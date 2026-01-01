Mietwagenrundreisen Australien vom Spezialisten
On the road again
Across the Nullarbor
ab CHF 1494.– / pro Person
ab Adelaide bis Perth
Highlights: Schwimmen mit Seelöwen, Nullarbor-Wüste, Wave Rock in Hyden, Goldgräberstadt Kalgoorlie
13 Tage / 12 Nächte
Best of the Flinders Ranges
ab CHF 410.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Weinverkostung im Clare Valley, Historische Architektur im Clare Valley, Pichi Richi Railway in Quorn,...
5 Tage / 4 Nächte
Best of the West im 4x4
ab CHF 3981.– / pro Person
ab Perth bis Darwin
Highlights: Nambung Nationalparks bei Dämmerung, Kalbarri Nationalpark , Ningaloo Reef, Bungle Bungle Nationalpark
27 Tage / 26 Nächte
Brisbane - Sydney Pacific Coast
ab CHF 1209.– / pro Person
ab Brisbane bis Sydney
Highlights: Regenwald-Wanderung im Lamington Nationalpark, Sonnenaufgang am Cape Byron Leuchtturm, Besuch im Koala...
9 Tage / 8 Nächte
Canning Stock Route
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Alice Springs
Highlights: Verbringen Sie ein paar Tage im Outback, Westaustralien zum Northern Territory, Tanami Bergen, Alice Springs
19 Tage / 18 Nächte
Coral Coast Highway - Perth bis Exmouth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Exmouth
Highlights: Pinnacles Desert bei Sonnenuntergang, Kalbarri Nationalpark & Nature's Window, Delfinbegegnung in Monkey...
10 Tage / 9 Nächte
Dolphin Coast Explorer
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Weltnaturerbe Shark Bay, Eagle Bluff Lookout, Koalas im Yanchep-Nationalpark , Delfine bei Monkey Mia
6 Tage / 5 Nächte
Dolphin Coast Explorer inkl. Verlängerung
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Francois-Peron-Nationalpark, UNESCO-Weltnaturerbe Ningaloo-Riff, Schnorchel- und Tauchparadies Coral Bay,...
11 Tage / 10 Nächte
Explorers Way
ab CHF 3651.– / pro Person
ab Darwin bis Adelaide
Highlights: Felsmalereien am Ubirr Rock, Sonnenuntergang am Uluru/Ayers Rock, Opalhauptstadt Coober Pedy,...
14 Tage / 13 Nächte
Gibb River Road Explorer - Broome bis Darwin
ab CHF 1483.– / pro Person
ab Broome bis Darwin
Highlights: Cable Beach & Broome, Gibb River Road, Lake Argyle & Outback-Landschaft, Kakadu Nationalpark &...
12 Tage / 11 Nächte
Gold, Wellness & Wildlife
ab CHF 1262.– / pro Person
ab/bis Melbourne
Highlights: Goldgräberstadt Walhalla, Gippsland Lakes Coastal Park, Wilsons Promontory Nationalpark, Pinguinparade...
9 Tage / 8 Nächte
Great Ocean Road
ab CHF 405.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Über Geelong an die Küste zum Bells Beach, Felsformationen der «Twelve Apostels», Grampians Nationalpark,...
6 Tage / 5 Nächte
Great Western Explorer - Perth bis Broome
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights: Fahrt entlang des Indian Ocean Drives, Kalbarri Nationalpark, Shark Bay Marine Park, Coral Bay
11 Tage / 10 Nächte
Great Western Explorer - Perth bis Darwin
ab CHF 4460.– / pro Person
ab Perth bis Darwin
Highlights: Indian Ocean Drives nach Kalbarri , Shark Bay Marine Park, Endlose Weite in Coral Bay, Schnorchel- oder...
22 Tage / 21 Nächte
Ocean to Outback Discovery
ab CHF 1153.– / pro Person
ab Port Lincoln bis Adelaide
Highlights: Mikkira Station, Schwimmen mit Delfinen und Seehunden, Wadlata Outback Centre, Weinverkostung im Clare...
