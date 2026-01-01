Segeln unter echtem Tuch statt Kreuzfahrt nach Fahrplan

Die Schiffe von Star Clippers sind Nachbauten echter Grosssegler: hohe Masten, Rahen und Tausende von Quadratmetern Segelfläche über dem Deck. Sobald der Wind es zulässt, wird tatsächlich gesegelt und nicht motort. Das Schiff legt sich leicht in die Wellen, an Deck hören Sie Wind, Tuch und Wasser statt Maschinengeräusch. Anders als auf einem grossen Kreuzfahrtschiff bestimmt hier das Wetter den Rhythmus mit. Wer Segelkreuzfahrten bisher nur von Bildern kennt, spürt den Unterschied bereits beim Auslaufen, wenn die Segel gesetzt werden. Im Mittelpunkt steht das Segelerlebnis, nicht das Bordprogramm.

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht

Die Segel werden von Hand bedient, und Gäste dürfen dabei sein. Sie können an den Fallen mitziehen, sich Knoten und Navigation erklären lassen oder der Crew einfach bei der Arbeit zusehen. Wer lieber nur schaut, sucht sich einen Platz an Deck und lässt das Manöver an sich vorbeiziehen. Besonders beliebt ist das Netz im Bugspriet: Dort liegen Sie über dem Wasser, sehen den Bug durch die See schneiden und beobachten mit etwas Glück Delfine. Der Zugang zur Brücke ist offen gehalten, Fragen an Kapitän und Offiziere gehören zum Bordalltag.

Kleine Gästezahl, lässiger Ton

An Bord reist eine überschaubare Zahl von Gästen, und das prägt den Umgang miteinander. Nach wenigen Tagen kennt man sich, feste Tischordnungen gibt es nicht, und abends bleibt es entspannt: Krawattenzwang und Abendgarderobe sind kein Thema, grosse Galaabende ebenso wenig. Das Bordleben spielt sich ohnehin draussen ab, auf den Decks und an der Bar unter freiem Himmel. Wer den formellen Rahmen und die Serviceverdichtung einer Luxuskreuzfahrt sucht, ist hier bewusst falsch. Wer Barfussatmosphäre mit aufmerksamem Service schätzt, findet genau das Richtige.

Karibik, Mittelmeer und Fernost

Gesegelt wird dort, wo Winde und Ankerplätze stimmen. In der Karibik stehen kleine Inseln und Buchten auf dem Programm, die grossen Schiffen verschlossen bleiben. Im Mittelmeer verbinden die Routen Küstenorte und Inselgruppen, oft mit kurzen Etappen und viel Zeit an Land. In Südostasien führen die Reisen zu abgelegenen Stränden und Inselwelten. Die Fahrgebiete wechseln mit den Saisons, die Schiffe folgen also dem guten Wetter. Weil sie wenig Tiefgang haben, wird häufig auf Reede geankert und mit dem Tender angelandet; Baden und Wassersport direkt vom Schiff aus gehören dazu.

Für wen die Reise passt

Ideal ist Star Clippers für Gäste, die Wind, Wasser und Seemannschaft spannender finden als Showbühne und Restaurantauswahl: für Paare, aktive Alleinreisende und segelbegeisterte Familien. Wer das Segeln in einem klassisch-eleganteren Rahmen erleben möchte, vergleicht am besten mit Sea Cloud; einen Überblick über alle Stilrichtungen gibt unsere Kreuzfahrt-Übersicht. Sprechen Sie mit unseren Kreuzfahrt-Spezialisten: Wir sagen Ihnen offen, ob dieses Schiffserlebnis zu Ihren Erwartungen passt, und finden gemeinsam das passende Fahrgebiet und den richtigen Termin.