SeaDream Yacht Club
“It's yachting, not cruising”
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
SEADREAM YACHT CLUB
Das Exklusive ist bereits inklusive. Der internationalen, 95-köpfigen Besatzung spürt man förmlich die Freude an ihrer Arbeit und den Spass, Sie zu verwöhnen und Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und dazu dürfen Sie Anzug und Krawatte bzw. Abendkleid zu Hause lassen und sich kleiden, wie Sie wünschen; von leger bis sportlich-elegant – passend zur ungezwungenen Atmosphäre an Bord Ihrer schwimmenden Yacht.
Wenn Sie nach einem spannenden Tag an Land an Bord zurückkehren, können sie sich in den komfortabel ausgestatteten Kabinen zurückziehen und sich erholen. Freuen Sie sich auf eine entspannende Massage im SPA- und Wellnessbereich. Nutzen Sie das Wassersportangebot von der schiff eigenen Marina aus oder nutzen Sie den Fitnessraum – selbstverständlich mit Meerblick. Die Küchenchefs servieren Ihnen kulinarische, internationale Köstlichkeiten entweder im Restaurant oder unter dem Sternenhimmel an Deck.
Und nach einem unterhaltsamen Besuch im Casino oder in der Lounge lassen Sie den Abend bei einem Drink an der Top of the Yacht-Bar unter dem Sternenhimmel ausklingen.
Oder Sie buchen eines der balinesischen Betten und übernachten unter freiem Himmel im eigens für Sie angefertigten Pyjama mit Ihrem aufgestickten Vornamen. Nur die Sterne über Ihnen und das Meeresrauschen um Sie herum. In solchen Momenten fühlen Sie den Unterschied: «It´s yachting, not cruising».
An Bord der beiden eleganten, baugleichen Schwesternschiff e SeaDream I und SeaDream II erleben Sie Ihre ganz persönliche Traumferien, wie auf Ihrer ganz persönlichen Yacht. In der angenehmen Gesellschaft von maximal 112 Passagieren, geniessen Sie das exklusive Ambiente – beinahe so als reisen Sie auf Ihrer eigenen, ganz persönlichen Privatjacht. Auf den Reiserouten liegen die schönsten Ziele im Östlichen und Westlichen Mittelmeer sowie in der Karibik. Aufgrund der geringen Grösse können die beiden Yachten Häfen und Buchten anlaufen, welche grösseren Kreuzfahrtschiff en verwehrt bleiben.
Das, sowie die unvergleichlichen Momente wie zum Beispiel eine Übernachtung unter freiem Himmel auf einem der balinesischen Betten, machen jede Seereise mit SeaDream Yacht Club zu einem exklusiven Erlebnis, ganz im Stil einer Privatyacht. Erleben Sie den Unterschied. Denn es ist keine Kreuzfahrt, es ist Yachting.
SeaDream Innovation - Luxuriöser Lifestyle neu definiert
Mit nur 110 luxuriös ausgestatteten Kabinen und Suiten vereint SeaDream Innovation exklusive Atmosphäre und angenehme All-Inclusive-Reisen in beispielloser Weise. Passagiere und Crew-Mitglieder stehen in einem 1:1 Verhältnis. Erleben Sie den beispiellosen Service von SeaDream Innovation bei einem 1:1 Verhältnis von Passagieren und Crew-Mitgliedern. Durch die Kombination von Innovation und elegantem Komfort wurden alle Räume und Einrichtungen so entworfen, dass Sie das Erlebnis auf See erhöhen, einschliesslich Restaurants im freien.
Die erste Fahrt der SeaDram Innovation finden ab dem 18. September 2021 von der Tower Bridge in London statt und ist eine 70-tägige Reise, die mit einer Antarktis-Expedition in Ushuaia endet.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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