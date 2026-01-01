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Kakadu Nationalpark, Australia

Kakadu Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Weltnatur- und Weltkulturerbe in einem

Kakadu Nationalpark ist eine der wenigen UNESCO Welterbestätten weltweit, die für zwei Kriterien gleichzeitig ausgezeichnet sind. Die überwältigenden Naturlandschaften und die Zehntausende Jahre alte Kultur der Ureinwohner haben ihm zu diesem Privileg verholfen. Der Nationalpark ist riesig: mit einer Fläche von beinahe 20'000 Quadratkilometern ist der Kakadu Nationalpark halb so gross wie die Schweiz. Er umfasst ein spektakuläres Ökosystem, das regelmässig versengt und kurz danach während tropischer Regenfälle überschwemmt wird und zu neuem, überbordendem Leben zurückkehrt.

Bis zu 25'000 Jahre alte Felsmalereien sind teilweise in hervorragendem Zustand. Sie in Gesellschaft eines indigenen Guides zu besuchen, ist ein besonders nachhaltiges Reiseerlebnis. Im Nationalpark stehen Reisenden mit einem Mietfahrzeug von Campingplätzen bis zu schicken Hotels diverse Unterkunftsmöglichkeiten offen. Wir beraten Sie gerne zu den bestehenden Möglichkeiten.

Cooinda Yellow Water VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 371.– / pro Person
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Diese Unterkunft liegt 300 Kilometer östlich von Darwin, im Herzen des Kakadu Nationalparks und unmittelbar beim...
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