und den Bahamas. Neben bekannten und beliebten Zielen laufen die Schiffe bewusst kleinere, individuelle Häfen an, die Sie unabhängig von organisierten Landausflügen auf eigene Faust erkunden können. So entsteht eine ausgewogene Mischung aus echtem Segelerlebnis und spannenden Entdeckungen an Land.

Der Fahrplan bietet zudem Reisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von der kulinarischen Reise über Themenreisen mit besonderen Landgängen bis zum gemeinsamen Segeln der Yachten. Einen Überblick über weitere Reisen unter weissen Segeln geben Ihnen unsere Segelschiff-Kreuzfahrten.

Für wen eignet sich eine Sea Cloud Kreuzfahrt?

Sea Cloud Reisen richten sich an Gäste, die Entschleunigung suchen, ohne auf Komfort zu verzichten: an Segelromantiker, Geniesserinnen und Geniesser sowie Individualisten, denen persönlicher Service wichtiger ist als Grossschiff-Animation. Auch für besondere Anlässe – eine Hochzeitsreise, einen runden Geburtstag oder die lang ersehnte Auszeit zu zweit – sind die Windjammer eine wunderbare Wahl. Wer hingegen Wasserrutschen, grosse Showbühnen und Tausende Mitreisende erwartet, ist auf einem klassischen Kreuzfahrtschiff besser aufgehoben. Gerne ordnen wir im persönlichen Gespräch ein, welches Konzept am besten zu Ihnen passt.

Sea Cloud beim Schweizer Schiffsreisen-Spezialisten buchen

Als Schweizer Spezialist für Schiffsreisen kennen wir die Windjammer von SEA CLOUD CRUISES im Detail. Wir beraten Sie persönlich bei der Wahl des Schiffs, der Kabine und des Fahrgebiets, kombinieren Ihre Segel-Kreuzfahrt auf Wunsch mit passender An- und Abreise und machen Sie auf aktuelle Vorteile wie das Herbst-Special aufmerksam. Entdecken Sie ausserdem unser gesamtes Angebot an Schiffsreisen – vom Windjammer bis zur Flusskreuzfahrt – und lassen Sie sich unverbindlich beraten.