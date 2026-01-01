SEADREAM YACHT CLUB

Das Exklusive ist bereits inklusive. Der internationalen, 95-köpfigen Besatzung spürt man förmlich die Freude an ihrer Arbeit und den Spass, Sie zu verwöhnen und Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und dazu dürfen Sie Anzug und Krawatte bzw. Abendkleid zu Hause lassen und sich kleiden, wie Sie wünschen; von leger bis sportlich-elegant – passend zur ungezwungenen Atmosphäre an Bord Ihrer schwimmenden Yacht.

Wenn Sie nach einem spannenden Tag an Land an Bord zurückkehren, können sie sich in den komfortabel ausgestatteten Kabinen zurückziehen und sich erholen. Freuen Sie sich auf eine entspannende Massage im SPA- und Wellnessbereich. Nutzen Sie das Wassersportangebot von der schiff eigenen Marina aus oder nutzen Sie den Fitnessraum – selbstverständlich mit Meerblick. Die Küchenchefs servieren Ihnen kulinarische, internationale Köstlichkeiten entweder im Restaurant oder unter dem Sternenhimmel an Deck.

Und nach einem unterhaltsamen Besuch im Casino oder in der Lounge lassen Sie den Abend bei einem Drink an der Top of the Yacht-Bar unter dem Sternenhimmel ausklingen.

Oder Sie buchen eines der balinesischen Betten und übernachten unter freiem Himmel im eigens für Sie angefertigten Pyjama mit Ihrem aufgestickten Vornamen. Nur die Sterne über Ihnen und das Meeresrauschen um Sie herum. In solchen Momenten fühlen Sie den Unterschied: «It´s yachting, not cruising».

An Bord der beiden eleganten, baugleichen Schwesternschiff e SeaDream I und SeaDream II erleben Sie Ihre ganz persönliche Traumferien, wie auf Ihrer ganz persönlichen Yacht. In der angenehmen Gesellschaft von maximal 112 Passagieren, geniessen Sie das exklusive Ambiente – beinahe so als reisen Sie auf Ihrer eigenen, ganz persönlichen Privatjacht. Auf den Reiserouten liegen die schönsten Ziele im Östlichen und Westlichen Mittelmeer sowie in der Karibik. Aufgrund der geringen Grösse können die beiden Yachten Häfen und Buchten anlaufen, welche grösseren Kreuzfahrtschiff en verwehrt bleiben.

Das, sowie die unvergleichlichen Momente wie zum Beispiel eine Übernachtung unter freiem Himmel auf einem der balinesischen Betten, machen jede Seereise mit SeaDream Yacht Club zu einem exklusiven Erlebnis, ganz im Stil einer Privatyacht. Erleben Sie den Unterschied. Denn es ist keine Kreuzfahrt, es ist Yachting.