12 Tage / 11 Nächte
Outback Farm Stay im 4x4
ab CHF 2215.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Pinnacles im Nambung-Nationalpark, Karijini Nationalpark, Mount Augustus, Pink Lake «Hutt Lagoon»
16 Tage / 15 Nächte
Pacific Coast Touring Route
Preis auf Anfrage
ab Sydney bis Brisbane
Highlights: Ku-ring-gai Chase Nationalpark, Abstecher zum «Diamond Head», Lamington Nationalpark
9 Tage / 8 Nächte
Queensland at its Best - Coast
Preis auf Anfrage
ab Brisbane bis Cairns
Highlights: Fraser Island, Whitsundays, Great Barrier Reef
13 Tage / 12 Nächte
Queensland's Hinterland
ab CHF 1376.– / pro Person
ab Brisbane bis Cairns
Highlights: Gebirgskette der Glass House Mountains, Eungella Nationalpark, Whitsunday Inselgruppe , Goldgräberstadt,...
14 Tage / 13 Nächte
Red Centre Wanderer
ab CHF 545.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: «Field of Lights», Ayers Rock, Watarrka Nationalpark, Kings Canyon
5 Tage / 4 Nächte
Savannah Way
ab CHF 3501.– / pro Person
ab Cairns bis Darwin
Highlights: Curtain Fig Nationalpark , Kalksteinhöhlen, Lavahöhlen, Ausflug zur Cobbold Gorge, Lawn Hill Nationalpark
12 Tage / 11 Nächte
South Western Beauty
ab CHF 833.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Margaret River, Baumriesen & Tree Top Walk, Lucky Bay, Wave Rock
11 Tage / 10 Nächte
Sydney - Melbourne Coastal Drive
ab CHF 691.– / pro Person
ab Sydney bis Melbourne
Highlights: Wilsons Promontory Nationalpark, Teebaum- und Mangrovenwälder, Churchill Island Heritage Farm
8 Tage / 7 Nächte
Tasmania Hike & Drive
ab CHF 2423.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Hobart entdecken, Mount Field Nationalpark, Kunstvolle Wandmalereien, Freycinet Nationalpark
14 Tage / 13 Nächte
Tasmanian Wonderland
ab CHF 1895.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Port Arthur Openair-Museum, Wineglass Bay Lookout, Cradle Mountain Nationalpark, Gordon River Bootsfahrt
10 Tage / 9 Nächte
Top End Explorer
ab CHF 713.– / pro Person
ab/bis Darwin
Highlights: Bootsfahrt im Kakadu Nationalpark, Abstecher zum Ubirr Rock, Litchfield Nationalpark
6 Tage / 5 Nächte
Ultimate Kangaroo Island - by Car
ab CHF 335.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seelöwenbeobachtung an der Seal Bay, Remarkable Rocks & Admirals Arch, Kangaroo Island Wildlife Park,...
3 Tage / 2 Nächte
Wild about Wildlife
ab CHF 1008.– / pro Person
ab Adelaide bis Melbourne
Highlights: Otway Nationalpark, Twelve Apostles, Kangaroo Island, Eindrückliche Landschaften
10 Tage / 9 Nächte
Im Mietauto durch Australien
Unterwegs im Naturparadies
Australien ist nicht nur ein riesiges Land, durch seine Dimensionen ist es auch ein verblüffend vielfältiges Reiseziel: während in Tasmanien Schnee liegt, fahren Touristen am Ningaloo Reef im hohen Norden von Western Australia zum Schnorcheln oder gehen in den kühlen Morgenstunden auf Erkundungstour im grandiosen Kakadu Nationalpark im Northern Territory. Im ‘Sunshine State’ Queensland ist in vielen Teilen der Winter die ideale Reisezeit. Die Temperaturen sind dann in den Tropen erträglich, und dank wenig Wind sind die Sichtverhältnisse für Schnorchler und Taucher am Great Barrier Reef besonders vorteilhaft.
