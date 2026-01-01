Star Clippers
"Romance the wind aboard a tall Ship"
Segeln unter echtem Tuch statt Kreuzfahrt nach Fahrplan
Die Schiffe von Star Clippers sind Nachbauten echter Grosssegler: hohe Masten, Rahen und Tausende von Quadratmetern Segelfläche über dem Deck. Sobald der Wind es zulässt, wird tatsächlich gesegelt und nicht motort. Das Schiff legt sich leicht in die Wellen, an Deck hören Sie Wind, Tuch und Wasser statt Maschinengeräusch. Anders als auf einem grossen Kreuzfahrtschiff bestimmt hier das Wetter den Rhythmus mit. Wer Segelkreuzfahrten bisher nur von Bildern kennt, spürt den Unterschied bereits beim Auslaufen, wenn die Segel gesetzt werden. Im Mittelpunkt steht das Segelerlebnis, nicht das Bordprogramm.
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Segel werden von Hand bedient, und Gäste dürfen dabei sein. Sie können an den Fallen mitziehen, sich Knoten und Navigation erklären lassen oder der Crew einfach bei der Arbeit zusehen. Wer lieber nur schaut, sucht sich einen Platz an Deck und lässt das Manöver an sich vorbeiziehen. Besonders beliebt ist das Netz im Bugspriet: Dort liegen Sie über dem Wasser, sehen den Bug durch die See schneiden und beobachten mit etwas Glück Delfine. Der Zugang zur Brücke ist offen gehalten, Fragen an Kapitän und Offiziere gehören zum Bordalltag.
Kleine Gästezahl, lässiger Ton
An Bord reist eine überschaubare Zahl von Gästen, und das prägt den Umgang miteinander. Nach wenigen Tagen kennt man sich, feste Tischordnungen gibt es nicht, und abends bleibt es entspannt: Krawattenzwang und Abendgarderobe sind kein Thema, grosse Galaabende ebenso wenig. Das Bordleben spielt sich ohnehin draussen ab, auf den Decks und an der Bar unter freiem Himmel. Wer den formellen Rahmen und die Serviceverdichtung einer Luxuskreuzfahrt sucht, ist hier bewusst falsch. Wer Barfussatmosphäre mit aufmerksamem Service schätzt, findet genau das Richtige.
Karibik, Mittelmeer und Fernost
Gesegelt wird dort, wo Winde und Ankerplätze stimmen. In der Karibik stehen kleine Inseln und Buchten auf dem Programm, die grossen Schiffen verschlossen bleiben. Im Mittelmeer verbinden die Routen Küstenorte und Inselgruppen, oft mit kurzen Etappen und viel Zeit an Land. In Südostasien führen die Reisen zu abgelegenen Stränden und Inselwelten. Die Fahrgebiete wechseln mit den Saisons, die Schiffe folgen also dem guten Wetter. Weil sie wenig Tiefgang haben, wird häufig auf Reede geankert und mit dem Tender angelandet; Baden und Wassersport direkt vom Schiff aus gehören dazu.
Für wen die Reise passt
Ideal ist Star Clippers für Gäste, die Wind, Wasser und Seemannschaft spannender finden als Showbühne und Restaurantauswahl: für Paare, aktive Alleinreisende und segelbegeisterte Familien. Wer das Segeln in einem klassisch-eleganteren Rahmen erleben möchte, vergleicht am besten mit Sea Cloud; einen Überblick über alle Stilrichtungen gibt unsere Kreuzfahrt-Übersicht. Sprechen Sie mit unseren Kreuzfahrt-Spezialisten: Wir sagen Ihnen offen, ob dieses Schiffserlebnis zu Ihren Erwartungen passt, und finden gemeinsam das passende Fahrgebiet und den richtigen Termin.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Nein, mithelfen ist ein Angebot und keine Pflicht. Die Segel werden von Hand bedient, und wer möchte, darf beim Setzen mit anpacken oder sich die Manöver erklären lassen. Viele Gäste geniessen das Schauspiel einfach von Deck aus oder aus dem Netz im Bugspriet.
Es sind echte Segelschiffe mit deutlich weniger Gästen an Bord als auf grossen Kreuzfahrtschiffen. Statt Showprogramm, Galaabenden und breiter Restaurantauswahl stehen das Segeln, kleine Häfen und das Leben an Deck im Vordergrund. Wer viel Bordunterhaltung und formellen Rahmen erwartet, ist auf einem klassischen Kreuzfahrtschiff besser aufgehoben.
Gesegelt wird in der Karibik, im Mittelmeer und in Südostasien. Die Reviere wechseln mit den Jahreszeiten, sodass die Schiffe jeweils dem passenden Wetter folgen. Gerne prüfen wir für Sie, welche Route zu Ihrem Wunschtermin passt.
Lässig und bequem, mehr braucht es nicht. Es gibt keinen Krawattenzwang und keine vorgeschriebene Abendgarderobe; leichte Freizeitkleidung, Badesachen und rutschfeste Schuhe für das Deck genügen. Für kühlere Abende auf See empfiehlt sich zusätzlich eine leichte Windjacke.
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