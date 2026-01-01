Kreuzfahrten mit SEA CLOUD CRUISES
Faszination Windjammer
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
5 Tage / 4 Nächte
Windjammer-Tradition: Segel setzen von Hand
Eine Kreuzfahrt mit SEA CLOUD CRUISES beginnt dort, wo gewöhnliche Schiffsreisen enden: beim echten Segeln. Auf den Windjammern SEA CLOUD, SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT wird das schwere Tuch traditionell von Hand gesetzt. Die Matrosen klettern geschickt in die Wanten, lösen die Segel und spannen an Deck kraftvoll die Leinen. Fast eine Stunde dauert dieses Schauspiel, bis sich die rund 4100 Quadratmeter Segelfläche im Wind blähen – und das Meer dabei stets zum Greifen nah bleibt. Diese gelebte Windjammer-Tradition macht jede Sea Cloud Reise zu einem Erlebnis, das kein modernes Kreuzfahrtschiff nachbilden kann.
Privatyacht-Atmosphäre mit maximal 136 Gästen
Im kleinen Kreis von höchstens 136 Gästen geniessen Sie an Bord eine Atmosphäre, wie man sie sonst nur von Privatyachten kennt. Viele der rund 60 bis 85 Crew-Mitglieder halten den SEA CLOUDs seit langen Jahren die Treue – für diese Männer und Frauen sind die Windjammer weit mehr als ein Arbeitsplatz, sie sind eine Heimat. Dieses familiäre Miteinander prägt die Stimmung an Bord vom ersten Tag an und macht den Unterschied zu jeder anonymen Grossschiff-Kreuzfahrt aus. Wer die persönliche Note kleiner, feiner Schiffe schätzt, findet übrigens auch unter unseren Luxus-Kreuzfahrten passende Alternativen.
Segelreviere: Mittelmeer, Karibik und mehr
Die Fahrgebiete der Windjammer zählen zu den besten Segelrevieren überhaupt: Sie reichen vom Mittelmeer über Nordeuropa bis in die Karibik und nach Mittelamerika mit Costa Rica und den Bahamas. Neben bekannten und beliebten Zielen laufen die Schiffe bewusst kleinere, individuelle Häfen an, die Sie unabhängig von organisierten Landausflügen auf eigene Faust erkunden können. So entsteht eine ausgewogene Mischung aus echtem Segelerlebnis und spannenden Entdeckungen an Land.
Der Fahrplan bietet zudem Reisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von der kulinarischen Reise über Themenreisen mit besonderen Landgängen bis zum gemeinsamen Segeln der Yachten. Einen Überblick über weitere Reisen unter weissen Segeln geben Ihnen unsere Segelschiff-Kreuzfahrten.
Für wen eignet sich eine Sea Cloud Kreuzfahrt?
Sea Cloud Reisen richten sich an Gäste, die Entschleunigung suchen, ohne auf Komfort zu verzichten: an Segelromantiker, Geniesserinnen und Geniesser sowie Individualisten, denen persönlicher Service wichtiger ist als Grossschiff-Animation. Auch für besondere Anlässe – eine Hochzeitsreise, einen runden Geburtstag oder die lang ersehnte Auszeit zu zweit – sind die Windjammer eine wunderbare Wahl. Wer hingegen Wasserrutschen, grosse Showbühnen und Tausende Mitreisende erwartet, ist auf einem klassischen Kreuzfahrtschiff besser aufgehoben. Gerne ordnen wir im persönlichen Gespräch ein, welches Konzept am besten zu Ihnen passt.
Sea Cloud beim Schweizer Schiffsreisen-Spezialisten buchen
Als Schweizer Spezialist für Schiffsreisen kennen wir die Windjammer von SEA CLOUD CRUISES im Detail. Wir beraten Sie persönlich bei der Wahl des Schiffs, der Kabine und des Fahrgebiets, kombinieren Ihre Segel-Kreuzfahrt auf Wunsch mit passender An- und Abreise und machen Sie auf aktuelle Vorteile wie das Herbst-Special aufmerksam. Entdecken Sie ausserdem unser gesamtes Angebot an Schiffsreisen – vom Windjammer bis zur Flusskreuzfahrt – und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Langsam entkommt man dem Alltag am schnellsten
Während einer Reise mit den Windjammern SEA CLOUD und SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT liegen spannende Segelabenteuer und entspannter Kreuzfahrtgenuss an Bord nie weit voneinander entfernt. Vom Kofferpacken bis zu dem Moment, wenn man im Hafen zum ersten Mal die Masten der Schiffe entdeckt, schon die Vorfreude auf diese ganz besondere Auszeit ist unvergleichlich.