Überhaupt kommen Wasserratten in Queensland auf ihre Rechnung: die gesamte Küstenlinie zwischen der Gold Coast bei Brisbane und der Spitze der Cape York Halbinsel ist sehenswert und an vielen Ort kann man vom Strand aus Baden. Aber aufgepasst: während der heissen Jahreszeit, also in den europäischen Wintermonaten, gibt es im nördlichen Teil des Bundesstaats Quallen. Entsprechende Warnschilder an den Stränden sollte man daher unbedingt ernstnehmen. Im Hinterland der Küsten warten grossartige Urwaldgebiete – nördlich von Cairns beispielsweise befindet sich die Region des Daintree Rainforest.
Er soll weit über einhundert Millionen Jahre alt sein. Auch diese Gegend im Nordosten können Sie bequem mit Ihrem Mietauto bereisen.
Zoo ohne Zäune auf Kangaroo Island
Vor der Küste der südaustralischen Hauptstadt Adelaide liegt Kangaroo Island. Die Insel ist so gross wie der Stadtstaat Singapur, hat aber lediglich ein paar Tausend Einwohner der menschlichen Spezies. Dafür ist die Tierwelt umso eindrücklicher: Robben, Seelöwen, Zwergpinguine, Schnabeligel, Kängurus, Koalas, Wombats und Tausende Vögel bewohnen dieses Kleinod im Südlichen Ozean. Wegen seiner enorm vielfältigen Fauna wird Kangaroo Island von den Einheimischen liebevoll als ‘Zoo ohne Zäune’ bezeichnet. Halten Sie also die Kamera bereit, Sie werden überall auf der Insel tierische Bekanntschaften schliessen!
Vom Festland verkehrt regelmässig eine Autofähre zur Insel. Sie können Ihren Mietwagen zum Beispiel in Adelaide übernehmen und auf dem Weg zur grossartigen Küstenstrasse Great Ocean Road für ein paar Tage einen Abstecher nach Kangaroo Island einplanen.
Australien Mietauto – Unabhängig durch Down Under reisen
Das Sprichwort besagt: ’Wer die Wahl hat, hat die Qual’. Das trifft auch in Australien zu. Falls Sie Sonnenaufgänge vorziehen, ist die Ostküste zwischen Sydney und Cairns für Sie gemacht. Auf Ihrer Reise der Küste entlang fahren Sie von der schönsten Hafenstadt der Welt mit dem Opernhaus und der berühmten Sydney Harbour Bridge nach Byron Bay, nahe der Grenze zum Bundesstaat Queensland. Nehmen Sie einen kleinen Umweg und besuchen Sie das Byron Bay Lighthouse – dann stehen Sie nämlich am östlichsten Punkt auf dem australischen Festland.
Kenner sagen, dass man von dort die spektakulärsten Sonnenaufgänge an der ganzen Ostküste erlebt. Sie ziehen eher den Sonnenuntergang vor? Aber gerne doch: an der Westküste, etwa 5'000 Kilometer von Byron Bay entfernt, befindet sich das UNESCO Welterbegebiet Shark Bay. Delfine haben diesen Punkt im äussersten Westen des Kontinents berühmt gemacht. Bevor abends die Sonne in die Unermesslichkeit des Indischen Ozeans abtaucht, leuchtet die Landschaft und die grosse Meeresbucht in fantastischen Blau- und Orangetönen auf.
Wenn auch Sie in Ihren Ferien unbegrenzte Freiheit auf vier Rädern erleben möchten, ist eine Australien Reise mit dem Mietauto genau das Richtige für Sie. Aber auch Wohnmobilreisen bieten grossartige Erlebnisse. Lassen Sie sich von unseren Australien Spezialisten beraten, wir freuen uns darauf, Ihre Traumreise für Sie zu gestalten.
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