Der Geruch von Salz in der Nase, das Wellenrauschen im Hintergrund, das Spüren des Windes, wenn sich dieser in 4.100 Quadratmetern Segelfläche fängt, an Bord einer der SEA CLOUDs kann man die Elemente hautnah erleben. Dazu ist das Segelsetzen ein beeindruckendes Schauspiel. Die Matrosen klettern geschickt in die Wanten, lösen das schwere Tuch traditionell von Hand und spannen dann an Deck kraftvoll die Leinen. Bis sich alle Segel im Wind blähen, vergeht fast eine Stunde, in der das Meer stets zum Greifen nah ist.
Hierbei dienen die besten Segelreviere in Nordeuropa, im Mittelmeer und der Karibik, sowie Mittelamerika mit Costa Rica und den Bahamas den drei Schiffen als Kulisse.
Im kleinen Kreis von maximal 136 Gästen geniesst man Privatyacht-Atmosphäre: Neben bekannten und beliebten Zielen laufen die SEA CLOUD, SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT vor allem kleinere, individuelle Häfen an, die auch unabhängig von organisierten Landausflügen auf eigene Faust erkundet werden können. Die Reisen bieten somit eine ausgewogene Mischung aus echtem Segelerlebnis und spannenden Entdeckungen an Land.
Der Fahrplan bietet Reisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ob eine kulinarische Reise, eine Themenreisen mit spannenden Landgängen oder das gemeinsame Segeln der beiden Yachten, es ist für jeden das passende dabei.
Für eine rundum entspannte und familiäre Atmosphäre sorgt ausserdem die Mannschaft an Bord. Viele der rund 60-85 Crew-Mitglieder halten den SEA CLOUDs schon seit langen Jahren die Treue. Für diese Männer und Frauen sind die beiden Windjammer weit mehr als nur ein Arbeitsplatz, sie sind eine Heimat und lassen den Gast sich an Bord wie zuhause fühlen.
Jede der Segelkreuzfahrten ist ein besonderes Reiseerlebnis für Menschen, die auf Individualität Wert legen und das Persönliche lieben.
Willkommen an Bord!
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
An Bord der SEA CLOUD, SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT reisen maximal 136 Gäste mit. Zusammen mit rund 60 bis 85 Crew-Mitgliedern, von denen viele den Schiffen seit Jahren die Treue halten, entsteht eine familiäre Privatyacht-Atmosphäre mit sehr persönlichem Service.
Die Schiffe segeln in den besten Revieren des Mittelmeers und der Karibik sowie in Nordeuropa und in Mittelamerika mit Costa Rica und den Bahamas. Neben bekannten Zielen werden bewusst auch kleinere Häfen angelaufen, die Sie auf eigene Faust erkunden können.
Ja – die Segel werden traditionell von Hand gesetzt: Die Matrosen klettern in die Wanten, lösen das schwere Tuch und spannen an Deck die Leinen. Bis sich die rund 4100 Quadratmeter Segelfläche im Wind blähen, vergeht fast eine Stunde – ein Schauspiel, das Sie an Deck hautnah miterleben.
Für Gäste, die echtes Segeln, kleine Häfen und persönlichen Service einer grossen Schiffs-Infrastruktur vorziehen. Ob Segelromantiker, Geniesser oder Paare auf der Suche nach einer besonderen Auszeit: Wer Entschleunigung mit Komfort verbinden möchte, ist an Bord der Windjammer richtig.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Cruise-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Kreuzfahrt durch den Kanal
- Faszinierendes Transarabien: Ferien vom Spezial…
- Ferien vom Spezialisten
- Transpazifik-Kreuzfahrt
- Ferien vom Spezialisten für alle, die das Beson…
- Weltreisen Schiffreisen vom Spezialisten
- Hapag-Lloyd Cruises
- Kreuzfahrten mit Ponant
- Kreuzfahrten mit Regent Seven Seas Cruises
- Kreuzfahrten mit Seabourn
- Luxus-Kreuzfahrten mit Silversea
- SeaDream Yacht Club